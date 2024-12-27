https://ukraina.ru/20241227/1060004380.html
У них нет варианта победы: о роковой ошибке Украины и главной угрозе для России от Запада - Ищенко
У них нет варианта победы: о роковой ошибке Украины и главной угрозе для России от Запада - Ищенко - 27.12.2024 Украина.ру
У них нет варианта победы: о роковой ошибке Украины и главной угрозе для России от Запада - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" подвел итоги 2024 года, назвал основную угрозу для России на 2025 год и рассказал о том, что ждет Украину и лично Зеленского
2024-12-27T08:28
2024-12-27T08:28
2024-12-27T08:28
видео
россия
украина
запад
владимир зеленский
ростислав ищенко
ес
нато
мид
дональд трамп
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01:00 – О продвижении России на фронте: за счёт чело удалось этого достичь? 04:02 – Итоги года для Зеленского и его перспективы.10:43 – Что ждет Зеленского после того, как Трамп придет к власти? 19:48 – Об отношениях России и США.29:06 – Об угрозе для России.35:35 – О провокациях против России.
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Украина.ру
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У них нет варианта победы: о роковой ошибке Украины и главной угрозе для России от Запада - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" подвел итоги 2024 года, назвал основную угрозу для России на 2025 год и рассказал о том, что ждет Украину и лично Зеленского
01:00 – О продвижении России на фронте: за счёт чело удалось этого достичь?
04:02 – Итоги года для Зеленского и его перспективы.
10:43 – Что ждет Зеленского после того, как Трамп
придет к власти?
19:48 – Об отношениях России и США
.
29:06 – Об угрозе для России.
35:35 – О провокациях против России.