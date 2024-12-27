"Затряслись стекла": Рогов заявил о взрыве большой мощности в Запорожье
07:15 27.12.2024 (обновлено: 07:20 27.12.2024)
В оккупированном Вооруженными силами Украины Запорожье произошел взрыв большой мощности. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стекла", - сказал Рогов.
По его словам, природа взрыва и последствия уточняются.
Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров написал о взрыве в своем телеграм-канале.
О других взрывах - в материале "Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового завода на сайте Украина.ру.