Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович* - 27.12.2024 Украина.ру
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Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович*
Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович* - 27.12.2024 Украина.ру
Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович*
Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком потребовал от Украины проведения в 2025 году выборов президента и парламента. А значит нам никак не избежать рассмотрения одной из самых одиозный и узнаваемых персон украинской политики Алексея Аристовича*.
2024-12-27T04:41
2024-12-27T04:41
выборы
украина
россия
киев
алексей арестович
андрей ермак
владимир зеленский
верховная рада
вооруженные силы украины
офис президента
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Ведь он не единожды заявлял о своих, ни много, ни мало, президентских амбициях.Алексей Арестович родился 3 августа 1975-го года в Грузии в военном городке Дедоплисцкаро, расположенном в Кахетии.Позже его семья переехала на Украину, в Киев. Там он в 1992-м году окончил школу №178.Отец политика — Николай Арестович — был офицером Советской армии. По неподтвержденным данным из открытых источников, в 2004-м году совместно с партнерами основал компанию "САН-KIP". В 2015-м стал владельцем оборонного предприятия "Технодекс", которое занималось производством оружия и боеприпасов.Мать политика – Тамара Арестович — была фигурантом уголовного дела о махинациях с земельными участками. Ей грозило до 12 лет лишения свободы.Сестра Алексея — Олеся Корнийчук — замужем за бывшим сотрудником управделами Верховной рады Андреем Корнийчуком, который также занимал пост секретаря украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.После выпуска из школы Алексей Арестович поступил на биологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. Однако бросил обучение после первого курса.Как сообщают СМИ, с 1994-го года учился в Одесском институте сухопутных войск на военного переводчика с английского языка. Окончил военный вуз в 1999-м году.О своей деятельности после выпуска сам Арестович рассказывает разное: в одних интервью заявляет, что служил до 2005-го года в Главном управлении разведки министерства обороны Украины, в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства. В целом, опыт работы в ГУР соответствует действительности. Этот факт подтверждал другой экстремист – Буданов. Попал Алексей на непыльную в те годы работу, вероятно, благодаря связям отца.Уволился из армии в 2005-м году в звании майора. Объясняет отставку тем, что в этот период — после первого "Майдана" — гражданское командование начало вмешиваться в работу военных. "Бывшие директора сахарных заводов начинают выдавать директивы и учить боевых офицеров, как им нести службу", — описывал он позже состояние украинской армии на тот момент. Однако есть достоверная информация, что в личном деле офицера Арестовича упоминались его пророссийские взгляды, что и стало причиной его добровольно-принудительного увольнения.Больше числясь чем работая в ГУР, Арестович в те же годы посещал школу эзотерика Авессалома Подводного "Человек среди людей", а также в киевском Институте религиозных наук изучал богословие. Это нужно ему было для деятельности которую много позже станет модно называть инфоциганство.С начала 2000-х он начал проводить тренинги и консультации по групповой психологии, противодействию манипуляциям, актерскому мастерству, публичным выступлениям и переговорным техникам.В театре-студии Арестович начал играть, когда бросил учебу на биологическом факультете. К этой профессии вернулся после 2005-го года — развитием своей актерской карьеры занимался параллельно с политической деятельностью. По данным из открытых источников, сразу после увольнения с военной службы два года снимался для украинских компаний: рекламировал шоколад "Корона", оператора мобильной связи Life, страховую компанию "Оранта".Спустя два года стал сооснователем ивент-компании Aegis Artist Group. На его счету 17 эпизодических ролей в российских и украинских фильмах и сериалах, в том числе в "Возвращении Мухтара-3", "Возвращении Мухтара-7" и "Возвращении Мухтара-9", а также "Брат за брата-2". Последней его актерской работой стала роль банкира Игоря Смирнова и его женского альтер-эго Люси "Карамельки" Зайцевой в фильме "Не бойся, я рядом".Дабы выправить свое "пророссийское" реноме, тонко почувствовавший момент Арестович после увольнения с военной службы вступил в украинскую политическую партию "Братство" — Верховный суд России в 2014-м году признал ее экстремистской и запретил деятельность. Возглавлял партию известный украинский аферист и провокатор Дмитрий Корчинский (так же признан террористом и экстремистом в РФ ), а Алексей Арестович стал его заместителем.На том этапе своей деятельности Арестович критически отзывался о так называемой оранжевой революции, но уже с позиций эталонного "украинского националиста".С 2008-го года, видимо получив новый заказ, вместе с Корчинским сменил курс и стал разрабатывать "стратегию обороны Крыма". В начале 2009-го года они создали гражданское движение "Долой всех". Арестович занимался организацией протестов против украинской власти в Сумах, Одессе и Киеве. Особого успеха начинание не имело.С 2014-го начинает регулярно выступать в СМИ как военный эксперт. Выходил в эфир ведущих телеканалов и радиостанций с комментариями и интервью с военно-политической аналитикой. Позже признался, что в этих выступлениях ему часто приходилось лгать.Помимо этого, был одним из создателей благотворительного фонда для оказания психологической поддержки украинским военным. Понятное дело поддержка была делом десятым, а главным были донаты оболваненных украинцев оседавшие на счетах "Люси" Арестовича.С сентября 2018-го год якобы служил в 72-й механизированной бригаде в Краматорске, подконтрольном ВСУ. Сам Арестович утверждает, что за это время участвовал в 33 боевых выходах за линию фронта. Эта информация подвергалась сомнению в украинских СМИ, при этом сам политик заявлял в интервью, что попытка проверить его утверждения "может навредить украинским военным, которые находятся в зоне конфликта". Скорее всего не служил, а числился.В конце октября 2020-го года уже как одного из самых известных и раскрученных блогеров Украины Леонид Кравчук назначил его советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.В декабре того же года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций.В начале 2022-го Арестович говорил о планах уйти из политики и даже утверждал, что уволился с должности официального спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Однако с началом специальной военной операции российских войск на Украине его планы изменились.Уже после начала спецоперации — в марте 2022-го — Арестович утверждал, что горячая фаза конфликта завершится через две-три недели. При этом он практически ежедневно выходил в прямые эфиры в соцсетях. В них неоднократно озвучивал противоречивые прогнозы. Даже украинские СМИ обвиняли его в распространении фейков.Уже осенью 2022-го признался, что лгал своим зрителям, преподнося ситуацию в гораздо лучшем для Украины свете, чем она была на самом деле.В январе 2023-го года у Арестовича начинается новый этап в жизни. В это время он якобы был вынужден уйти в отставку. Поводом якобы стало его заявление в эфире одного из YouTube-каналов о том, что причиной обрушения жилого здания в Днепропетровске стала работа украинских средств противовоздушной обороны.Это высказывание спровоцировало возмущение среди украинских политиков: некоторые депутаты Верховной рады потребовали, чтобы Офис президента официально открестился от подобных заявлений. Часть членов Рады даже обвиняла его в государственной измене.Сам Аретович объяснил свои слова усталостью, принес извинения и отрекся от озвученной им версии событий. После этого подал в отставку и заявил, что хочет подать пример, как действовать, когда допускаешь ошибку."Принципиальная ошибка, значит, в отставку", — заявил он.Через несколько дней Арестовича внесли в базу "Миротворца".На самом деле от начала и до конца это была организованная легенда прикрытия. Именно в конце 2022 года администрация Байдена начала требовать от киевского режима проведения парламентских выборов и на Банковой (улица, где находится Офис президента Украины - Ред.) сочли Арестовича идеальным кандидатом на то, чтобы собрать под него на возможных выборах и в интересах власти остатки пророссийского электората страны 404. Именно к этому времени, якобы свободного плавания "Люси" относятся всего его самые известные заявления якобы в защиту русского языка и культуры, а так же о том, что украинцы это и есть настоящие русские.С весны 2023 года в целом Арестович сосредоточился на личных проектах, однако все равно основная его активность была связана с публичными комментариями по поводу происходящих на Украине событий. В целях задуманного легендирования он много выступает на своем YouTube-канале и в эфире других СМИ, куда получает доступ по команде с Банковой.В частности, он обвинял НАТО в неудаче контрнаступления ВСУ летом 2023-го года — якобы, помощь, предоставленная Западом, оказалась недостаточной и несвоевременной. В июле заявил, что Киев может отказаться от контролируемых Россией регионов ради вступления в НАТО.Не оставлял Алексей и любимого инфоциганства. Он организовал собственную "школу мышления "Апейрон". Там читает курсы по профайлингу, "искусству читать" и мастерству дискуссии.Это стало тем более актуальным для него, в силу того факта что к середине 2023 года он окончательно побил горшки с офисом Зеленского, и против него даже было заведено уголовное дело. Требование о выборах было снято американцами и Ермак потребовал от "Люси" "вернуться в стойло", но тот возвращаться не пожелал. В это время ключевым его спонсором становится якобы оппозиционный украинский политик, а по факту один из крупнейших контрабандистов страны – Сеяр Куршутов. Через него Арестович ведет переговоры о поддержке с днепропетровским криминальным авторитетом "Нариком" Александром Петровским. Правда переговоры закончились ничем. В это время Арестович поселяется в Вене которая и по сей день остается его основным местом проживания. Он много разъезжает по миру, проводит много встреч и дает много интервью. Как говорят, ведет богемный образ жизни, снимая двухуровневый пентхауз в самом центре столицы Австрии, а встречи проводит в основном в элитном ресторане "Захер". Наладившееся было с началом 2024 года перемирие с Ермаком быстро сошло на нет по причине жадности "Люси", его запросы на Банковой сочли чрезмерными. В тоже время, как говорят информированные люди, в последнее время под свое крыло его взял зам главы СБУ Поклад, в ведомстве которого по прежнему есть не закрытое против Арестовича дело. Сейчас аферист и пропагандист всея Украины занят преимущественно поиском спонсоров для своего большого похода в политику, с этой целью он колесит по свету от Братиславы и Монако до Вашингтона, но, как говорят, понимания и финансирования пока не нашел.Ну и в финале стоит упомянуть о том, что, по-видимому, сыграло немаловажную роль в формировании личности украинского "барона Мюнхгаузена". У "Люси" Арестовича очень давно диагностировано биполярное расстройство, и ему периодически приходится проходить курсы лечения. Такая себе "вишенка на торте" этого одиозного персонажа.О других персонажах украинской так называемой политики - в статье Михаила Павлива "Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
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выборы, украина, россия, киев, алексей арестович, андрей ермак, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, офис президента, мнения
выборы, Украина, Россия, Киев, Алексей Арестович, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Мнения

Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович*

04:41 27.12.2024
 
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком потребовал от Украины проведения в 2025 году выборов президента и парламента. А значит нам никак не избежать рассмотрения одной из самых одиозный и узнаваемых персон украинской политики Алексея Аристовича*.
Ведь он не единожды заявлял о своих, ни много, ни мало, президентских амбициях.
Алексей Арестович родился 3 августа 1975-го года в Грузии в военном городке Дедоплисцкаро, расположенном в Кахетии.
Позже его семья переехала на Украину, в Киев. Там он в 1992-м году окончил школу №178.
Отец политика — Николай Арестович — был офицером Советской армии. По неподтвержденным данным из открытых источников, в 2004-м году совместно с партнерами основал компанию "САН-KIP". В 2015-м стал владельцем оборонного предприятия "Технодекс", которое занималось производством оружия и боеприпасов.
Мать политика – Тамара Арестович — была фигурантом уголовного дела о махинациях с земельными участками. Ей грозило до 12 лет лишения свободы.
Сестра Алексея — Олеся Корнийчук — замужем за бывшим сотрудником управделами Верховной рады Андреем Корнийчуком, который также занимал пост секретаря украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
После выпуска из школы Алексей Арестович поступил на биологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. Однако бросил обучение после первого курса.
Как сообщают СМИ, с 1994-го года учился в Одесском институте сухопутных войск на военного переводчика с английского языка. Окончил военный вуз в 1999-м году.
О своей деятельности после выпуска сам Арестович рассказывает разное: в одних интервью заявляет, что служил до 2005-го года в Главном управлении разведки министерства обороны Украины, в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства. В целом, опыт работы в ГУР соответствует действительности. Этот факт подтверждал другой экстремист – Буданов. Попал Алексей на непыльную в те годы работу, вероятно, благодаря связям отца.
Уволился из армии в 2005-м году в звании майора. Объясняет отставку тем, что в этот период — после первого "Майдана" — гражданское командование начало вмешиваться в работу военных. "Бывшие директора сахарных заводов начинают выдавать директивы и учить боевых офицеров, как им нести службу", — описывал он позже состояние украинской армии на тот момент. Однако есть достоверная информация, что в личном деле офицера Арестовича упоминались его пророссийские взгляды, что и стало причиной его добровольно-принудительного увольнения.
Больше числясь чем работая в ГУР, Арестович в те же годы посещал школу эзотерика Авессалома Подводного "Человек среди людей", а также в киевском Институте религиозных наук изучал богословие. Это нужно ему было для деятельности которую много позже станет модно называть инфоциганство.
С начала 2000-х он начал проводить тренинги и консультации по групповой психологии, противодействию манипуляциям, актерскому мастерству, публичным выступлениям и переговорным техникам.
В театре-студии Арестович начал играть, когда бросил учебу на биологическом факультете. К этой профессии вернулся после 2005-го года — развитием своей актерской карьеры занимался параллельно с политической деятельностью. По данным из открытых источников, сразу после увольнения с военной службы два года снимался для украинских компаний: рекламировал шоколад "Корона", оператора мобильной связи Life, страховую компанию "Оранта".
Спустя два года стал сооснователем ивент-компании Aegis Artist Group. На его счету 17 эпизодических ролей в российских и украинских фильмах и сериалах, в том числе в "Возвращении Мухтара-3", "Возвращении Мухтара-7" и "Возвращении Мухтара-9", а также "Брат за брата-2". Последней его актерской работой стала роль банкира Игоря Смирнова и его женского альтер-эго Люси "Карамельки" Зайцевой в фильме "Не бойся, я рядом".
Дабы выправить свое "пророссийское" реноме, тонко почувствовавший момент Арестович после увольнения с военной службы вступил в украинскую политическую партию "Братство" — Верховный суд России в 2014-м году признал ее экстремистской и запретил деятельность. Возглавлял партию известный украинский аферист и провокатор Дмитрий Корчинский (так же признан террористом и экстремистом в РФ ), а Алексей Арестович стал его заместителем.
На том этапе своей деятельности Арестович критически отзывался о так называемой оранжевой революции, но уже с позиций эталонного "украинского националиста".
С 2008-го года, видимо получив новый заказ, вместе с Корчинским сменил курс и стал разрабатывать "стратегию обороны Крыма". В начале 2009-го года они создали гражданское движение "Долой всех". Арестович занимался организацией протестов против украинской власти в Сумах, Одессе и Киеве. Особого успеха начинание не имело.
С 2014-го начинает регулярно выступать в СМИ как военный эксперт. Выходил в эфир ведущих телеканалов и радиостанций с комментариями и интервью с военно-политической аналитикой. Позже признался, что в этих выступлениях ему часто приходилось лгать.
Помимо этого, был одним из создателей благотворительного фонда для оказания психологической поддержки украинским военным. Понятное дело поддержка была делом десятым, а главным были донаты оболваненных украинцев оседавшие на счетах "Люси" Арестовича.
С сентября 2018-го год якобы служил в 72-й механизированной бригаде в Краматорске, подконтрольном ВСУ. Сам Арестович утверждает, что за это время участвовал в 33 боевых выходах за линию фронта. Эта информация подвергалась сомнению в украинских СМИ, при этом сам политик заявлял в интервью, что попытка проверить его утверждения "может навредить украинским военным, которые находятся в зоне конфликта". Скорее всего не служил, а числился.
В конце октября 2020-го года уже как одного из самых известных и раскрученных блогеров Украины Леонид Кравчук назначил его советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.
В декабре того же года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций.
В начале 2022-го Арестович говорил о планах уйти из политики и даже утверждал, что уволился с должности официального спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Однако с началом специальной военной операции российских войск на Украине его планы изменились.
Уже после начала спецоперации — в марте 2022-го — Арестович утверждал, что горячая фаза конфликта завершится через две-три недели. При этом он практически ежедневно выходил в прямые эфиры в соцсетях. В них неоднократно озвучивал противоречивые прогнозы. Даже украинские СМИ обвиняли его в распространении фейков.
Уже осенью 2022-го признался, что лгал своим зрителям, преподнося ситуацию в гораздо лучшем для Украины свете, чем она была на самом деле.
В январе 2023-го года у Арестовича начинается новый этап в жизни. В это время он якобы был вынужден уйти в отставку. Поводом якобы стало его заявление в эфире одного из YouTube-каналов о том, что причиной обрушения жилого здания в Днепропетровске стала работа украинских средств противовоздушной обороны.
Это высказывание спровоцировало возмущение среди украинских политиков: некоторые депутаты Верховной рады потребовали, чтобы Офис президента официально открестился от подобных заявлений. Часть членов Рады даже обвиняла его в государственной измене.
Сам Аретович объяснил свои слова усталостью, принес извинения и отрекся от озвученной им версии событий. После этого подал в отставку и заявил, что хочет подать пример, как действовать, когда допускаешь ошибку.
"Принципиальная ошибка, значит, в отставку", — заявил он.
Через несколько дней Арестовича внесли в базу "Миротворца".
На самом деле от начала и до конца это была организованная легенда прикрытия. Именно в конце 2022 года администрация Байдена начала требовать от киевского режима проведения парламентских выборов и на Банковой (улица, где находится Офис президента Украины - Ред.) сочли Арестовича идеальным кандидатом на то, чтобы собрать под него на возможных выборах и в интересах власти остатки пророссийского электората страны 404. Именно к этому времени, якобы свободного плавания "Люси" относятся всего его самые известные заявления якобы в защиту русского языка и культуры, а так же о том, что украинцы это и есть настоящие русские.
С весны 2023 года в целом Арестович сосредоточился на личных проектах, однако все равно основная его активность была связана с публичными комментариями по поводу происходящих на Украине событий. В целях задуманного легендирования он много выступает на своем YouTube-канале и в эфире других СМИ, куда получает доступ по команде с Банковой.
В частности, он обвинял НАТО в неудаче контрнаступления ВСУ летом 2023-го года — якобы, помощь, предоставленная Западом, оказалась недостаточной и несвоевременной. В июле заявил, что Киев может отказаться от контролируемых Россией регионов ради вступления в НАТО.
Не оставлял Алексей и любимого инфоциганства. Он организовал собственную "школу мышления "Апейрон". Там читает курсы по профайлингу, "искусству читать" и мастерству дискуссии.
Это стало тем более актуальным для него, в силу того факта что к середине 2023 года он окончательно побил горшки с офисом Зеленского, и против него даже было заведено уголовное дело. Требование о выборах было снято американцами и Ермак потребовал от "Люси" "вернуться в стойло", но тот возвращаться не пожелал.
В это время ключевым его спонсором становится якобы оппозиционный украинский политик, а по факту один из крупнейших контрабандистов страны – Сеяр Куршутов. Через него Арестович ведет переговоры о поддержке с днепропетровским криминальным авторитетом "Нариком" Александром Петровским.
Правда переговоры закончились ничем. В это время Арестович поселяется в Вене которая и по сей день остается его основным местом проживания. Он много разъезжает по миру, проводит много встреч и дает много интервью. Как говорят, ведет богемный образ жизни, снимая двухуровневый пентхауз в самом центре столицы Австрии, а встречи проводит в основном в элитном ресторане "Захер".
Наладившееся было с началом 2024 года перемирие с Ермаком быстро сошло на нет по причине жадности "Люси", его запросы на Банковой сочли чрезмерными. В тоже время, как говорят информированные люди, в последнее время под свое крыло его взял зам главы СБУ Поклад, в ведомстве которого по прежнему есть не закрытое против Арестовича дело.
Сейчас аферист и пропагандист всея Украины занят преимущественно поиском спонсоров для своего большого похода в политику, с этой целью он колесит по свету от Братиславы и Монако до Вашингтона, но, как говорят, понимания и финансирования пока не нашел.
Ну и в финале стоит упомянуть о том, что, по-видимому, сыграло немаловажную роль в формировании личности украинского "барона Мюнхгаузена". У "Люси" Арестовича очень давно диагностировано биполярное расстройство, и ему периодически приходится проходить курсы лечения. Такая себе "вишенка на торте" этого одиозного персонажа.
О других персонажах украинской так называемой политики - в статье Михаила Павлива "Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих"
 
выборыУкраинаРоссияКиевАлексей АрестовичАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВерховная РадаВооруженные силы УкраиныОфис президентаМнения
 
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