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Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович*

Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович* - 27.12.2024 Украина.ру

Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович*

Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком потребовал от Украины проведения в 2025 году выборов президента и парламента. А значит нам никак не избежать рассмотрения одной из самых одиозный и узнаваемых персон украинской политики Алексея Аристовича*.

2024-12-27T04:41

2024-12-27T04:41

2024-12-27T04:41

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Ведь он не единожды заявлял о своих, ни много, ни мало, президентских амбициях.Алексей Арестович родился 3 августа 1975-го года в Грузии в военном городке Дедоплисцкаро, расположенном в Кахетии.Позже его семья переехала на Украину, в Киев. Там он в 1992-м году окончил школу №178.Отец политика — Николай Арестович — был офицером Советской армии. По неподтвержденным данным из открытых источников, в 2004-м году совместно с партнерами основал компанию "САН-KIP". В 2015-м стал владельцем оборонного предприятия "Технодекс", которое занималось производством оружия и боеприпасов.Мать политика – Тамара Арестович — была фигурантом уголовного дела о махинациях с земельными участками. Ей грозило до 12 лет лишения свободы.Сестра Алексея — Олеся Корнийчук — замужем за бывшим сотрудником управделами Верховной рады Андреем Корнийчуком, который также занимал пост секретаря украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.После выпуска из школы Алексей Арестович поступил на биологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. Однако бросил обучение после первого курса.Как сообщают СМИ, с 1994-го года учился в Одесском институте сухопутных войск на военного переводчика с английского языка. Окончил военный вуз в 1999-м году.О своей деятельности после выпуска сам Арестович рассказывает разное: в одних интервью заявляет, что служил до 2005-го года в Главном управлении разведки министерства обороны Украины, в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства. В целом, опыт работы в ГУР соответствует действительности. Этот факт подтверждал другой экстремист – Буданов. Попал Алексей на непыльную в те годы работу, вероятно, благодаря связям отца.Уволился из армии в 2005-м году в звании майора. Объясняет отставку тем, что в этот период — после первого "Майдана" — гражданское командование начало вмешиваться в работу военных. "Бывшие директора сахарных заводов начинают выдавать директивы и учить боевых офицеров, как им нести службу", — описывал он позже состояние украинской армии на тот момент. Однако есть достоверная информация, что в личном деле офицера Арестовича упоминались его пророссийские взгляды, что и стало причиной его добровольно-принудительного увольнения.Больше числясь чем работая в ГУР, Арестович в те же годы посещал школу эзотерика Авессалома Подводного "Человек среди людей", а также в киевском Институте религиозных наук изучал богословие. Это нужно ему было для деятельности которую много позже станет модно называть инфоциганство.С начала 2000-х он начал проводить тренинги и консультации по групповой психологии, противодействию манипуляциям, актерскому мастерству, публичным выступлениям и переговорным техникам.В театре-студии Арестович начал играть, когда бросил учебу на биологическом факультете. К этой профессии вернулся после 2005-го года — развитием своей актерской карьеры занимался параллельно с политической деятельностью. По данным из открытых источников, сразу после увольнения с военной службы два года снимался для украинских компаний: рекламировал шоколад "Корона", оператора мобильной связи Life, страховую компанию "Оранта".Спустя два года стал сооснователем ивент-компании Aegis Artist Group. На его счету 17 эпизодических ролей в российских и украинских фильмах и сериалах, в том числе в "Возвращении Мухтара-3", "Возвращении Мухтара-7" и "Возвращении Мухтара-9", а также "Брат за брата-2". Последней его актерской работой стала роль банкира Игоря Смирнова и его женского альтер-эго Люси "Карамельки" Зайцевой в фильме "Не бойся, я рядом".Дабы выправить свое "пророссийское" реноме, тонко почувствовавший момент Арестович после увольнения с военной службы вступил в украинскую политическую партию "Братство" — Верховный суд России в 2014-м году признал ее экстремистской и запретил деятельность. Возглавлял партию известный украинский аферист и провокатор Дмитрий Корчинский (так же признан террористом и экстремистом в РФ ), а Алексей Арестович стал его заместителем.На том этапе своей деятельности Арестович критически отзывался о так называемой оранжевой революции, но уже с позиций эталонного "украинского националиста".С 2008-го года, видимо получив новый заказ, вместе с Корчинским сменил курс и стал разрабатывать "стратегию обороны Крыма". В начале 2009-го года они создали гражданское движение "Долой всех". Арестович занимался организацией протестов против украинской власти в Сумах, Одессе и Киеве. Особого успеха начинание не имело.С 2014-го начинает регулярно выступать в СМИ как военный эксперт. Выходил в эфир ведущих телеканалов и радиостанций с комментариями и интервью с военно-политической аналитикой. Позже признался, что в этих выступлениях ему часто приходилось лгать.Помимо этого, был одним из создателей благотворительного фонда для оказания психологической поддержки украинским военным. Понятное дело поддержка была делом десятым, а главным были донаты оболваненных украинцев оседавшие на счетах "Люси" Арестовича.С сентября 2018-го год якобы служил в 72-й механизированной бригаде в Краматорске, подконтрольном ВСУ. Сам Арестович утверждает, что за это время участвовал в 33 боевых выходах за линию фронта. Эта информация подвергалась сомнению в украинских СМИ, при этом сам политик заявлял в интервью, что попытка проверить его утверждения "может навредить украинским военным, которые находятся в зоне конфликта". Скорее всего не служил, а числился.В конце октября 2020-го года уже как одного из самых известных и раскрученных блогеров Украины Леонид Кравчук назначил его советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.В декабре того же года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций.В начале 2022-го Арестович говорил о планах уйти из политики и даже утверждал, что уволился с должности официального спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Однако с началом специальной военной операции российских войск на Украине его планы изменились.Уже после начала спецоперации — в марте 2022-го — Арестович утверждал, что горячая фаза конфликта завершится через две-три недели. При этом он практически ежедневно выходил в прямые эфиры в соцсетях. В них неоднократно озвучивал противоречивые прогнозы. Даже украинские СМИ обвиняли его в распространении фейков.Уже осенью 2022-го признался, что лгал своим зрителям, преподнося ситуацию в гораздо лучшем для Украины свете, чем она была на самом деле.В январе 2023-го года у Арестовича начинается новый этап в жизни. В это время он якобы был вынужден уйти в отставку. Поводом якобы стало его заявление в эфире одного из YouTube-каналов о том, что причиной обрушения жилого здания в Днепропетровске стала работа украинских средств противовоздушной обороны.Это высказывание спровоцировало возмущение среди украинских политиков: некоторые депутаты Верховной рады потребовали, чтобы Офис президента официально открестился от подобных заявлений. Часть членов Рады даже обвиняла его в государственной измене.Сам Аретович объяснил свои слова усталостью, принес извинения и отрекся от озвученной им версии событий. После этого подал в отставку и заявил, что хочет подать пример, как действовать, когда допускаешь ошибку."Принципиальная ошибка, значит, в отставку", — заявил он.Через несколько дней Арестовича внесли в базу "Миротворца".На самом деле от начала и до конца это была организованная легенда прикрытия. Именно в конце 2022 года администрация Байдена начала требовать от киевского режима проведения парламентских выборов и на Банковой (улица, где находится Офис президента Украины - Ред.) сочли Арестовича идеальным кандидатом на то, чтобы собрать под него на возможных выборах и в интересах власти остатки пророссийского электората страны 404. Именно к этому времени, якобы свободного плавания "Люси" относятся всего его самые известные заявления якобы в защиту русского языка и культуры, а так же о том, что украинцы это и есть настоящие русские.С весны 2023 года в целом Арестович сосредоточился на личных проектах, однако все равно основная его активность была связана с публичными комментариями по поводу происходящих на Украине событий. В целях задуманного легендирования он много выступает на своем YouTube-канале и в эфире других СМИ, куда получает доступ по команде с Банковой.В частности, он обвинял НАТО в неудаче контрнаступления ВСУ летом 2023-го года — якобы, помощь, предоставленная Западом, оказалась недостаточной и несвоевременной. В июле заявил, что Киев может отказаться от контролируемых Россией регионов ради вступления в НАТО.Не оставлял Алексей и любимого инфоциганства. Он организовал собственную "школу мышления "Апейрон". Там читает курсы по профайлингу, "искусству читать" и мастерству дискуссии.Это стало тем более актуальным для него, в силу того факта что к середине 2023 года он окончательно побил горшки с офисом Зеленского, и против него даже было заведено уголовное дело. Требование о выборах было снято американцами и Ермак потребовал от "Люси" "вернуться в стойло", но тот возвращаться не пожелал. В это время ключевым его спонсором становится якобы оппозиционный украинский политик, а по факту один из крупнейших контрабандистов страны – Сеяр Куршутов. Через него Арестович ведет переговоры о поддержке с днепропетровским криминальным авторитетом "Нариком" Александром Петровским. Правда переговоры закончились ничем. В это время Арестович поселяется в Вене которая и по сей день остается его основным местом проживания. Он много разъезжает по миру, проводит много встреч и дает много интервью. Как говорят, ведет богемный образ жизни, снимая двухуровневый пентхауз в самом центре столицы Австрии, а встречи проводит в основном в элитном ресторане "Захер". Наладившееся было с началом 2024 года перемирие с Ермаком быстро сошло на нет по причине жадности "Люси", его запросы на Банковой сочли чрезмерными. В тоже время, как говорят информированные люди, в последнее время под свое крыло его взял зам главы СБУ Поклад, в ведомстве которого по прежнему есть не закрытое против Арестовича дело. Сейчас аферист и пропагандист всея Украины занят преимущественно поиском спонсоров для своего большого похода в политику, с этой целью он колесит по свету от Братиславы и Монако до Вашингтона, но, как говорят, понимания и финансирования пока не нашел.Ну и в финале стоит упомянуть о том, что, по-видимому, сыграло немаловажную роль в формировании личности украинского "барона Мюнхгаузена". У "Люси" Арестовича очень давно диагностировано биполярное расстройство, и ему периодически приходится проходить курсы лечения. Такая себе "вишенка на торте" этого одиозного персонажа.О других персонажах украинской так называемой политики - в статье Михаила Павлива "Выборы на Украине – 2025: сброд блатных и шайка нищих"

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выборы, украина, россия, киев, алексей арестович, андрей ермак, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, офис президента, мнения