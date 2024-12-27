Слишком амбициозная цель: эксперт раскрыл, почему США отложили до 2035 года модернизацию Minuteman III - 27.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241227/1059982509.html
Слишком амбициозная цель: эксперт раскрыл, почему США отложили до 2035 года модернизацию Minuteman III
Слишком амбициозная цель: эксперт раскрыл, почему США отложили до 2035 года модернизацию Minuteman III - 27.12.2024 Украина.ру
Слишком амбициозная цель: эксперт раскрыл, почему США отложили до 2035 года модернизацию Minuteman III
Самая новейшая система Minuteman III приходится на середину 1970-х годов. Эти 440 старых ракет США решили заменить на новые с полностью автоматизированными технологиями с новыми шахтами и пунктами управления. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-12-27T04:45
2024-12-27T04:45
новости
сша
россия
европа
minuteman
ракеты
финансы
вооружения
станислав крапивник
sentinel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059982288_0:84:1921:1164_1920x0_80_0_0_50d7acb977abc15534cff58bdf88c831.jpg
США отстали от России не на пару лет, они отстали на пару поколений. И догнать Россию у них не получится, если только не смогут "вытащить мозги из голов российских ученых и пересадить своим", указал офицер.Да и с деньгами у США тоже проблемы. Цены на все взлетают вверх с сумасшедшей скоростью. Это видно по американской системе Sentinel, которая должна была заменить 440 старых ракет Minuteman III, сообщил Крапивник.Три года назад в США посчитали, что такой проект обойдется в 95 млрд долларов и должен быть реализован к 2030 году, отметил он.В 2024 году стоимость пересчитали с 95 до 160 млрд долларов (ни одной ракеты еще не построили, к ним разрабатывают только новые двигатели, в 2025 году первая ракета должна подняться только для проверки двигателя), и сказали: "Ребята, 2030 год – это слишком амбициозная цель. Давайте 2035", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241226/1059948813.html
сша
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059982288_0:0:1705:1278_1920x0_80_0_0_9dc48563abd1134bb919d35e8943cf03.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, европа, minuteman, ракеты, финансы, вооружения, станислав крапивник, sentinel, оружие, ядерное оружие
Новости, США, Россия, Европа, Minuteman, ракеты, финансы, вооружения, Станислав Крапивник, Sentinel, оружие, Ядерное оружие

Слишком амбициозная цель: эксперт раскрыл, почему США отложили до 2035 года модернизацию Minuteman III

04:45 27.12.2024
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Самая новейшая система Minuteman III приходится на середину 1970-х годов. Эти 440 старых ракет США решили заменить на новые с полностью автоматизированными технологиями с новыми шахтами и пунктами управления. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
США отстали от России не на пару лет, они отстали на пару поколений. И догнать Россию у них не получится, если только не смогут "вытащить мозги из голов российских ученых и пересадить своим", указал офицер.
Да и с деньгами у США тоже проблемы. Цены на все взлетают вверх с сумасшедшей скоростью. Это видно по американской системе Sentinel, которая должна была заменить 440 старых ракет Minuteman III, сообщил Крапивник.
"Самая новейшая система Minuteman III приходится на середину 1970-х годов. Ее компьютерная система – это огромные дискеты, которые еще работают. Этих 440 старых ракет решили заменить на новые с полностью автоматизированными технологиями с новыми шахтами и пунктами управления", — подчеркнул офицер.
Три года назад в США посчитали, что такой проект обойдется в 95 млрд долларов и должен быть реализован к 2030 году, отметил он.
В 2024 году стоимость пересчитали с 95 до 160 млрд долларов (ни одной ракеты еще не построили, к ним разрабатывают только новые двигатели, в 2025 году первая ракета должна подняться только для проверки двигателя), и сказали: "Ребята, 2030 год – это слишком амбициозная цель. Давайте 2035", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.
Борис Рожин интервью
Вчера, 06:30
Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном Сам по себе заход российских войск в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы. Это может произойти уже весной, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
НовостиСШАРоссияЕвропаMinutemanракетыфинансывооруженияСтанислав КрапивникSentinelоружиеЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Back in 90th, роботы наступают на пятки, можно ли не петь о том, что у всех болит? Культурные итоги 2024
06:15Михаил Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
06:00Судьба Курахово обречена: Рожин о том, что ждет Покровск и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область
05:50Все может рухнуть как костяшки домино. Украинские эксперты о ситуации в стране и на фронте
05:47Кулинарные битвы народов бывшего СССР
05:45Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине
05:30"Живым никто не вылезет": Крапивник о том, как "Орешник" может стереть с лица земли военные базы США
05:15Массированный удар по энергетике: эксперт раскрыл, какие еще объекты на Украине накрыли российские ВКС
05:00Крапивник: "Орешник" бьет по врагу со скоростью в 10 махов, пока США создают "трубочки" для гиперзвука
04:45Слишком амбициозная цель: эксперт раскрыл, почему США отложили до 2035 года модернизацию Minuteman III
04:41Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович*
04:30Борис Рожин: за праздники ВСУ потеряют Курахово, но ВС России возьмут Покровск не раньше весны
04:15Выключился свет и интернет, встал транспорт: Рожин о последствиях удара ВКС РФ по энергетике Украины
04:00Эксперт: пока США догоняют первое поколение гиперзвука, Россия уже "учит" сбивать ракеты систему С-550
03:45Больше не клон "Шахеда": Рожин о модернизации барражирующего боеприпаса и ударного дрона "Герань"
03:30Эксперт: чтобы конфликт на Украине не перерос в войну с Западом, нужно спровоцировать революции в ЕС
19:24Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском
18:39Лавров назвал условия для переговоров
18:19Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие
18:00Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цель
Лента новостейМолния