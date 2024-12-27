Слишком амбициозная цель: эксперт раскрыл, почему США отложили до 2035 года модернизацию Minuteman III
© Public domain
© Public domain
Самая новейшая система Minuteman III приходится на середину 1970-х годов. Эти 440 старых ракет США решили заменить на новые с полностью автоматизированными технологиями с новыми шахтами и пунктами управления. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
США отстали от России не на пару лет, они отстали на пару поколений. И догнать Россию у них не получится, если только не смогут "вытащить мозги из голов российских ученых и пересадить своим", указал офицер.
Да и с деньгами у США тоже проблемы. Цены на все взлетают вверх с сумасшедшей скоростью. Это видно по американской системе Sentinel, которая должна была заменить 440 старых ракет Minuteman III, сообщил Крапивник.
"Самая новейшая система Minuteman III приходится на середину 1970-х годов. Ее компьютерная система – это огромные дискеты, которые еще работают. Этих 440 старых ракет решили заменить на новые с полностью автоматизированными технологиями с новыми шахтами и пунктами управления", — подчеркнул офицер.
Три года назад в США посчитали, что такой проект обойдется в 95 млрд долларов и должен быть реализован к 2030 году, отметил он.
В 2024 году стоимость пересчитали с 95 до 160 млрд долларов (ни одной ракеты еще не построили, к ним разрабатывают только новые двигатели, в 2025 году первая ракета должна подняться только для проверки двигателя), и сказали: "Ребята, 2030 год – это слишком амбициозная цель. Давайте 2035", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Об особенностях применения ракеты "Томагавк" — в материале Алексея Туманова "AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?" на сайте Украина.ру.
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