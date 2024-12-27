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Украинские военные признались, что истощены и надеются на "передышку" - Washington Post
Украинские военные признались, что истощены и надеются на "передышку" - Washington Post - 27.12.2024 Украина.ру
Украинские военные признались, что истощены и надеются на "передышку" - Washington Post
Украинские военные надеются на "передышку" в противостоянии с армией России, но не верят, что она наступит в скором будущем, пишет газета Washington Post
2024-12-27T07:31
2024-12-27T07:31
2024-12-27T07:31
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Один из военнослужащих ВСУ заявил изданию о плохом настроении и ослаблении боевого духа, а другой рассказал, что перспективы победы в противостоянии с Россией "неясны". Еще один военный поделился страхом, что их "бросят".Издание отмечает, что большинство украинских военных признают нехватку личного состава и дефицит оружия. Как отметил один из собеседников, украинские военные истощены."Так больше не может продолжаться… Мы отступаем. А они (ВС РФ – ред.) продвигаются все дальше и дальше. Какая же тут может быть победа?" - сказал один из военнослужащих.При этом он посетовал, что украинские чиновники не могут завершить конфликт, и выразил надежду, что его окончанию посодействует избранный президент США Дональд Трамп.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Украинские военные признались, что истощены и надеются на "передышку" - Washington Post
Украинские военные надеются на "передышку" в противостоянии с армией России, но не верят, что она наступит в скором будущем, пишет газета Washington Post
Один из военнослужащих ВСУ заявил изданию о плохом настроении и ослаблении боевого духа, а другой рассказал, что перспективы победы в противостоянии с Россией "неясны". Еще один военный поделился страхом, что их "бросят".
"На вопрос, что они думают о возможном прекращении огня в 2025 году, военнослужащие 33-й бригады ВСУ заявили, что они были бы рады передышке, но выразили сомнения, что она наступит скоро", - говорится в материале.
Издание отмечает, что большинство украинских военных признают нехватку личного состава и дефицит оружия.
Как отметил один из собеседников, украинские военные истощены.
"Так больше не может продолжаться… Мы отступаем. А они (ВС РФ – ред.) продвигаются все дальше и дальше. Какая же тут может быть победа?" - сказал один из военнослужащих.
При этом он посетовал, что украинские чиновники не могут завершить конфликт, и выразил надежду, что его окончанию посодействует избранный президент США Дональд Трамп
.