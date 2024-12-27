Украинские военные признались, что истощены и надеются на "передышку" - Washington Post - 27.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241227/1060003563.html
Украинские военные признались, что истощены и надеются на "передышку" - Washington Post
Украинские военные признались, что истощены и надеются на "передышку" - Washington Post - 27.12.2024 Украина.ру
Украинские военные признались, что истощены и надеются на "передышку" - Washington Post
Украинские военные надеются на "передышку" в противостоянии с армией России, но не верят, что она наступит в скором будущем, пишет газета Washington Post
2024-12-27T07:31
2024-12-27T07:31
новости
россия
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
Один из военнослужащих ВСУ заявил изданию о плохом настроении и ослаблении боевого духа, а другой рассказал, что перспективы победы в противостоянии с Россией "неясны". Еще один военный поделился страхом, что их "бросят".Издание отмечает, что большинство украинских военных признают нехватку личного состава и дефицит оружия. Как отметил один из собеседников, украинские военные истощены."Так больше не может продолжаться… Мы отступаем. А они (ВС РФ – ред.) продвигаются все дальше и дальше. Какая же тут может быть победа?" - сказал один из военнослужащих.При этом он посетовал, что украинские чиновники не могут завершить конфликт, и выразил надежду, что его окончанию посодействует избранный президент США Дональд Трамп.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Украинские военные признались, что истощены и надеются на "передышку" - Washington Post

07:31 27.12.2024
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
ДзенTelegram
Украинские военные надеются на "передышку" в противостоянии с армией России, но не верят, что она наступит в скором будущем, пишет газета Washington Post
Один из военнослужащих ВСУ заявил изданию о плохом настроении и ослаблении боевого духа, а другой рассказал, что перспективы победы в противостоянии с Россией "неясны". Еще один военный поделился страхом, что их "бросят".

"На вопрос, что они думают о возможном прекращении огня в 2025 году, военнослужащие 33-й бригады ВСУ заявили, что они были бы рады передышке, но выразили сомнения, что она наступит скоро", - говорится в материале.

Издание отмечает, что большинство украинских военных признают нехватку личного состава и дефицит оружия.
Как отметил один из собеседников, украинские военные истощены.
"Так больше не может продолжаться… Мы отступаем. А они (ВС РФ – ред.) продвигаются все дальше и дальше. Какая же тут может быть победа?" - сказал один из военнослужащих.
При этом он посетовал, что украинские чиновники не могут завершить конфликт, и выразил надежду, что его окончанию посодействует избранный президент США Дональд Трамп.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:37Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ
10:28ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово
09:40Суджа и 14 миллионов кубометров газа. Главное на Украине на утро 27 декабря
09:34Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску
08:45В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация
08:28У них нет варианта победы: о роковой ошибке Украины и главной угрозе для России от Запада - Ищенко
08:27Иск Киева сделал поставки российского газа через Украину невозможными - Путин
08:05Главное за ночь 27 декабря
08:03Виталий Федорчук: враг Андропова, установивший антирекорд в КГБ
07:52Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин
07:31Украинские военные признались, что истощены и надеются на "передышку" - Washington Post
07:15"Затряслись стекла": Рогов заявил о взрыве большой мощности в Запорожье
06:30Back in 90th, роботы наступают на пятки, можно ли не петь о том, что у всех болит? Культурные итоги 2024
06:15Михаил Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
06:00Судьба Курахово обречена: Рожин о том, что ждет Покровск и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область
05:50Все может рухнуть как костяшки домино. Украинские эксперты о ситуации в стране и на фронте
05:47Кулинарные битвы народов бывшего СССР
05:45Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине
05:30"Живым никто не вылезет": Крапивник о том, как "Орешник" может стереть с лица земли военные базы США
05:15Массированный удар по энергетике: эксперт раскрыл, какие еще объекты на Украине накрыли российские ВКС
Лента новостейМолния