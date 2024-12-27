Крапивник: "Орешник" бьет по врагу со скоростью в 10 махов, пока США создают "трубочки" для гиперзвука - 27.12.2024 Украина.ру
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Крапивник: "Орешник" бьет по врагу со скоростью в 10 махов, пока США создают "трубочки" для гиперзвука
Крапивник: "Орешник" бьет по врагу со скоростью в 10 махов, пока США создают "трубочки" для гиперзвука - 27.12.2024 Украина.ру
Крапивник: "Орешник" бьет по врагу со скоростью в 10 махов, пока США создают "трубочки" для гиперзвука
США угробили кучу денег на производство гиперзвукового оружия, но так и не смогли его создать, потому что халатно относились к процессу. Они только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-12-27T05:00
2024-12-27T05:00
новости
сша
вашингтон
станислав крапивник
европа
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
дальнобойные ракеты
"орешник"
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Безусловно, у США тоже есть ракеты средней дальности. Например, JASSM бьет на 900 километров. Но "Томагавк" — это уже не средняя ракета (2300 километров). Это не межконтинентальная ракета, но это дальнобойная ракета, рассказал эксперт.ATACMS – это ракета малой дальности на 350 километров. Суть в том, что российские военные уже имели с ними дело. Российские комплексы ПВО не на 100%, но могут их сбивать, отметил офицер.Проблема США состоит в том, что они угробили огромную кучу денег на производство гиперзвукового оружия, но так и не смогли его создать, потому что халатно и без системного подхода относились к процессу, указал он.Сейчас США стали более системно подходить к созданию гиперзвука. Они построили завод, на котором производят специальные микротрубочки, чтобы металл не плавился (раньше они просто долго делали по одной ракете на заказ), рассказал эксперт."При этом они только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. А "Орешник" приземлился со скоростью в 10 махов (3,5 километра в секунду)", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, вашингтон, станислав крапивник, европа, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, "орешник", atacms, детали, сво, вооружения
Новости, США, Вашингтон, Станислав Крапивник, Европа, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, "Орешник", ATACMS, детали, СВО, вооружения

Крапивник: "Орешник" бьет по врагу со скоростью в 10 махов, пока США создают "трубочки" для гиперзвука

05:00 27.12.2024
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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США угробили кучу денег на производство гиперзвукового оружия, но так и не смогли его создать, потому что халатно относились к процессу. Они только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Безусловно, у США тоже есть ракеты средней дальности. Например, JASSM бьет на 900 километров. Но "Томагавк" — это уже не средняя ракета (2300 километров). Это не межконтинентальная ракета, но это дальнобойная ракета, рассказал эксперт.
ATACMS – это ракета малой дальности на 350 километров. Суть в том, что российские военные уже имели с ними дело. Российские комплексы ПВО не на 100%, но могут их сбивать, отметил офицер.
Проблема США состоит в том, что они угробили огромную кучу денег на производство гиперзвукового оружия, но так и не смогли его создать, потому что халатно и без системного подхода относились к процессу, указал он.
"А потом посчитали, что раз они не могут это создать, то и "белые обезьяны в России" не смогут их создать. Только эти "белые обезьяны" оказались умнее американцев. Несмотря на то, что Вашингтон скупает "мозги" по всему миру", — подчеркнул Крапивник.
Сейчас США стали более системно подходить к созданию гиперзвука. Они построили завод, на котором производят специальные микротрубочки, чтобы металл не плавился (раньше они просто долго делали по одной ракете на заказ), рассказал эксперт.
"При этом они только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. А "Орешник" приземлился со скоростью в 10 махов (3,5 километра в секунду)", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
Вячеслав Некрасов интервью
Вчера, 05:56
"Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизниАфганистан бедная, жесткая, жестокая, с плохим климатом страна. Но от солдат, и от офицеров, и даже от генералов нашему собеседнику не раз приходилось слышать, что самые яркие годы жизни — это служба в Афганистане, где и он сам почувствовал себя гражданином и мужчиной, от которого зависит очень многое.
 
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