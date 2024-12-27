https://ukraina.ru/20241227/1059974205.html

Крапивник: "Орешник" бьет по врагу со скоростью в 10 махов, пока США создают "трубочки" для гиперзвука

Крапивник: "Орешник" бьет по врагу со скоростью в 10 махов, пока США создают "трубочки" для гиперзвука - 27.12.2024 Украина.ру

Крапивник: "Орешник" бьет по врагу со скоростью в 10 махов, пока США создают "трубочки" для гиперзвука

США угробили кучу денег на производство гиперзвукового оружия, но так и не смогли его создать, потому что халатно относились к процессу. Они только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-27T05:00

2024-12-27T05:00

2024-12-27T05:00

новости

сша

вашингтон

станислав крапивник

европа

ракеты

ракеты средней и меньшей дальности

дальнобойные ракеты

"орешник"

atacms

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136344_0:82:768:514_1920x0_80_0_0_a13e9f0fc1bcb0473594d81c28b1b8d9.jpg

Безусловно, у США тоже есть ракеты средней дальности. Например, JASSM бьет на 900 километров. Но "Томагавк" — это уже не средняя ракета (2300 километров). Это не межконтинентальная ракета, но это дальнобойная ракета, рассказал эксперт.ATACMS – это ракета малой дальности на 350 километров. Суть в том, что российские военные уже имели с ними дело. Российские комплексы ПВО не на 100%, но могут их сбивать, отметил офицер.Проблема США состоит в том, что они угробили огромную кучу денег на производство гиперзвукового оружия, но так и не смогли его создать, потому что халатно и без системного подхода относились к процессу, указал он.Сейчас США стали более системно подходить к созданию гиперзвука. Они построили завод, на котором производят специальные микротрубочки, чтобы металл не плавился (раньше они просто долго делали по одной ракете на заказ), рассказал эксперт."При этом они только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. А "Орешник" приземлился со скоростью в 10 махов (3,5 километра в секунду)", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241226/1059956024.html

сша

вашингтон

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, станислав крапивник, европа, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, "орешник", atacms, детали, сво, вооружения