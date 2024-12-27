Иск Киева сделал поставки российского газа через Украину невозможными - Путин - 27.12.2024 Украина.ру
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Иск Киева сделал поставки российского газа через Украину невозможными - Путин
Иск Киева сделал поставки российского газа через Украину невозможными - Путин - 27.12.2024 Украина.ру
Иск Киева сделал поставки российского газа через Украину невозможными - Путин
Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области
2024-12-27T08:27
2024-12-27T08:27
новости
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владимир путин
газпром
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"Мы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там "Сокар" азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они (Украина - ред.) иск заберут из суда. Что за бред? Сказали: "нет, забирать не будем". Ну тогда, "пожалуйте бриться", живите без нашего газа", - сказал глава государства.Путин отметил, что Украина сама закрыла один из маршрутов поставки газа по ее территории (через Сохрановку), но потребовала "оплатить то, что не шло транзитом через Украину".Президент напомнил и о недавнем отказе Киева от продления транзитного контракта на поставку российского газа через территорию Украины."Они вот объявили об этом: "не будет контракта, не будем продлевать". А потом осознали, что для них для самих это проблема, - засуетились. Суета в чем начала выражаться? Начали обращаться по сути ко всем подряд, чтобы кто-то вместо Украины заключил с нами контракт на этот транзит по территории Украины", - пояснил Путин.Президент отметил, что это предложение подразумевало, что газ также поставлялся бы по украинской территории, но до границы РФ с Украиной этот процесс шел бы под управлением "Газпрома", а по территории Украины - под контролем соответствующей структуры какой-либо третьей страны."А на границе Украины и Европы чтобы опять там "Газпром" со своими партнерами разбирался. Проблема в том, что у "Газпрома" контракты длительные - до 2035, 2049 годов. И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая", - сказал Путин.При этом украинские власти "иск из арбитражного суда забирать не хотят", напомнил он. "Говорят - пускай третья страна транзитирует по нашей территории, а иск из арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами и еще 150 миллионов человек российских граждан будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению арбитражного суда - в безакцептном порядке так называемом - эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать на Украину в счет погашения иска Украины к "Газпрому". Ну бред", - подчеркнул Путин.На днях российский лидер принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.Подробнее о реакции Европы на отказ Киева от транзита российского газа - в материале ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Газпром, СНГ

Иск Киева сделал поставки российского газа через Украину невозможными - Путин

08:27 27.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области
"Мы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там "Сокар" азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они (Украина - ред.) иск заберут из суда. Что за бред? Сказали: "нет, забирать не будем". Ну тогда, "пожалуйте бриться", живите без нашего газа", - сказал глава государства.
Путин отметил, что Украина сама закрыла один из маршрутов поставки газа по ее территории (через Сохрановку), но потребовала "оплатить то, что не шло транзитом через Украину".
"Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос "Газпрома" - "Вы чего, с ума сошли что ли? Вы же закрыли этот транзит" (ответили): "Ну мы закрыли, а вы платите нам все равно деньги". Бред какой-то", - подчеркнул он.
Президент напомнил и о недавнем отказе Киева от продления транзитного контракта на поставку российского газа через территорию Украины.
"Они вот объявили об этом: "не будет контракта, не будем продлевать". А потом осознали, что для них для самих это проблема, - засуетились. Суета в чем начала выражаться? Начали обращаться по сути ко всем подряд, чтобы кто-то вместо Украины заключил с нами контракт на этот транзит по территории Украины", - пояснил Путин.
Президент отметил, что это предложение подразумевало, что газ также поставлялся бы по украинской территории, но до границы РФ с Украиной этот процесс шел бы под управлением "Газпрома", а по территории Украины - под контролем соответствующей структуры какой-либо третьей страны.
"А на границе Украины и Европы чтобы опять там "Газпром" со своими партнерами разбирался. Проблема в том, что у "Газпрома" контракты длительные - до 2035, 2049 годов. И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая", - сказал Путин.
При этом украинские власти "иск из арбитражного суда забирать не хотят", напомнил он.
"Говорят - пускай третья страна транзитирует по нашей территории, а иск из арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами и еще 150 миллионов человек российских граждан будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению арбитражного суда - в безакцептном порядке так называемом - эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать на Украину в счет погашения иска Украины к "Газпрому". Ну бред", - подчеркнул Путин.
На днях российский лидер принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
Подробнее о реакции Европы на отказ Киева от транзита российского газа - в материале ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину на сайте Украина.ру.
 
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