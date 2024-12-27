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Иск Киева сделал поставки российского газа через Украину невозможными - Путин

Иск Киева сделал поставки российского газа через Украину невозможными - Путин - 27.12.2024 Украина.ру

Иск Киева сделал поставки российского газа через Украину невозможными - Путин

Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области

2024-12-27T08:27

2024-12-27T08:27

2024-12-27T08:27

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"Мы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там "Сокар" азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они (Украина - ред.) иск заберут из суда. Что за бред? Сказали: "нет, забирать не будем". Ну тогда, "пожалуйте бриться", живите без нашего газа", - сказал глава государства.Путин отметил, что Украина сама закрыла один из маршрутов поставки газа по ее территории (через Сохрановку), но потребовала "оплатить то, что не шло транзитом через Украину".Президент напомнил и о недавнем отказе Киева от продления транзитного контракта на поставку российского газа через территорию Украины."Они вот объявили об этом: "не будет контракта, не будем продлевать". А потом осознали, что для них для самих это проблема, - засуетились. Суета в чем начала выражаться? Начали обращаться по сути ко всем подряд, чтобы кто-то вместо Украины заключил с нами контракт на этот транзит по территории Украины", - пояснил Путин.Президент отметил, что это предложение подразумевало, что газ также поставлялся бы по украинской территории, но до границы РФ с Украиной этот процесс шел бы под управлением "Газпрома", а по территории Украины - под контролем соответствующей структуры какой-либо третьей страны."А на границе Украины и Европы чтобы опять там "Газпром" со своими партнерами разбирался. Проблема в том, что у "Газпрома" контракты длительные - до 2035, 2049 годов. И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая", - сказал Путин.При этом украинские власти "иск из арбитражного суда забирать не хотят", напомнил он. "Говорят - пускай третья страна транзитирует по нашей территории, а иск из арбитражного суда забирать не хотят. Что получится? Получится, что мы с вами и еще 150 миллионов человек российских граждан будут поставлять газ в европейскую страну любую, а по решению арбитражного суда - в безакцептном порядке так называемом - эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а будут поступать на Украину в счет погашения иска Украины к "Газпрому". Ну бред", - подчеркнул Путин.На днях российский лидер принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.Подробнее о реакции Европы на отказ Киева от транзита российского газа - в материале ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, владимир путин, газпром, снг