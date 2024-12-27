Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине
© AP / Yakiv Liashenko
© AP / Yakiv Liashenko
Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Всего атака ВКС РФ затронула восемь украинских областей, в основном на левобережье, в отличие от предыдущего массированного удара. Тем не менее, результативность этих прилетов была высокой, отметил эксперт.
Время от времени МАГАТЭ сообщает, что Украина приостановила работу пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС. По мнению журналиста, в идеале, задача российских военных — чтобы они погасили девять из девяти энергоблоков.
"Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Но мы сейчас по ним целенаправленно не бьем", — подчеркнул Рожин.
Это позволяет противнику частично компенсировать последствия ударов по ТЭЦ, ГЭС и трансформаторным подстанциям, уточнил он.
"При любой войне есть некие договоренности, чтобы не бить по определенным целям. Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
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