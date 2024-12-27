https://ukraina.ru/20241227/1059999985.html

Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине

Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине - 27.12.2024 Украина.ру

Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине

Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-12-27T05:45

2024-12-27T05:45

2024-12-27T05:45

новости

украина

россия

борис рожин

сша

вкс

магатэ

аэс

запорожская аэс

ровенская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059645097_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_782b2a7d5c2edd43c307f8be0df1424a.jpg

Ранее ВКС России нанесли массированный ракетно-дроновый удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.Всего атака ВКС РФ затронула восемь украинских областей, в основном на левобережье, в отличие от предыдущего массированного удара. Тем не менее, результативность этих прилетов была высокой, отметил эксперт.Время от времени МАГАТЭ сообщает, что Украина приостановила работу пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС. По мнению журналиста, в идеале, задача российских военных — чтобы они погасили девять из девяти энергоблоков.Это позволяет противнику частично компенсировать последствия ударов по ТЭЦ, ГЭС и трансформаторным подстанциям, уточнил он."При любой войне есть некие договоренности, чтобы не бить по определенным целям. Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241226/1059990410.html

украина

россия

сша

ровенская аэс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, борис рожин, сша, вкс, магатэ, аэс, запорожская аэс, ровенская аэс, электроподстанции, удар, тэц, сво, детали, спецоперация