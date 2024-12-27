Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине - 27.12.2024 Украина.ру
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Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине
Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине - 27.12.2024 Украина.ру
Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине
Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-27T05:45
2024-12-27T05:45
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Ранее ВКС России нанесли массированный ракетно-дроновый удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.Всего атака ВКС РФ затронула восемь украинских областей, в основном на левобережье, в отличие от предыдущего массированного удара. Тем не менее, результативность этих прилетов была высокой, отметил эксперт.Время от времени МАГАТЭ сообщает, что Украина приостановила работу пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС. По мнению журналиста, в идеале, задача российских военных — чтобы они погасили девять из девяти энергоблоков.Это позволяет противнику частично компенсировать последствия ударов по ТЭЦ, ГЭС и трансформаторным подстанциям, уточнил он."При любой войне есть некие договоренности, чтобы не бить по определенным целям. Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, борис рожин, сша, вкс, магатэ, аэс, запорожская аэс, ровенская аэс, электроподстанции, удар, тэц, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Борис Рожин, США, ВКС, МАГАТЭ, АЭС, Запорожская АЭС, Ровенская АЭС, электроподстанции, УДАР, ТЭЦ, СВО, детали, Спецоперация

Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине

05:45 27.12.2024
 
© AP / Yakiv Liashenko
- РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP / Yakiv Liashenko
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Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее ВКС России нанесли массированный ракетно-дроновый удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.
Всего атака ВКС РФ затронула восемь украинских областей, в основном на левобережье, в отличие от предыдущего массированного удара. Тем не менее, результативность этих прилетов была высокой, отметил эксперт.
Время от времени МАГАТЭ сообщает, что Украина приостановила работу пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС. По мнению журналиста, в идеале, задача российских военных — чтобы они погасили девять из девяти энергоблоков.
"Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Но мы сейчас по ним целенаправленно не бьем", — подчеркнул Рожин.
Это позволяет противнику частично компенсировать последствия ударов по ТЭЦ, ГЭС и трансформаторным подстанциям, уточнил он.
"При любой войне есть некие договоренности, чтобы не бить по определенным целям. Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
Коллаж: танковый батальон 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на Кураховско-Покровском направлении - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Вчера, 17:29
"Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направленииНаши войска продолжают наступление на Кураховско-Покровском направлении. Журналист издания "Украина.ру" побывал в гостях у танкового батальона 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, который поддерживает наступающую пехоту, и готов рассказать об их работе читателю.
 
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