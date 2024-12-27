Массированный удар по энергетике: эксперт раскрыл, какие еще объекты на Украине накрыли российские ВКС
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
© Фото : ДСНС України / Telegram
Во время последней атаки по энергетике Украины, по данным киевского режима, ВС РФ использовали 70 БПЛА. Есть кадры объективного контроля, подтверждающие прилеты по Славянской ТЭС и по ТЭЦ-3 в Харькове. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В декабре ВС РФ действительно стали использовать меньше ракет, зато кратно нарастили применение "Гераней". Бывают недели, когда каждый день по Украине прилетает по 80 беспилотников, рассказал эксперт.
Это стало возможным благодаря развитию российской военной промышленности, которая осуществляет массовый выпуск всей этой "оранжереи", добавил он.
"Конкретно в этой атаке, по данным киевского режима, мы использовали 70 БПЛА. Есть кадры объективного контроля, подтверждающие прилеты по Славянской ТЭС и по ТЭЦ-3 в Харькове. Всего атака затронула восемь областей. В основном это была левобережная Украина, в отличие от предыдущего массированного удара", — подчеркнул Рожин.
Тем не менее, результативность этих прилетов была высокой. ПВО противника пыталась им противодействовать, но даже по их завышенным оценкам сбили они не очень много. В ряде регионов Украины отключался свет и интернет, останавливался общественный транспорт, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
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