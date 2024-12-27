Массированный удар по энергетике: эксперт раскрыл, какие еще объекты на Украине накрыли российские ВКС - 27.12.2024 Украина.ру
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Массированный удар по энергетике: эксперт раскрыл, какие еще объекты на Украине накрыли российские ВКС
Массированный удар по энергетике: эксперт раскрыл, какие еще объекты на Украине накрыли российские ВКС - 27.12.2024 Украина.ру
Массированный удар по энергетике: эксперт раскрыл, какие еще объекты на Украине накрыли российские ВКС
Во время последней атаки по энергетике Украины, по данным киевского режима, ВС РФ использовали 70 БПЛА. Есть кадры объективного контроля, подтверждающие прилеты по Славянской ТЭС и по ТЭЦ-3 в Харькове. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-27T05:15
2024-12-27T05:15
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ракетный удар
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Ранее ВКС России нанесли массированный ракетно-дроновый удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.В декабре ВС РФ действительно стали использовать меньше ракет, зато кратно нарастили применение "Гераней". Бывают недели, когда каждый день по Украине прилетает по 80 беспилотников, рассказал эксперт.Это стало возможным благодаря развитию российской военной промышленности, которая осуществляет массовый выпуск всей этой "оранжереи", добавил он.Тем не менее, результативность этих прилетов была высокой. ПВО противника пыталась им противодействовать, но даже по их завышенным оценкам сбили они не очень много. В ряде регионов Украины отключался свет и интернет, останавливался общественный транспорт, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О том, как "Орешник" может стереть с лица земли военные базы противника — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, харьков, борис рожин, славянск, тэс, тэц, ракетный удар, бпла, герань, сво, детали, спецоперация, вкс, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Харьков, Борис Рожин, Славянск, ТЭС, ТЭЦ, ракетный удар, БПЛА, Герань, СВО, детали, Спецоперация, ВКС, Вооруженные силы Украины

Массированный удар по энергетике: эксперт раскрыл, какие еще объекты на Украине накрыли российские ВКС

05:15 27.12.2024
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : ДСНС України / Telegram
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Во время последней атаки по энергетике Украины, по данным киевского режима, ВС РФ использовали 70 БПЛА. Есть кадры объективного контроля, подтверждающие прилеты по Славянской ТЭС и по ТЭЦ-3 в Харькове. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее ВКС России нанесли массированный ракетно-дроновый удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.
В декабре ВС РФ действительно стали использовать меньше ракет, зато кратно нарастили применение "Гераней". Бывают недели, когда каждый день по Украине прилетает по 80 беспилотников, рассказал эксперт.
Это стало возможным благодаря развитию российской военной промышленности, которая осуществляет массовый выпуск всей этой "оранжереи", добавил он.
"Конкретно в этой атаке, по данным киевского режима, мы использовали 70 БПЛА. Есть кадры объективного контроля, подтверждающие прилеты по Славянской ТЭС и по ТЭЦ-3 в Харькове. Всего атака затронула восемь областей. В основном это была левобережная Украина, в отличие от предыдущего массированного удара", — подчеркнул Рожин.
Тем не менее, результативность этих прилетов была высокой. ПВО противника пыталась им противодействовать, но даже по их завышенным оценкам сбили они не очень много. В ряде регионов Украины отключался свет и интернет, останавливался общественный транспорт, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О том, как "Орешник" может стереть с лица земли военные базы противника — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Коллаж: Путин, военная техника, Россия, Кремль - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Вчера, 12:56
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