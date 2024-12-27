Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин - 27.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241227/1060003716.html
Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин
Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин - 27.12.2024 Украина.ру
Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин
Владимира Зеленского, который воровал вместе с Западом деньги, направленные на помощь Украине, после спецоперации ждет суд, но он может не дожить. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости
2024-12-27T07:52
2024-12-27T07:52
новости
украина
запад
владимир зеленский
ян гагин
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831623_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_00fdae4995a86ecaebf427168158dab8.jpg
"Когда заканчивается война, приходит прокуратура… Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих (западных – ред.) стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях", - сказал Гагин.Он уточнил, что Зеленского должны судить за хищение денег, предоставленных западными странами Украине.О незавидном будущем Зеленского - в материале Доллар рухнет, ЕС развалится, а Зеленского убьют? Чем и когда закончится СВО — Драбкин на сайте Украина.ру.
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831623_73:0:649:432_1920x0_80_0_0_78311f37425ef29afd6fef50007d86f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, владимир зеленский, ян гагин, ес
Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Ян Гагин, ЕС

Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин

07:52 27.12.2024
 
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
Владимира Зеленского, который воровал вместе с Западом деньги, направленные на помощь Украине, после спецоперации ждет суд, но он может не дожить. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости
"Когда заканчивается война, приходит прокуратура… Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих (западных – ред.) стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях", - сказал Гагин.
Он уточнил, что Зеленского должны судить за хищение денег, предоставленных западными странами Украине.
"К Зеленскому и к его кабинету придет прокуратура. И не только Украины, к нему придут прокуроры тех стран, гуманитарную, финансовую и военную помощь которых он расхищал вместе со своим кабинетом", - подчеркнул Гагин.
О незавидном будущем Зеленского - в материале Доллар рухнет, ЕС развалится, а Зеленского убьют? Чем и когда закончится СВО — Драбкин на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЗападВладимир ЗеленскийЯн ГагинЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:37Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ
10:28ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово
09:40Суджа и 14 миллионов кубометров газа. Главное на Украине на утро 27 декабря
09:34Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску
08:45В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация
08:28У них нет варианта победы: о роковой ошибке Украины и главной угрозе для России от Запада - Ищенко
08:27Иск Киева сделал поставки российского газа через Украину невозможными - Путин
08:05Главное за ночь 27 декабря
08:03Виталий Федорчук: враг Андропова, установивший антирекорд в КГБ
07:52Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин
07:31Украинские военные признались, что истощены и надеются на "передышку" - Washington Post
07:15"Затряслись стекла": Рогов заявил о взрыве большой мощности в Запорожье
06:30Back in 90th, роботы наступают на пятки, можно ли не петь о том, что у всех болит? Культурные итоги 2024
06:15Михаил Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
06:00Судьба Курахово обречена: Рожин о том, что ждет Покровск и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область
05:50Все может рухнуть как костяшки домино. Украинские эксперты о ситуации в стране и на фронте
05:47Кулинарные битвы народов бывшего СССР
05:45Чтобы вырубить девять из девяти: Рожин о том, когда ВКС могут ударить по подстанциям АЭС на Украине
05:30"Живым никто не вылезет": Крапивник о том, как "Орешник" может стереть с лица земли военные базы США
05:15Массированный удар по энергетике: эксперт раскрыл, какие еще объекты на Украине накрыли российские ВКС
Лента новостейМолния