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Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин
Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин - 27.12.2024 Украина.ру
Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин
Владимира Зеленского, который воровал вместе с Западом деньги, направленные на помощь Украине, после спецоперации ждет суд, но он может не дожить. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости
2024-12-27T07:52
2024-12-27T07:52
2024-12-27T07:52
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"Когда заканчивается война, приходит прокуратура… Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих (западных – ред.) стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях", - сказал Гагин.Он уточнил, что Зеленского должны судить за хищение денег, предоставленных западными странами Украине.О незавидном будущем Зеленского - в материале Доллар рухнет, ЕС развалится, а Зеленского убьют? Чем и когда закончится СВО — Драбкин на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, владимир зеленский, ян гагин, ес
Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Ян Гагин, ЕС
Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин
Владимира Зеленского, который воровал вместе с Западом деньги, направленные на помощь Украине, после спецоперации ждет суд, но он может не дожить. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости
"Когда заканчивается война, приходит прокуратура… Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих (западных – ред.) стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях", - сказал Гагин.
Он уточнил, что Зеленского должны судить за хищение денег, предоставленных западными странами Украине.
"К Зеленскому и к его кабинету придет прокуратура. И не только Украины, к нему придут прокуроры тех стран, гуманитарную, финансовую и военную помощь которых он расхищал вместе со своим кабинетом", - подчеркнул Гагин.