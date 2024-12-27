https://ukraina.ru/20241227/1060003716.html

Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин

Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин - 27.12.2024 Украина.ру

Зеленский может не дожить до суда после СВО — Гагин

Владимира Зеленского, который воровал вместе с Западом деньги, направленные на помощь Украине, после спецоперации ждет суд, но он может не дожить. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости

2024-12-27T07:52

2024-12-27T07:52

2024-12-27T07:52

новости

украина

запад

владимир зеленский

ян гагин

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831623_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_00fdae4995a86ecaebf427168158dab8.jpg

"Когда заканчивается война, приходит прокуратура… Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих (западных – ред.) стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях", - сказал Гагин.Он уточнил, что Зеленского должны судить за хищение денег, предоставленных западными странами Украине.О незавидном будущем Зеленского - в материале Доллар рухнет, ЕС развалится, а Зеленского убьют? Чем и когда закончится СВО — Драбкин на сайте Украина.ру.

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, владимир зеленский, ян гагин, ес