https://ukraina.ru/20241227/1060002093.html

Судьба Курахово обречена: Рожин о том, что ждет Покровск и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область

Судьба Курахово обречена: Рожин о том, что ждет Покровск и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область - 27.12.2024 Украина.ру

Судьба Курахово обречена: Рожин о том, что ждет Покровск и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область

Сначала мы увидим ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Скорее всего, ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем будет освобожден Покровск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-12-27T06:00

2024-12-27T06:00

2024-12-27T06:00

новости

россия

курахово

днепропетровская область

покровск/красноармейск

днр

запорожская область

наступление

вс рф

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899428_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_dd9c071a3c8e3d081c17ebadf687b2f7.jpg

Все понимают, что судьба Курахово обречена и город станет частью России. Дальше падет Великая Новоселка, которая уже охвачена с двух сторон после того, как ВС РФ взяли Сторожевое и отбили у противника Новый Комар, рассказал эксперт.Если там останется то, что сейчас, постепенно ВС РФ продавят фланги и вынудят ВСУ отступать под угрозой окружения, уточнил журналист.Сначала мы увидим ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Насчет Покровска (Красноармейска) пока не знаю. Скорее всего, ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Покровск противник будет оборонять до последнего, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241226/1060001724.html

россия

курахово

днепропетровская область

покровск/красноармейск

днр

запорожская область

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курахово, днепропетровская область, покровск/красноармейск, днр, запорожская область, наступление, вс рф, донбасс, сво, детали, спецоперация