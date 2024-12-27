Судьба Курахово обречена: Рожин о том, что ждет Покровск и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область - 27.12.2024 Украина.ру
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Судьба Курахово обречена: Рожин о том, что ждет Покровск и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область
Судьба Курахово обречена: Рожин о том, что ждет Покровск и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область - 27.12.2024 Украина.ру
Судьба Курахово обречена: Рожин о том, что ждет Покровск и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область
Сначала мы увидим ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Скорее всего, ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем будет освобожден Покровск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-27T06:00
2024-12-27T06:00
новости
россия
курахово
днепропетровская область
покровск/красноармейск
днр
запорожская область
наступление
вс рф
донбасс
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Все понимают, что судьба Курахово обречена и город станет частью России. Дальше падет Великая Новоселка, которая уже охвачена с двух сторон после того, как ВС РФ взяли Сторожевое и отбили у противника Новый Комар, рассказал эксперт.Если там останется то, что сейчас, постепенно ВС РФ продавят фланги и вынудят ВСУ отступать под угрозой окружения, уточнил журналист.Сначала мы увидим ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Насчет Покровска (Красноармейска) пока не знаю. Скорее всего, ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Покровск противник будет оборонять до последнего, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241226/1060001724.html
россия
курахово
днепропетровская область
покровск/красноармейск
днр
запорожская область
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Новости
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новости, россия, курахово, днепропетровская область, покровск/красноармейск, днр, запорожская область, наступление, вс рф, донбасс, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Днепропетровская область, Покровск/Красноармейск, ДНР, Запорожская область, наступление, ВС РФ, Донбасс, СВО, детали, Спецоперация

Судьба Курахово обречена: Рожин о том, что ждет Покровск и когда ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область

06:00 27.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сначала мы увидим ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Скорее всего, ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем будет освобожден Покровск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Все понимают, что судьба Курахово обречена и город станет частью России. Дальше падет Великая Новоселка, которая уже охвачена с двух сторон после того, как ВС РФ взяли Сторожевое и отбили у противника Новый Комар, рассказал эксперт.
"Если мы еще и перережем дорогу на запад в Запорожскую область, с группировкой ВСУ там повторится сценарий Угледара. Все это произойдет в январе-феврале. Если киевский режим бросит на их удержание серьезные резервы, бои там затянутся", — подчеркнул Рожин.
Если там останется то, что сейчас, постепенно ВС РФ продавят фланги и вынудят ВСУ отступать под угрозой окружения, уточнил журналист.
Сначала мы увидим ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Насчет Покровска (Красноармейска) пока не знаю. Скорее всего, ВС РФ зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Покровск противник будет оборонять до последнего, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Вчера, 19:24
Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под ВолчанскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиРоссияКураховоДнепропетровская областьПокровск/КрасноармейскДНРЗапорожская областьнаступлениеВС РФДонбассСВОдеталиСпецоперация
 
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