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В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация

В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация - 27.12.2024 Украина.ру

В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация

Ограничения ввели на работу аэропорта Сочи: он временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале

2024-12-27T08:45

2024-12-27T08:45

2024-12-27T09:19

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"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в пятницу, 27 декабря, около 5.00 мск, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко.Он заверил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Позднее Кореняко сообщил о введении ограничений и в аэропорту Казани, там они действуют с 6:00.Ограничения на полеты действовали также в аэропортах Астрахани и Волгограда. Сейчас они сняты.О приостановке работы других аэропортов - в материале Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника на сайте Украина.ру.

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