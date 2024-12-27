В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация - 27.12.2024 Украина.ру
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В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация
В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация - 27.12.2024 Украина.ру
В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация
Ограничения ввели на работу аэропорта Сочи: он временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале
2024-12-27T08:45
2024-12-27T09:19
новости
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махачкала
росавиация
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"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в пятницу, 27 декабря, около 5.00 мск, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко.Он заверил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Позднее Кореняко сообщил о введении ограничений и в аэропорту Казани, там они действуют с 6:00.Ограничения на полеты действовали также в аэропортах Астрахани и Волгограда. Сейчас они сняты.О приостановке работы других аэропортов - в материале Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника на сайте Украина.ру.
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новости, сочи, казань, махачкала, росавиация
Новости, Сочи, Казань, Махачкала, Росавиация

В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация

08:45 27.12.2024 (обновлено: 09:19 27.12.2024)
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкРабота аэропорта в Сочи
Работа аэропорта в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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Ограничения ввели на работу аэропорта Сочи: он временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в пятницу, 27 декабря, около 5.00 мск, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко.
Он заверил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Позднее Кореняко сообщил о введении ограничений и в аэропорту Казани, там они действуют с 6:00.
Ограничения на полеты действовали также в аэропортах Астрахани и Волгограда. Сейчас они сняты.
О приостановке работы других аэропортов - в материале Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника на сайте Украина.ру.
 
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