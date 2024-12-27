В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация
08:45 27.12.2024 (обновлено: 09:19 27.12.2024)
Ограничения ввели на работу аэропорта Сочи: он временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в пятницу, 27 декабря, около 5.00 мск, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко.
Он заверил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Позднее Кореняко сообщил о введении ограничений и в аэропорту Казани, там они действуют с 6:00.
Ограничения на полеты действовали также в аэропортах Астрахани и Волгограда. Сейчас они сняты.
О приостановке работы других аэропортов - в материале Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотника на сайте Украина.ру.