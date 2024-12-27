Все может рухнуть как костяшки домино. Украинские эксперты о ситуации в стране и на фронте - 27.12.2024 Украина.ру
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Все может рухнуть как костяшки домино. Украинские эксперты о ситуации в стране и на фронте
Все может рухнуть как костяшки домино. Украинские эксперты о ситуации в стране и на фронте - 27.12.2024 Украина.ру
Все может рухнуть как костяшки домино. Украинские эксперты о ситуации в стране и на фронте
На Украине думают над тем, долго ли получится воевать на чужие средства и спрашивают себя, зачем Зеленский украл у православных украинцев Рождество
2024-12-27T05:50
2024-12-27T05:50
эксклюзив
украина
киев
сша
андрей золотарев
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
рада
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Эксперты говорят о доступности качестве информации о происходящем. Ложь в конце концов погубит киевский режим, такую мысль (правда, другими словами) высказал в эфире одного из ютуб-каналов украинский политтехнолог Андрей Золотарев.Комментируя сообщения о возможном закрытии украинского военного паблика Deep State, информирующего о положении дел на линии боевого соприкосновения, эксперт отметил, что этот вопрос еще не закрыт, но добавил, что в конце концов "ложь нас (киевский режим – Ред.) погубит… ложь и лицемерие, густо замешанное на цинизме и жлобстве".Ранее нардеп Рады Марьяна Безуглая заявила, что власти планируют закрыть мониторинговый паблик Deep State, а его сотрудников мобилизовать в пехоту. Паблик регулярно публикует карты боевых действий на основе OSINT (разведка из открытых источников), и, по всей видимости, это не всех в Киеве устраивает. По словам Безуглой, за атакой на ресурс будто бы стоит непосредственно главком ВСУ Александр Сырский.Андрей Золотарев в связи с этим подчеркнул, что "официальные сводки запаздывают, причем прилично – на 48 и более часов, не говорится вся правда, а это знак равенства… иногда это ложь". Тогда как, по мнению эксперта, атакуемый властями паблик давал объективную информацию. Потому и хотят закрыть - зачем обычным украинцам знать, как обстоят дела на фронте, зачем им расстраиваться?"А картина удручающая. Хотя, надо сказать, что все могло по итогам этого года быть куда хуже. Но знаете, нет такого "плохо", чтобы не стало еще хуже. И да, то, что еще держится, как говорится, на ниточке, все может повалиться как шашечки домино в один момент. Вот это тревожит", - сказал политтехнолог.Он добавил, что управляемость украинскими войсками, несмотря на весь бардак, пока сохраняется, но это "пока" может в любой момент исчезнуть – на фронте "ситуация очень тяжелая".Золотарев также прокомментировал сообщение о получении Киевом от западных партнеров первого миллиарда долларов за счет российских активов. По его словам, тут "пахнет золотом Полуботка" , хотя деньги пришли реальные, но – "плохо то, что живем и воюем на чужие"."Побеждать, воюя на чужие, исключительно на чужие, ну… эта миссия невыполнима", - сказал эксперт, подчеркнув, что избранный президент США Дональд Трамп может вентиль помощи Киеву перекрыть, а Европа – не потянет.Добавим, что украинские СМИ пишут с тревогой о твердом намерении Трампа провести проверку всех затрат на Украину, чтобы в результате получить рычаг воздействия на демократов.В свою очередь, Золотарев подчеркнул, что, если раньше украинские власти за счет многомиллиардных подачек могли создавать в стране иллюзию относительного благополучия, но теперь "праздник жизни заканчивается", и украинцам уже очень скоро "придется пить горькие пилюли".Что касается прогнозов о быстрой остановке военных действий после прихода Трампа, на что многие рассчитывают, то "это иллюзии", уверен эксперт.А "горьких пилюль" ждать рядовым украинцам уже недолго. Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин прокомментировал массированный удар ВС РФ по объектам киевского режима 25 декабря, отметив, что последствия его очень серьезны. По его словам, те граждане Украины, которые остаются в стране, должны хорошо понимать, что их жизнь подвергается все большей опасности.Он также отметил, что этот удар пришелся как раз на перенос праздника Рождества на "ватиканский календарь" (православные украинцы праздновали и празднуют рождество 7 января, однако теперь постмайданной властью велено это пересмотреть — Ред.)Зеленский, по всей видимости, не является православным или вообще христианином. Нет сведений о том, что он был крещен, но он взялся переводить страну на чужой календарь, открыв "окно Овертона", подчеркнул экс-советник Кучмы.По его словам, карнавальные сообщества не понимают всей серьезности вопроса."Ватиканская ночь" перед "ватиканским" же Рождеством оказалась трагической для Украины – украинцы останутся без света, без тепла, без воды, без общественного транспорта, а вскоре могут остаться без продуктов, следующая фаза – голод, предрек Соскин.Он еще раз подчеркнул, что некрещеный Зеленский счел возможным поздравить украинцев с "ватиканским Рождеством", да еще и говорил в этом своем поздравлении о каком-то "единстве" - и это в условиях, когда миллионы людей вынуждены были бежать с Украины, тысячи и тысячи сидят за решеткой, Киево-Печерская Лавра закрыта… О каком единстве речь?По мнению политолога, украинцы слишком мало знают о своих нынешних руководителях - а ведь именно эти руководители и "спровоцировали эту бойню".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Воры вне закона. Победа и поражение – главные "враги" западной помощи Украине"
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Сергей Зуев
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, киев, сша, андрей золотарев, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, рада
Эксклюзив, Украина, Киев, США, Андрей Золотарев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Рада

Все может рухнуть как костяшки домино. Украинские эксперты о ситуации в стране и на фронте

05:50 27.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине думают над тем, долго ли получится воевать на чужие средства и спрашивают себя, зачем Зеленский украл у православных украинцев Рождество
Эксперты говорят о доступности качестве информации о происходящем. Ложь в конце концов погубит киевский режим, такую мысль (правда, другими словами) высказал в эфире одного из ютуб-каналов украинский политтехнолог Андрей Золотарев.
Комментируя сообщения о возможном закрытии украинского военного паблика Deep State, информирующего о положении дел на линии боевого соприкосновения, эксперт отметил, что этот вопрос еще не закрыт, но добавил, что в конце концов "ложь нас (киевский режим – Ред.) погубит… ложь и лицемерие, густо замешанное на цинизме и жлобстве".
Ранее нардеп Рады Марьяна Безуглая заявила, что власти планируют закрыть мониторинговый паблик Deep State, а его сотрудников мобилизовать в пехоту. Паблик регулярно публикует карты боевых действий на основе OSINT (разведка из открытых источников), и, по всей видимости, это не всех в Киеве устраивает. По словам Безуглой, за атакой на ресурс будто бы стоит непосредственно главком ВСУ Александр Сырский.
Андрей Золотарев в связи с этим подчеркнул, что "официальные сводки запаздывают, причем прилично – на 48 и более часов, не говорится вся правда, а это знак равенства… иногда это ложь". Тогда как, по мнению эксперта, атакуемый властями паблик давал объективную информацию. Потому и хотят закрыть - зачем обычным украинцам знать, как обстоят дела на фронте, зачем им расстраиваться?
"А картина удручающая. Хотя, надо сказать, что все могло по итогам этого года быть куда хуже. Но знаете, нет такого "плохо", чтобы не стало еще хуже. И да, то, что еще держится, как говорится, на ниточке, все может повалиться как шашечки домино в один момент. Вот это тревожит", - сказал политтехнолог.
Он добавил, что управляемость украинскими войсками, несмотря на весь бардак, пока сохраняется, но это "пока" может в любой момент исчезнуть – на фронте "ситуация очень тяжелая".
Золотарев также прокомментировал сообщение о получении Киевом от западных партнеров первого миллиарда долларов за счет российских активов. По его словам, тут "пахнет золотом Полуботка" , хотя деньги пришли реальные, но – "плохо то, что живем и воюем на чужие".
"Побеждать, воюя на чужие, исключительно на чужие, ну… эта миссия невыполнима", - сказал эксперт, подчеркнув, что избранный президент США Дональд Трамп может вентиль помощи Киеву перекрыть, а Европа – не потянет.
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Вчера, 06:44
"Трамп пришел нас нагнуть". Украинские эксперты и политики о перспективах страныУкраинские эксперты, политики и так называемые ЛОМы (лидеры общественного мнения) обсуждают, каковы шансы на мир и не будет ли Украина в результате разделена, не утратит ли территории.
Добавим, что украинские СМИ пишут с тревогой о твердом намерении Трампа провести проверку всех затрат на Украину, чтобы в результате получить рычаг воздействия на демократов.
В свою очередь, Золотарев подчеркнул, что, если раньше украинские власти за счет многомиллиардных подачек могли создавать в стране иллюзию относительного благополучия, но теперь "праздник жизни заканчивается", и украинцам уже очень скоро "придется пить горькие пилюли".
Что касается прогнозов о быстрой остановке военных действий после прихода Трампа, на что многие рассчитывают, то "это иллюзии", уверен эксперт.
А "горьких пилюль" ждать рядовым украинцам уже недолго. Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин прокомментировал массированный удар ВС РФ по объектам киевского режима 25 декабря, отметив, что последствия его очень серьезны. По его словам, те граждане Украины, которые остаются в стране, должны хорошо понимать, что их жизнь подвергается все большей опасности.
Он также отметил, что этот удар пришелся как раз на перенос праздника Рождества на "ватиканский календарь" (православные украинцы праздновали и празднуют рождество 7 января, однако теперь постмайданной властью велено это пересмотреть — Ред.)
Зеленский, по всей видимости, не является православным или вообще христианином. Нет сведений о том, что он был крещен, но он взялся переводить страну на чужой календарь, открыв "окно Овертона", подчеркнул экс-советник Кучмы.
По его словам, карнавальные сообщества не понимают всей серьезности вопроса.
"Ватиканская ночь" перед "ватиканским" же Рождеством оказалась трагической для Украины – украинцы останутся без света, без тепла, без воды, без общественного транспорта, а вскоре могут остаться без продуктов, следующая фаза – голод, предрек Соскин.
Он еще раз подчеркнул, что некрещеный Зеленский счел возможным поздравить украинцев с "ватиканским Рождеством", да еще и говорил в этом своем поздравлении о каком-то "единстве" - и это в условиях, когда миллионы людей вынуждены были бежать с Украины, тысячи и тысячи сидят за решеткой, Киево-Печерская Лавра закрыта… О каком единстве речь?
По мнению политолога, украинцы слишком мало знают о своих нынешних руководителях - а ведь именно эти руководители и "спровоцировали эту бойню".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Воры вне закона. Победа и поражение – главные "враги" западной помощи Украине"
 
ЭксклюзивУкраинаКиевСШААндрей ЗолотаревВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныРада
 
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