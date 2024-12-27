"Живым никто не вылезет": Крапивник о том, как "Орешник" может стереть с лица земли военные базы США
© Freepik.comОрешник
© Freepik.com
С помощью "Орешника" Россия может спокойно стирать с лица земли военные базы и города противника безо всякой радиации. 36 болванок, которые летят со скоростью 10 махов – это 1,6 гигаджоулей энергии. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Конечно, новейшую российскую ракету "Орешник" сбить нельзя. Потому что шесть головок, которые выходят из главной боеголовки, а потом выпускают по шесть болванок (36 болванок), остановить невозможно, рассказал эксперт.
"Кинетический удар всегда мощнее удара фугасной боеголовки. 36 болванок, которые летят со скоростью 10 махов – это 1,6 гигаджоулей энергии. А если они летят с температурой в 4 тысячи градусов, все, что летит на их пути, просто испарится: не только человеческое тело, но и бункер из бетона", — отметил Крапивник.
Когда "Орешник" ударит, в этом месте начнется небольшое землетрясение. Может быть, он не достанет до самых глубоких военных объектов, но все, что сверху, будет уничтожено. Живым никто не вылезет, подчеркнул офицер.
"Например, американская база Маунт-Уэзер в горе к западу от Вашингтона, куда должно перебраться руководство Штатов в случае ядерной войны, не выживет. Потому что эти болванки прожгут горы и уничтожат все, что внутри", — указал эксперт.
Это меняет все правила игры. На планете не будет места, где смогут спрятаться "натовские крысы". Причем такие же боеголовки можно спокойно поставить на "Сармат". То есть Россия может спокойно стирать с лица земли военные базы и города противника безо всякой радиации, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
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