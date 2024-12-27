Выключился свет и интернет, встал транспорт: Рожин о последствиях удара ВКС РФ по энергетике Украины

"Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни

Афганистан бедная, жесткая, жестокая, с плохим климатом страна. Но от солдат, и от офицеров, и даже от генералов нашему собеседнику не раз приходилось слышать, что самые яркие годы жизни — это служба в Афганистане, где и он сам почувствовал себя гражданином и мужчиной, от которого зависит очень многое.