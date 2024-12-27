Выключился свет и интернет, встал транспорт: Рожин о последствиях удара ВКС РФ по энергетике Украины
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Во время последнего удара по энергетике Украины, по данным киевского режима, ВС РФ использовали 70 БПЛА. Всего атака затронула восемь областей. В ряде регионов отключался свет и останавливался транспорт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, всего атака затронула восемь областей Украины. В отличие от предыдущего массированного удара, в основном это были левобережные регионы. Тем не менее, результативность этих прилетов была высокой, добавил он.
"ПВО противника пыталась им противодействовать, но даже по их завышенным оценкам сбили они не очень много. В ряде украинских регионов отключался свет, останавливался общественный транспорт, были перебои с интернетом", — подчеркнул Рожин.
Этот удар является частью эскалации, которую России навязывает Украина и Запад (теракты, удары "Хаймарсами" по Льгову и атаки БПЛА). Противник делает это, чтобы не допустить хотя бы теоретического сценария остановки войны, которое возможно при избранном президенте США Дональде Трампе, указал журналист.
"Тем не менее, я не сторонник показательных ответов. Такая работа должна вестись комплексно, чтобы эффект накапливался и создавал Украине больше и больше проблем", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
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