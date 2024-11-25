https://ukraina.ru/20241125/1059147291.html

Никакой заморозки: политолог о том, почему нельзя останавливать боевые действия на время переговоров

Никакой заморозки: политолог о том, почему нельзя останавливать боевые действия на время переговоров - 25.11.2024 Украина.ру

Никакой заморозки: политолог о том, почему нельзя останавливать боевые действия на время переговоров

Россия ясно дала понять, что не будет останавливать военные действия на период переговоров. Мы очень принципиально говорим, что никакой заморозки быть не может. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый

2024-11-25T04:15

2024-11-25T04:15

2024-11-25T04:15

новости

россия

запад

сша

пётр скоробогатый

заморозка

переговоры

территория

дональд трамп

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/34/1033373496_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_916b20aeda208f8130970bf31152dcc4.jpg

Многие коллеги со мной не согласны, но территориальный вопрос сейчас остается очень значимым для будущих переговоров. Российские плацдармы на севере Харьковской области имеют как военное, так и политическое значение, полагает эксперт.И позиция Запада, и позиция Соединенных Штатов с избранным президентом США Дональдом Трампом во главе вряд ли будет заключаться в отдаче в следующем году всех территорий, на которые претендует Россия, отметил политолог.И Россия против заморозки, потому что после остановки боевых действий чаще всего линия разграничения и разделение территорий проходят по линии фронта, подчеркнул он."Для нас этот вопрос принципиален, и мы показываем, что не готовы соглашаться на какое-то деление тех территорий, которые сегодня находятся под нашим контролем. Это принципиальная позиция, которую, как мне кажется, на Западе не все понимают", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО — в материале Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину.

https://ukraina.ru/20241121/1059115330.html

россия

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, сша, пётр скоробогатый, заморозка, переговоры, территория, дональд трамп, сво, детали, спецоперация, война