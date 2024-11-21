Кабмин Украины недоволен идеей "частичного членства" в ЕС - 21.11.2024 Украина.ру
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Кабмин Украины недоволен идеей "частичного членства" в ЕС
Кабмин Украины недоволен идеей "частичного членства" в ЕС - 21.11.2024 Украина.ру
Кабмин Украины недоволен идеей "частичного членства" в ЕС
Украина заявкой на членство в Евросоюзе дала процессу расширения ЕС новое дыхание, полумеры Киев не устроят. Об этом заявила вице-премьер правительства Украины по европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.
2024-11-21T11:41
2024-11-21T11:41
новости
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европа
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ольга стефанишина
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кабмин
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Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил неприемлемую идею о "частичном членстве" в ЕС для Украины, уверена чиновница. Стефанишина считает, что Украина станет членом Евросоюза.Стефанишина заявила, что Киев стремится к секторальной интеграции, которая позволит воспользоваться всеми преимуществами участия во внутреннем рынке ЕС до официального вступления. Вице-премьер подчеркнула, что Еврокомиссия поддерживает стремление Украины и стороны совместно формируют перечень шагов и мер по углублению интеграции."В то же время, идеи о "частичном членстве" не кажутся продуктивными. Более того, это может подрывать как дух, так и цели расширения ЕС. Подав заявку, Украина дала процессу расширения ЕС новое дыхание. Мы должны совместно работать, чтобы сохранить высокую динамику процесса," вернуть доверие к нему. Это ожидание не только Украины, но и всех стран-кандидатов. Сегодня расширение – это о безопасности и геополитической силе. Европейского Союза", - заявила Стефанишина.Она также заявила, что Украина никогда не просила для себя исключений или уступок, а с началом СВО не только продолжила, но и ускорила внедрение реформ, в том числе и в таких критически важных вопросах, как верховенство права и предотвращение коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"."И я уверена, что Украина, в которой сегодня пишется история Европы, будет формировать на равных вместе с партнерами будущее Объединенной Европы. Это в интересах ЕС. Наша полная интеграция будет способствовать усилению безопасности и обороноспособности ЕС, экономическому процветанию и достижению стратегической автономии Европейского Союза", - заявила Стефанишина.Юнкер в ноябре выступил с идеей "частичного членства" в ЕС для Украины. Такой формат предусматривает участие Киева в части внутренних процессов Евросоюза и встречах, но без права голоса. В октябре 2023 года Юнкер назвал Украину коррумпированным на всех уровнях государством и, в связи с этим, не готовым к членству в ЕС, отметило украинское издание.Тем временем Украинцы больше не одобряют деятельность Зеленского и правительства — опросТакже стало известно о резонансном докладе УВКПЧ: ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат ДмитрукБольше новостей на начало дня в обзоре Горькое признание Зеленского, на Белоруссию готовилось нападение. Главное на Украине на утро 21 ноября
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новости, украина, европа, киев, ольга стефанишина, владимир зеленский, ес, кабмин, еврокомиссия, юнкер, евроинтеграция, украина-ес, соглашение с ес
Новости, Украина, Европа, Киев, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, ЕС, Кабмин, Еврокомиссия, Юнкер, евроинтеграция, Украина-ЕС, соглашение с ЕС

Кабмин Украины недоволен идеей "частичного членства" в ЕС

11:41 21.11.2024
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP / Yves Herman
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Украина заявкой на членство в Евросоюзе дала процессу расширения ЕС новое дыхание, полумеры Киев не устроят. Об этом заявила вице-премьер правительства Украины по европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.
Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил неприемлемую идею о "частичном членстве" в ЕС для Украины, уверена чиновница. Стефанишина считает, что Украина станет членом Евросоюза.
Стефанишина заявила, что Киев стремится к секторальной интеграции, которая позволит воспользоваться всеми преимуществами участия во внутреннем рынке ЕС до официального вступления. Вице-премьер подчеркнула, что Еврокомиссия поддерживает стремление Украины и стороны совместно формируют перечень шагов и мер по углублению интеграции.
"В то же время, идеи о "частичном членстве" не кажутся продуктивными. Более того, это может подрывать как дух, так и цели расширения ЕС. Подав заявку, Украина дала процессу расширения ЕС новое дыхание. Мы должны совместно работать, чтобы сохранить высокую динамику процесса," вернуть доверие к нему. Это ожидание не только Украины, но и всех стран-кандидатов. Сегодня расширение – это о безопасности и геополитической силе. Европейского Союза", - заявила Стефанишина.
Она также заявила, что Украина никогда не просила для себя исключений или уступок, а с началом СВО не только продолжила, но и ускорила внедрение реформ, в том числе и в таких критически важных вопросах, как верховенство права и предотвращение коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"И я уверена, что Украина, в которой сегодня пишется история Европы, будет формировать на равных вместе с партнерами будущее Объединенной Европы. Это в интересах ЕС. Наша полная интеграция будет способствовать усилению безопасности и обороноспособности ЕС, экономическому процветанию и достижению стратегической автономии Европейского Союза", - заявила Стефанишина.
Юнкер в ноябре выступил с идеей "частичного членства" в ЕС для Украины. Такой формат предусматривает участие Киева в части внутренних процессов Евросоюза и встречах, но без права голоса. В октябре 2023 года Юнкер назвал Украину коррумпированным на всех уровнях государством и, в связи с этим, не готовым к членству в ЕС, отметило украинское издание.
Тем временем Украинцы больше не одобряют деятельность Зеленского и правительства — опрос
Также стало известно о резонансном докладе УВКПЧ: ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат Дмитрук
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НовостиУкраинаЕвропаКиевОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийЕСКабминЕврокомиссияЮнкеревроинтеграцияУкраина-ЕСсоглашение с ЕС
 
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