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Кабмин Украины недоволен идеей "частичного членства" в ЕС

Кабмин Украины недоволен идеей "частичного членства" в ЕС - 21.11.2024 Украина.ру

Кабмин Украины недоволен идеей "частичного членства" в ЕС

Украина заявкой на членство в Евросоюзе дала процессу расширения ЕС новое дыхание, полумеры Киев не устроят. Об этом заявила вице-премьер правительства Украины по европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

2024-11-21T11:41

2024-11-21T11:41

2024-11-21T11:41

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Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил неприемлемую идею о "частичном членстве" в ЕС для Украины, уверена чиновница. Стефанишина считает, что Украина станет членом Евросоюза.Стефанишина заявила, что Киев стремится к секторальной интеграции, которая позволит воспользоваться всеми преимуществами участия во внутреннем рынке ЕС до официального вступления. Вице-премьер подчеркнула, что Еврокомиссия поддерживает стремление Украины и стороны совместно формируют перечень шагов и мер по углублению интеграции."В то же время, идеи о "частичном членстве" не кажутся продуктивными. Более того, это может подрывать как дух, так и цели расширения ЕС. Подав заявку, Украина дала процессу расширения ЕС новое дыхание. Мы должны совместно работать, чтобы сохранить высокую динамику процесса," вернуть доверие к нему. Это ожидание не только Украины, но и всех стран-кандидатов. Сегодня расширение – это о безопасности и геополитической силе. Европейского Союза", - заявила Стефанишина.Она также заявила, что Украина никогда не просила для себя исключений или уступок, а с началом СВО не только продолжила, но и ускорила внедрение реформ, в том числе и в таких критически важных вопросах, как верховенство права и предотвращение коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"."И я уверена, что Украина, в которой сегодня пишется история Европы, будет формировать на равных вместе с партнерами будущее Объединенной Европы. Это в интересах ЕС. Наша полная интеграция будет способствовать усилению безопасности и обороноспособности ЕС, экономическому процветанию и достижению стратегической автономии Европейского Союза", - заявила Стефанишина.Юнкер в ноябре выступил с идеей "частичного членства" в ЕС для Украины. Такой формат предусматривает участие Киева в части внутренних процессов Евросоюза и встречах, но без права голоса. В октябре 2023 года Юнкер назвал Украину коррумпированным на всех уровнях государством и, в связи с этим, не готовым к членству в ЕС, отметило украинское издание.Тем временем Украинцы больше не одобряют деятельность Зеленского и правительства — опросТакже стало известно о резонансном докладе УВКПЧ: ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат ДмитрукБольше новостей на начало дня в обзоре Горькое признание Зеленского, на Белоруссию готовилось нападение. Главное на Украине на утро 21 ноября

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новости, украина, европа, киев, ольга стефанишина, владимир зеленский, ес, кабмин, еврокомиссия, юнкер, евроинтеграция, украина-ес, соглашение с ес