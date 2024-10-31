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Неадекватное управление войсками и дезертирство: с чем связаны фронтовые неудачи Украины

Неадекватное управление войсками и дезертирство: с чем связаны фронтовые неудачи Украины - 31.10.2024 Украина.ру

Неадекватное управление войсками и дезертирство: с чем связаны фронтовые неудачи Украины

"Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли (российские военные – ред.), и они уже там закрепляются.

2024-10-31T13:54

2024-10-31T13:54

2024-10-31T13:54

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Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят целиком, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", - заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.Действительно положение дел ВСУ на Донбассе тяжелое. По последним данным, российские военные увеличили скорость продвижения впервые с 2022 года. Так, по подсчетам Института изучения войны (ISW), за неполный октябрь армия РФ заняла более 478 кв. км (по состоянию на 27.10), что является наибольшим показателем после марта 2022 года. В августе 2024 эти цифры колебались в районе 477 кв. км, в сентябре - 459. Владимир Зеленский объяснил такое положение дел на фронте разительным превосходством в численности личного состава в пользу России. "Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть – то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей",- рассказал Зеленский западным журналистам.А вот украинские эксперты считают провалы на фронт ошибками военной стратегии и лично верховного главнокомандующего. Так, политический аналитик Сергей Марченко на своей странице в соцсети написал: Но вместе с тактическим провалами на фронте, назревает куда более серьезная проблема – как остановить растущий поток дезертирства. На днях народный депутат Анна Скороход заявила, что на Украине уже зарегистрировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Естественно, это официальные данные, которые отличаются от реального положения дел. Еще в сентябре власти говорили о 60 тысяч подобных случаев. Значит, проблема не просто не решена, но и усугубляется. А информация о том, что Сырский создал заградотряды на фронте для борьбы с дезертирами тоже подтверждает тот факт, что в рядах ВСУ настроения не очень. Военный эксперт Борис Рожин так прокомментировал эту новость: "Относительно сообщений, что Сырский создал заградотряды в ВСУ. На деле, они существовали с 2022 года и фактов убийств бегущих или сдающихся солдат ВСУ самими ВСУшниками более чем достаточно. Так что ничего нового не происходит. Как убивали своих, так и будут. И видимо будут делать еще интенсивнее из-за роста дезертирства с фронта (даже по признаниям самих ВСУшников).Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак рванул в США. Там он уже провел встречи с Госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном. Примечательно, что визит в США проходит без Зеленского, который в то же самое время обвинил Белый дом в разглашении конфиденциальной информации по части предоставления ракет "Томагавк". То ли украинские власти играют в плохого и хорошего полицейского, то ли западные партнеры действительно подыскивают Зеленскому замену. Политолог Михаил Павлив считает, что суть визита Ермака в Штаты сугубо рациональные. "Салливан встречается с Ермаком. Формально, будет объявлено о неких поставках вооружений. Но это ширма. Салливан в любом случае в январе уходит в частный сектор, и сейчас речь идет про контракты американского ВПК для Украины, которые станут его "золотым парашютом". В обмен Салливан гарантирует Ермаку, что выведет его из-под огня в некоторых очень щепетильных вопросах, которые возникли у аудита американской помощи, которую проводила групп Пенни Прицкер", - считает Павлив.Словом, пока на Украине решают, кто виноват больше в потерях территорий на восток – партнеры, которые не дали достаточно оружия, или руководство, которое бездарно распорядилось тем, что есть – фронт движется уверенными темпами, укрепляя договорные позиции России.Ещё на эту тему: Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?

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россия, украина, сша, владимир зеленский, андрей ермак, джейк салливан, вооруженные силы украины, офис президента, впк, эксклюзив