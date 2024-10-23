"Не подливать масло в огонь": Си Цзиньпин высказался об украинском кризисе - 23.10.2024 Украина.ру
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"Не подливать масло в огонь": Си Цзиньпин высказался об украинском кризисе
"Не подливать масло в огонь": Си Цзиньпин высказался об украинском кризисе - 23.10.2024 Украина.ру
"Не подливать масло в огонь": Си Цзиньпин высказался об украинском кризисе
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани, напомнил, что Китай, Индия и Бразилия создали группу "друзей мира" в контексте украинской повестки
2024-10-23T14:02
2024-10-23T14:02
новости
китай
си цзиньпин
казань
индия
брикс
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По его словам, она направлена на объединение голосов в поддержку мира. А ее суть заключается в содействии миру, недопустимости эскалации и переноса конфликта на третьи страны.По его словам это, а также отказ от подливания масла в огонь содействует дальнейшей деэскалации ситуации.Председатель КНР добавил, что в БРИКС крайне важно продвигать мирную повестку во имя общей безопасности."Мы должны строить мирную БРИКС, выступать в качестве защитников общей безопасности", - заявил китайский лидер.Си Цзиньпин подчеркнул, что только претворив в жизнь концепцию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, можно найти путь к всеобщей безопасности.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Подробнее о саммите - в материале Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака на сайте Украина.ру.
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новости, китай, си цзиньпин, казань, индия, брикс
Новости, Китай, Си Цзиньпин, Казань, Индия, БРИКС

"Не подливать масло в огонь": Си Цзиньпин высказался об украинском кризисе

14:02 23.10.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВстреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином
Встреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани, напомнил, что Китай, Индия и Бразилия создали группу "друзей мира" в контексте украинской повестки
По его словам, она направлена на объединение голосов в поддержку мира. А ее суть заключается в содействии миру, недопустимости эскалации и переноса конфликта на третьи страны.
"Нам необходимо придерживаться трех таких принципов, как недопущение распространения театра военных действий, недопущение эскалации, недопущение провокаций", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам это, а также отказ от подливания масла в огонь содействует дальнейшей деэскалации ситуации.
Председатель КНР добавил, что в БРИКС крайне важно продвигать мирную повестку во имя общей безопасности.
"Мы должны строить мирную БРИКС, выступать в качестве защитников общей безопасности", - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин подчеркнул, что только претворив в жизнь концепцию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, можно найти путь к всеобщей безопасности.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Подробнее о саммите - в материале Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака на сайте Украина.ру.
 
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