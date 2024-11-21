https://ukraina.ru/20241121/1059078268.html

"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов"

"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов" - 21.11.2024 Украина.ру

"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов"

Сейчас перед США стоит серьезная проблема – у них на носу война с Ираном. В этих условиях Трампу явно будет не до глубоких реформ в американской армии и в военно-промышленном комплексе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-11-21T03:30

2024-11-21T03:30

2024-11-21T03:30

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илон маск

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Сейчас перед США стоит серьезная проблема – у них на носу война с Ираном. Посмотрите, кто войдет в будущую администрацию вновь избранного президента США Дональда Трампа. Это же "лучшая администрация, которую Израиль мог купить за деньги", иронично заметил эксперт.Трамп назначил бизнесмена Илона Маска (он хорошо относится к России и у него бизнес-связи в Китае) и Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности. Они фактически будут бороться с бюрократизмом. Но внешней политикой они заниматься не будут, указал офицер.По его словам, с приходом Трампа вся реальная власть в США будет принадлежать "христианским сионистам", как они себя сами называют. Будущий министр обороны Питер Хегсет прямо сказал: "Я воевал в Афганистане, чтобы мои сыновья могли воевать за избранный народ", отметил он."Короче говоря, в этих условиях Трампу явно будет не до глубоких реформ в армии и в ВПК", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241120/1059040288.html

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новости, сша, иран, россия, дональд трамп, станислав крапивник, илон маск, впк, китай, война, израиль, детали