"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов" - 21.11.2024 Украина.ру
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"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов"
"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов" - 21.11.2024 Украина.ру
"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов"
Сейчас перед США стоит серьезная проблема – у них на носу война с Ираном. В этих условиях Трампу явно будет не до глубоких реформ в американской армии и в военно-промышленном комплексе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-11-21T03:30
2024-11-21T03:30
новости
сша
иран
россия
дональд трамп
станислав крапивник
илон маск
впк
китай
война
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Сейчас перед США стоит серьезная проблема – у них на носу война с Ираном. Посмотрите, кто войдет в будущую администрацию вновь избранного президента США Дональда Трампа. Это же "лучшая администрация, которую Израиль мог купить за деньги", иронично заметил эксперт.Трамп назначил бизнесмена Илона Маска (он хорошо относится к России и у него бизнес-связи в Китае) и Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности. Они фактически будут бороться с бюрократизмом. Но внешней политикой они заниматься не будут, указал офицер.По его словам, с приходом Трампа вся реальная власть в США будет принадлежать "христианским сионистам", как они себя сами называют. Будущий министр обороны Питер Хегсет прямо сказал: "Я воевал в Афганистане, чтобы мои сыновья могли воевать за избранный народ", отметил он."Короче говоря, в этих условиях Трампу явно будет не до глубоких реформ в армии и в ВПК", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, россия, дональд трамп, станислав крапивник, илон маск, впк, китай, война, израиль, детали
Новости, США, Иран, Россия, Дональд Трамп, Станислав Крапивник, Илон Маск, ВПК, Китай, война, Израиль, детали

"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов"

03:30 21.11.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
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Сейчас перед США стоит серьезная проблема – у них на носу война с Ираном. В этих условиях Трампу явно будет не до глубоких реформ в американской армии и в военно-промышленном комплексе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Сейчас перед США стоит серьезная проблема – у них на носу война с Ираном. Посмотрите, кто войдет в будущую администрацию вновь избранного президента США Дональда Трампа. Это же "лучшая администрация, которую Израиль мог купить за деньги", иронично заметил эксперт.
"Хотя в первой администрации Трампа было все то же самое. Он пришел к власти вместе с людьми, которые хотели перезагрузки отношений с Россией, Китаем и Ираном, а потом большинство из них попали в тюрьму. Трамп их мог защитить или помиловать, но он ничего не сделал", — сообщил Крапивник.
Трамп назначил бизнесмена Илона Маска (он хорошо относится к России и у него бизнес-связи в Китае) и Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности. Они фактически будут бороться с бюрократизмом. Но внешней политикой они заниматься не будут, указал офицер.
По его словам, с приходом Трампа вся реальная власть в США будет принадлежать "христианским сионистам", как они себя сами называют. Будущий министр обороны Питер Хегсет прямо сказал: "Я воевал в Афганистане, чтобы мои сыновья могли воевать за избранный народ", отметил он.
"Короче говоря, в этих условиях Трампу явно будет не до глубоких реформ в армии и в ВПК", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.
Алексей Волынец интервью
Вчера, 07:00
Алексей Волынец: Хоббиты Запада боятся воевать, поэтому насчитали тысячи мифических корейцев под КурскомДаже если, предположим, какие-то военные специалисты из КНДР появились в Курской области, то явно не десятками тысяч и не тысячами. Но даже такие слухи вызывают серьезную истерику на Западе. Это связано с тем, что человеческого потенциала, способного воевать на западной стороне не так много
 
НовостиСШАИранРоссияДональд ТрампСтанислав КрапивникИлон МаскВПККитайвойнаИзраильдетали
 
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