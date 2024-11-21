"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов"
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Сейчас перед США стоит серьезная проблема – у них на носу война с Ираном. В этих условиях Трампу явно будет не до глубоких реформ в американской армии и в военно-промышленном комплексе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Сейчас перед США стоит серьезная проблема – у них на носу война с Ираном. Посмотрите, кто войдет в будущую администрацию вновь избранного президента США Дональда Трампа. Это же "лучшая администрация, которую Израиль мог купить за деньги", иронично заметил эксперт.
"Хотя в первой администрации Трампа было все то же самое. Он пришел к власти вместе с людьми, которые хотели перезагрузки отношений с Россией, Китаем и Ираном, а потом большинство из них попали в тюрьму. Трамп их мог защитить или помиловать, но он ничего не сделал", — сообщил Крапивник.
Трамп назначил бизнесмена Илона Маска (он хорошо относится к России и у него бизнес-связи в Китае) и Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности. Они фактически будут бороться с бюрократизмом. Но внешней политикой они заниматься не будут, указал офицер.
По его словам, с приходом Трампа вся реальная власть в США будет принадлежать "христианским сионистам", как они себя сами называют. Будущий министр обороны Питер Хегсет прямо сказал: "Я воевал в Афганистане, чтобы мои сыновья могли воевать за избранный народ", отметил он.
"Короче говоря, в этих условиях Трампу явно будет не до глубоких реформ в армии и в ВПК", — резюмировал собеседник издания.
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