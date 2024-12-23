Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Противник рассчитывал, что за счет курской авантюры заставит ВС РФ снимать войска с Донецкого и Запорожского направлений, скует их под Курском, а затем прорвется к Азовскому морю. Но у него ничего не получилось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Конечно, Украине до сих пор оказывает помощь воздушная и космическая разведка НАТО. Поэтому российскому командованию приходится идти на хитрость, отметил эксперт. Искусственный интеллект, на который уповают западные планировщики, иногда их подводит. Курская область – только один тому пример, указал аналитик.
"Противник рассчитывает, что он за счет этой авантюры заставит нас снимать войска с Донецкого и Запорожского направлений, скует их под Курском, а затем прорвется к Азовскому морю. Но ничего не получилось. Все его элитные бригады никаких успехов не достигли. Да, они захватили плацдарм, но какой ценой", — подчеркнул Леонков.
"Киевский режим утверждает, что у них лучшая в мире армия. Это бравада. Мы уничтожаем остатки элитных бригад Украины. Да, это тяжелые встречные бои. Да, это затянувшаяся агония. Но рано или поздно эта агония закончится", — отметил эксперт.
Никакие поставки с Запада и никакая мобилизация 18-летних жителей Украины (это последний их резерв) уже не спасут киевский режим, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
О том, как тренируют и готовят штурмовиков к будущим боям — в статье Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.