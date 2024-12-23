https://ukraina.ru/20241223/1059851399.html

Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима

Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима - 23.12.2024 Украина.ру

Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима

Противник рассчитывал, что за счет курской авантюры заставит ВС РФ снимать войска с Донецкого и Запорожского направлений, скует их под Курском, а затем прорвется к Азовскому морю. Но у него ничего не получилось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-12-23T03:30

2024-12-23T03:30

2024-12-23T03:30

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Конечно, Украине до сих пор оказывает помощь воздушная и космическая разведка НАТО. Поэтому российскому командованию приходится идти на хитрость, отметил эксперт. Искусственный интеллект, на который уповают западные планировщики, иногда их подводит. Курская область – только один тому пример, указал аналитик.Например, США во время битвы за Арденны потеряли убитыми 20 тысяч бойцов. Для Америки это была страшная трагедия. Так вот на этом "маленьком аппендиксе" под Курском противник потерял свыше 40 тысяч человек, констатировал он."Киевский режим утверждает, что у них лучшая в мире армия. Это бравада. Мы уничтожаем остатки элитных бригад Украины. Да, это тяжелые встречные бои. Да, это затянувшаяся агония. Но рано или поздно эта агония закончится", — отметил эксперт.Никакие поставки с Запада и никакая мобилизация 18-летних жителей Украины (это последний их резерв) уже не спасут киевский режим, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О том, как тренируют и готовят штурмовиков к будущим боям — в статье Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241221/1059834670.html

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новости, украина, россия, запорожское направление, захар виноградов, нато, сша, потери всу, курск, курская область, азовское море, сво, детали, спецоперация