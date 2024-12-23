Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима - 23.12.2024 Украина.ру
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Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима
Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима - 23.12.2024 Украина.ру
Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима
Противник рассчитывал, что за счет курской авантюры заставит ВС РФ снимать войска с Донецкого и Запорожского направлений, скует их под Курском, а затем прорвется к Азовскому морю. Но у него ничего не получилось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-12-23T03:30
2024-12-23T03:30
новости
украина
россия
запорожское направление
захар виноградов
нато
сша
потери всу
курск
курская область
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Конечно, Украине до сих пор оказывает помощь воздушная и космическая разведка НАТО. Поэтому российскому командованию приходится идти на хитрость, отметил эксперт. Искусственный интеллект, на который уповают западные планировщики, иногда их подводит. Курская область – только один тому пример, указал аналитик.Например, США во время битвы за Арденны потеряли убитыми 20 тысяч бойцов. Для Америки это была страшная трагедия. Так вот на этом "маленьком аппендиксе" под Курском противник потерял свыше 40 тысяч человек, констатировал он."Киевский режим утверждает, что у них лучшая в мире армия. Это бравада. Мы уничтожаем остатки элитных бригад Украины. Да, это тяжелые встречные бои. Да, это затянувшаяся агония. Но рано или поздно эта агония закончится", — отметил эксперт.Никакие поставки с Запада и никакая мобилизация 18-летних жителей Украины (это последний их резерв) уже не спасут киевский режим, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О том, как тренируют и готовят штурмовиков к будущим боям — в статье Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241221/1059834670.html
украина
россия
запорожское направление
сша
курск
курская область
азовское море
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новости, украина, россия, запорожское направление, захар виноградов, нато, сша, потери всу, курск, курская область, азовское море, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Запорожское направление, Захар Виноградов, НАТО, США, потери ВСУ, Курск, Курская область, Азовское море, СВО, детали, Спецоперация

Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима

03:30 23.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Противник рассчитывал, что за счет курской авантюры заставит ВС РФ снимать войска с Донецкого и Запорожского направлений, скует их под Курском, а затем прорвется к Азовскому морю. Но у него ничего не получилось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Конечно, Украине до сих пор оказывает помощь воздушная и космическая разведка НАТО. Поэтому российскому командованию приходится идти на хитрость, отметил эксперт. Искусственный интеллект, на который уповают западные планировщики, иногда их подводит. Курская область – только один тому пример, указал аналитик.

"Противник рассчитывает, что он за счет этой авантюры заставит нас снимать войска с Донецкого и Запорожского направлений, скует их под Курском, а затем прорвется к Азовскому морю. Но ничего не получилось. Все его элитные бригады никаких успехов не достигли. Да, они захватили плацдарм, но какой ценой", — подчеркнул Леонков.

Например, США во время битвы за Арденны потеряли убитыми 20 тысяч бойцов. Для Америки это была страшная трагедия. Так вот на этом "маленьком аппендиксе" под Курском противник потерял свыше 40 тысяч человек, констатировал он.
"Киевский режим утверждает, что у них лучшая в мире армия. Это бравада. Мы уничтожаем остатки элитных бригад Украины. Да, это тяжелые встречные бои. Да, это затянувшаяся агония. Но рано или поздно эта агония закончится", — отметил эксперт.
Никакие поставки с Запада и никакая мобилизация 18-летних жителей Украины (это последний их резерв) уже не спасут киевский режим, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
О том, как тренируют и готовят штурмовиков к будущим боям — в статье Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.
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