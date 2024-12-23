https://ukraina.ru/20241223/1059859039.html

Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины

Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины - 23.12.2024 Украина.ру

Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины

Все цели, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить подземные цеха и подземные производства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-12-23T05:00

2024-12-23T05:00

2024-12-23T05:00

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ссср

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Российские военные в ответ на ракетный обстрел Ростовской области утром в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине, в том числе предприятию "Луч" в Киеве, заявили в Минобороны РФ.ВС РФ бьют по предприятиям, построенным еще в советские годы, потому что они создавались на случай атомной войны, рассказал эксперт. Помимо надземных цехов, там есть подземные, где сосредоточены производства, уточнил он.Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить и подземные производства, добавил историк.Предприятие на Украине открывает и концерн Rheinmetall, который будет заниматься ремонтом танков и бронетехники. Они планируют открыть еще два завода. В том числе и для того, чтобы собирать БМП Lynx ("Рысь"), сообщил эксперт."Эти машины уже собирают в Венгрии. У меня даже возникло подозрение, не собираются ли они их из Венгрии возить на Украину, а при этом рассказывать, что производят их в Киеве. Но вероятнее всего это производство будет идти в Закарпатье", — заключил собеседник издания.Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.О мерах, которые позволят защититься от налетов БПЛА — в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241222/1059857462.html

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новости, россия, украина, киев, юрий кнутов, завод, ракетный удар, ссср, производство, венгрия, сво, бпла, беспилотники, детали, спецоперация