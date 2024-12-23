Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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Все цели, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить подземные цеха и подземные производства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Российские военные в ответ на ракетный обстрел Ростовской области утром в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине, в том числе предприятию "Луч" в Киеве, заявили в Минобороны РФ.
ВС РФ бьют по предприятиям, построенным еще в советские годы, потому что они создавались на случай атомной войны, рассказал эксперт. Помимо надземных цехов, там есть подземные, где сосредоточены производства, уточнил он.
Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить и подземные производства, добавил историк.
"Если мы работали по заводу "Луч", значит есть достоверная информация, что там сосредоточено военное производство. В основном, это беспилотники "Паляниця", "Пламя" (...) Цель этих двух беспилотников перегрузить нашу ПВО", — подчеркнул Кнутов.
Предприятие на Украине открывает и концерн Rheinmetall, который будет заниматься ремонтом танков и бронетехники. Они планируют открыть еще два завода. В том числе и для того, чтобы собирать БМП Lynx ("Рысь"), сообщил эксперт.
"Эти машины уже собирают в Венгрии. У меня даже возникло подозрение, не собираются ли они их из Венгрии возить на Украину, а при этом рассказывать, что производят их в Киеве. Но вероятнее всего это производство будет идти в Закарпатье", — заключил собеседник издания.
Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
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