Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины - 23.12.2024 Украина.ру
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Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины
Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины - 23.12.2024 Украина.ру
Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины
Все цели, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить подземные цеха и подземные производства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-12-23T05:00
2024-12-23T05:00
новости
россия
украина
киев
юрий кнутов
завод
ракетный удар
ссср
производство
венгрия
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Российские военные в ответ на ракетный обстрел Ростовской области утром в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине, в том числе предприятию "Луч" в Киеве, заявили в Минобороны РФ.ВС РФ бьют по предприятиям, построенным еще в советские годы, потому что они создавались на случай атомной войны, рассказал эксперт. Помимо надземных цехов, там есть подземные, где сосредоточены производства, уточнил он.Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить и подземные производства, добавил историк.Предприятие на Украине открывает и концерн Rheinmetall, который будет заниматься ремонтом танков и бронетехники. Они планируют открыть еще два завода. В том числе и для того, чтобы собирать БМП Lynx ("Рысь"), сообщил эксперт."Эти машины уже собирают в Венгрии. У меня даже возникло подозрение, не собираются ли они их из Венгрии возить на Украину, а при этом рассказывать, что производят их в Киеве. Но вероятнее всего это производство будет идти в Закарпатье", — заключил собеседник издания.Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.О мерах, которые позволят защититься от налетов БПЛА — в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, юрий кнутов, завод, ракетный удар, ссср, производство, венгрия, сво, бпла, беспилотники, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Киев, Юрий Кнутов, завод, ракетный удар, СССР, производство, Венгрия, СВО, БПЛА, беспилотники, детали, Спецоперация

Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины

05:00 23.12.2024
 
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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Все цели, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить подземные цеха и подземные производства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Российские военные в ответ на ракетный обстрел Ростовской области утром в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине, в том числе предприятию "Луч" в Киеве, заявили в Минобороны РФ.
ВС РФ бьют по предприятиям, построенным еще в советские годы, потому что они создавались на случай атомной войны, рассказал эксперт. Помимо надземных цехов, там есть подземные, где сосредоточены производства, уточнил он.
Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить и подземные производства, добавил историк.
"Если мы работали по заводу "Луч", значит есть достоверная информация, что там сосредоточено военное производство. В основном, это беспилотники "Паляниця", "Пламя" (...) Цель этих двух беспилотников перегрузить нашу ПВО", — подчеркнул Кнутов.
Предприятие на Украине открывает и концерн Rheinmetall, который будет заниматься ремонтом танков и бронетехники. Они планируют открыть еще два завода. В том числе и для того, чтобы собирать БМП Lynx ("Рысь"), сообщил эксперт.
"Эти машины уже собирают в Венгрии. У меня даже возникло подозрение, не собираются ли они их из Венгрии возить на Украину, а при этом рассказывать, что производят их в Киеве. Но вероятнее всего это производство будет идти в Закарпатье", — заключил собеседник издания.
Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
О мерах, которые позволят защититься от налетов БПЛА — в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
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