https://ukraina.ru/20241223/1059859227.html

Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали Сирию

Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали Сирию - 23.12.2024 Украина.ру

Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали Сирию

Сирия – международно признанное на все уровнях государство, с довольно большой историей. Поэтому, для начала, мы специально оговоримся, что никаким образом на отрицаем его право на существование.

2024-12-23T03:58

2024-12-23T03:58

2024-12-23T03:58

эксклюзив

сирия

османская империя

ливан

екатерина ii

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Тем не менее, даже сидящие на московских диванах эксперты не могут не обратить внимание на его достаточно очевидную разнородность. Потому что этнический ковер Сирии в самом деле сплетен весьма цветисто и пестро.На средиземноморском побережье в основном живут алавиты (о них мы еще расскажем особо, в связи с контактами с русскими), за рекой Евфрат и на протяженном турецком пограничье обитает множество курдов.Но там же, и почти так же давно, обитают и этнические турки – которые, разумеется, считают эту благословенную землю своей, при активной военно-политической поддержке турецкого руководства.А на юге страны, вблизи Голанских высот, издавна проживало немало друзов.В то же время, основные города Сирии – например, Алеппо, Хаму, Хомс, и большую часть Дамаска – занимают мусульмане-сунниты. А где-то еще сохранились небольшие реликтовые общины восточных христиан, внутри которых до сих по служат на арамейском.До начала Первой мировой войны вся эта территория – и даже гораздо больше – входила в состав дряхлевшей Османской империи. В то время там проживали и истребленные позднее армяне вкупе с истребленными или депортированными греками.Но для нас важно отметить, что вооруженные бунты против османской власти на землях будущей Сирии начались еще раньше. И одними первых зачинщиков беспокойства стали именно алавиты (которых не следует путать с сирийскими алевитами – по-видимому, этническими курдами).Алавиты, также известные под прозванием нусейриты – крайне необычная религия, одновременно по-своему близкая и к гонимому суннитами шиитскому исламу, и к христианству гностического толка.После падения Византийской империи не все местные христиане погибли, остались маргиналами или выбрали переход в ислам. Возникли очень необычные конфессии, сродни алавитам, которые молились по ночам в особых храмах, праздновали некоторые христианские праздники, употребляли алкоголь, и вообще не рассказывали непосвященным об основах своего вероучения – что, конечно, не добавляло к ним любви у суннитского большинства.К тому же, алавиты, издавна населявшие прибрежную часть от Антиохии до Ливана, недолюбливали османов – возможно, памятуя кровавый крах Византии. А может и просто потому, что не хотели платить налоги.В XVIII веке хорошо вооруженный алавитский шейх Насиф Нассар фактически правил своим берегом сам, не выплачивая налоги Константинополю. Турки поначалу не могли справиться с мятежниками, поскольку современная численность алавитов достигает трех миллионов – а в то время у шейха были сотни тысяч подданных-единоверцев.В 1768—1774 императрица Екатерина II направила в район, где обнаружились неожиданные союзники, русскую военную эскадру под командованием Алексея Орлова (Первая архипелагская экспедиция). И после того, как 26 июня 1770 года в Чесменской бухте был сожжен и потоплен турецкий флот, российские моряки на несколько лет стали полноправными хозяевами Восточного Средиземноморья.Но подкрепить действия сухопутных повстанцев на материке Орлов-Чесменский не мог в силу отсутствия войск.Поэтому, проиграв войну на море, Турция впоследствии отыгралась на мятежных алавитах, напустив на них свои армейские корпуса. В этой неравной схватке у прибрежных жителей не было шансов – кроме возможности бежать к русским.Но вернемся к Перовой мировой. Британский и французский дипломаты Марк Сайкс и Франсуа Жорж-Пико подписали тайный меморандум о будущем разделе Османской империи – которое вошло в мировую историю как меморандум Сайкса-Пико.Русские, а также итальянские дипломаты были в курсе этого плана. Но Русская армия как раз в то время (1915-1916 год) более чем успешно громила турок на Закавказском фронте при посильной поддержке партизан из числа армян, курдов и понтийских греков. В то время как союзники по Антанте потерпели позорное поражение от Ататюрка на входе в Дарданелльский пролив.Так что Россия могла рассчитывать достигнуть своих целей на азиатском фронте без сомнительных меморандумов.Но дело даже не в этом. Османскую империю, которая веками угнетала десятки подневольных народов, никто особенно не жалел. Не жалели ее даже многие политически активные турки, которые стремились к созданию национального и республиканского государства современного типа.Дело в том, что Сайкс и Пико цинично кинули порабощенные османами народы, которые они активно пытались втянуть в войну на своей стороне.Вы же наверняка видели раскрученный фильм про британского шпиона Лоуренса Аравийского, который бросал в атаку на турок арабскую племенную кавалерию, вооруженную в основном шашками и кинжалами?На самом деле тайное оглашение Франции и Британии фактически разделило османские провинции за пределами Аравии (туда европейцы решили пока не соваться) на зоны британского и французского контроляВ соответствии с соглашением Сайкса-Пико Лондон получал Израиль и Палестину, нефтяную зону южного Ирака, Иорданию, а также порты Хайфу и Акко.Ну а Париж получал все то, что в основном называется в наше время Сирией.После Первой мировой войны французы отрезали от этой территории нынешний Ливан – землю, в основном населенную маронитами – восточной греко-католической церковью, которая находится в полном общении с папой и Ватиканом.На этой территории также проживали православные, армяне и мусульмане, но им равноценных прав не досталось – вся государственная система этой страны была сформирована таким образом, что президентом мог стать лишь маронит.Что же касается алавитов, друзов, исмаилитов, турок, курдов-езидов и курдов-мусульман – их всех вместе, скопом, запихнули в единую Сирию, заложив предпосылки для будущих проблем и конфликтов.Интересно упомянуть, что аналогичные проекты государства алавитов и государства друзов существовали еще в 1923 году. Но западный империализм хотел еще куда-то деть арабов-суннитов. А сделать для них отдельное суверенное и независимое государство западники по каким-то причинам не собирались.Также о текущей политической ситуации в регионе: Дональд Трамп признал: ближайшее будущее Сирии за Анкарой

https://ukraina.ru/20241213/1059641410.html

сирия

османская империя

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, сирия, османская империя, ливан, екатерина ii