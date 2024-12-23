https://ukraina.ru/20241223/1059859227.html
Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали Сирию
Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали Сирию - 23.12.2024 Украина.ру
Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали Сирию
Сирия – международно признанное на все уровнях государство, с довольно большой историей. Поэтому, для начала, мы специально оговоримся, что никаким образом на отрицаем его право на существование.
2024-12-23T03:58
2024-12-23T03:58
2024-12-23T03:58
эксклюзив
сирия
османская империя
ливан
екатерина ii
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059593136_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_922193024aaedeb62d77d966c44c14bb.png
Тем не менее, даже сидящие на московских диванах эксперты не могут не обратить внимание на его достаточно очевидную разнородность. Потому что этнический ковер Сирии в самом деле сплетен весьма цветисто и пестро.На средиземноморском побережье в основном живут алавиты (о них мы еще расскажем особо, в связи с контактами с русскими), за рекой Евфрат и на протяженном турецком пограничье обитает множество курдов.Но там же, и почти так же давно, обитают и этнические турки – которые, разумеется, считают эту благословенную землю своей, при активной военно-политической поддержке турецкого руководства.А на юге страны, вблизи Голанских высот, издавна проживало немало друзов.В то же время, основные города Сирии – например, Алеппо, Хаму, Хомс, и большую часть Дамаска – занимают мусульмане-сунниты. А где-то еще сохранились небольшие реликтовые общины восточных христиан, внутри которых до сих по служат на арамейском.До начала Первой мировой войны вся эта территория – и даже гораздо больше – входила в состав дряхлевшей Османской империи. В то время там проживали и истребленные позднее армяне вкупе с истребленными или депортированными греками.Но для нас важно отметить, что вооруженные бунты против османской власти на землях будущей Сирии начались еще раньше. И одними первых зачинщиков беспокойства стали именно алавиты (которых не следует путать с сирийскими алевитами – по-видимому, этническими курдами).Алавиты, также известные под прозванием нусейриты – крайне необычная религия, одновременно по-своему близкая и к гонимому суннитами шиитскому исламу, и к христианству гностического толка.После падения Византийской империи не все местные христиане погибли, остались маргиналами или выбрали переход в ислам. Возникли очень необычные конфессии, сродни алавитам, которые молились по ночам в особых храмах, праздновали некоторые христианские праздники, употребляли алкоголь, и вообще не рассказывали непосвященным об основах своего вероучения – что, конечно, не добавляло к ним любви у суннитского большинства.К тому же, алавиты, издавна населявшие прибрежную часть от Антиохии до Ливана, недолюбливали османов – возможно, памятуя кровавый крах Византии. А может и просто потому, что не хотели платить налоги.В XVIII веке хорошо вооруженный алавитский шейх Насиф Нассар фактически правил своим берегом сам, не выплачивая налоги Константинополю. Турки поначалу не могли справиться с мятежниками, поскольку современная численность алавитов достигает трех миллионов – а в то время у шейха были сотни тысяч подданных-единоверцев.В 1768—1774 императрица Екатерина II направила в район, где обнаружились неожиданные союзники, русскую военную эскадру под командованием Алексея Орлова (Первая архипелагская экспедиция). И после того, как 26 июня 1770 года в Чесменской бухте был сожжен и потоплен турецкий флот, российские моряки на несколько лет стали полноправными хозяевами Восточного Средиземноморья.Но подкрепить действия сухопутных повстанцев на материке Орлов-Чесменский не мог в силу отсутствия войск.Поэтому, проиграв войну на море, Турция впоследствии отыгралась на мятежных алавитах, напустив на них свои армейские корпуса. В этой неравной схватке у прибрежных жителей не было шансов – кроме возможности бежать к русским.Но вернемся к Перовой мировой. Британский и французский дипломаты Марк Сайкс и Франсуа Жорж-Пико подписали тайный меморандум о будущем разделе Османской империи – которое вошло в мировую историю как меморандум Сайкса-Пико.Русские, а также итальянские дипломаты были в курсе этого плана. Но Русская армия как раз в то время (1915-1916 год) более чем успешно громила турок на Закавказском фронте при посильной поддержке партизан из числа армян, курдов и понтийских греков. В то время как союзники по Антанте потерпели позорное поражение от Ататюрка на входе в Дарданелльский пролив.Так что Россия могла рассчитывать достигнуть своих целей на азиатском фронте без сомнительных меморандумов.Но дело даже не в этом. Османскую империю, которая веками угнетала десятки подневольных народов, никто особенно не жалел. Не жалели ее даже многие политически активные турки, которые стремились к созданию национального и республиканского государства современного типа.Дело в том, что Сайкс и Пико цинично кинули порабощенные османами народы, которые они активно пытались втянуть в войну на своей стороне.Вы же наверняка видели раскрученный фильм про британского шпиона Лоуренса Аравийского, который бросал в атаку на турок арабскую племенную кавалерию, вооруженную в основном шашками и кинжалами?На самом деле тайное оглашение Франции и Британии фактически разделило османские провинции за пределами Аравии (туда европейцы решили пока не соваться) на зоны британского и французского контроляВ соответствии с соглашением Сайкса-Пико Лондон получал Израиль и Палестину, нефтяную зону южного Ирака, Иорданию, а также порты Хайфу и Акко.Ну а Париж получал все то, что в основном называется в наше время Сирией.После Первой мировой войны французы отрезали от этой территории нынешний Ливан – землю, в основном населенную маронитами – восточной греко-католической церковью, которая находится в полном общении с папой и Ватиканом.На этой территории также проживали православные, армяне и мусульмане, но им равноценных прав не досталось – вся государственная система этой страны была сформирована таким образом, что президентом мог стать лишь маронит.Что же касается алавитов, друзов, исмаилитов, турок, курдов-езидов и курдов-мусульман – их всех вместе, скопом, запихнули в единую Сирию, заложив предпосылки для будущих проблем и конфликтов.Интересно упомянуть, что аналогичные проекты государства алавитов и государства друзов существовали еще в 1923 году. Но западный империализм хотел еще куда-то деть арабов-суннитов. А сделать для них отдельное суверенное и независимое государство западники по каким-то причинам не собирались.Также о текущей политической ситуации в регионе: Дональд Трамп признал: ближайшее будущее Сирии за Анкарой
https://ukraina.ru/20241213/1059641410.html
сирия
османская империя
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сирия, османская империя, ливан, екатерина ii
Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали Сирию
Сирия – международно признанное на все уровнях государство, с довольно большой историей. Поэтому, для начала, мы специально оговоримся, что никаким образом на отрицаем его право на существование.
Тем не менее, даже сидящие на московских диванах эксперты не могут не обратить внимание на его достаточно очевидную разнородность. Потому что этнический ковер Сирии в самом деле сплетен весьма цветисто и пестро.
На средиземноморском побережье в основном живут алавиты (о них мы еще расскажем особо, в связи с контактами с русскими), за рекой Евфрат и на протяженном турецком пограничье обитает множество курдов.
Но там же, и почти так же давно, обитают и этнические турки – которые, разумеется, считают эту благословенную землю своей, при активной военно-политической поддержке турецкого руководства.
А на юге страны, вблизи Голанских высот, издавна проживало немало друзов.
В то же время, основные города Сирии – например, Алеппо, Хаму, Хомс, и большую часть Дамаска – занимают мусульмане-сунниты. А где-то еще сохранились небольшие реликтовые общины восточных христиан, внутри которых до сих по служат на арамейском.
До начала Первой мировой войны вся эта территория – и даже гораздо больше – входила в состав дряхлевшей Османской империи
. В то время там проживали и истребленные позднее армяне вкупе с истребленными или депортированными греками.
Но для нас важно отметить, что вооруженные бунты против османской власти на землях будущей Сирии начались еще раньше. И одними первых зачинщиков беспокойства стали именно алавиты (которых не следует путать с сирийскими алевитами – по-видимому, этническими курдами).
Алавиты, также известные под прозванием нусейриты – крайне необычная религия, одновременно по-своему близкая и к гонимому суннитами шиитскому исламу, и к христианству гностического толка.
После падения Византийской империи не все местные христиане погибли, остались маргиналами или выбрали переход в ислам. Возникли очень необычные конфессии, сродни алавитам, которые молились по ночам в особых храмах, праздновали некоторые христианские праздники, употребляли алкоголь, и вообще не рассказывали непосвященным об основах своего вероучения – что, конечно, не добавляло к ним любви у суннитского большинства.
К тому же, алавиты, издавна населявшие прибрежную часть от Антиохии до Ливана, недолюбливали османов – возможно, памятуя кровавый крах Византии
. А может и просто потому, что не хотели платить налоги.
В XVIII веке хорошо вооруженный алавитский шейх Насиф Нассар фактически правил своим берегом сам, не выплачивая налоги Константинополю. Турки поначалу не могли справиться с мятежниками, поскольку современная численность алавитов достигает трех миллионов – а в то время у шейха были сотни тысяч подданных-единоверцев.
В 1768—1774 императрица Екатерина II
направила в район, где обнаружились неожиданные союзники, русскую военную эскадру под командованием Алексея Орлова (Первая архипелагская экспедиция). И после того, как 26 июня 1770 года в Чесменской бухте был сожжен и потоплен турецкий флот, российские моряки на несколько лет стали полноправными хозяевами Восточного Средиземноморья.
Но подкрепить действия сухопутных повстанцев на материке Орлов-Чесменский не мог в силу отсутствия войск.
Поэтому, проиграв войну на море, Турция впоследствии отыгралась на мятежных алавитах, напустив на них свои армейские корпуса. В этой неравной схватке у прибрежных жителей не было шансов – кроме возможности бежать к русским.
Но вернемся к Перовой мировой. Британский и французский дипломаты Марк Сайкс и Франсуа Жорж-Пико подписали тайный меморандум о будущем разделе Османской империи – которое вошло в мировую историю как меморандум Сайкса-Пико.
Русские, а также итальянские дипломаты были в курсе этого плана. Но Русская армия как раз в то время (1915-1916 год) более чем успешно громила турок на Закавказском фронте при посильной поддержке партизан из числа армян, курдов и понтийских греков. В то время как союзники по Антанте потерпели позорное поражение от Ататюрка на входе в Дарданелльский пролив.
Так что Россия могла рассчитывать достигнуть своих целей на азиатском фронте без сомнительных меморандумов.
Но дело даже не в этом. Османскую империю, которая веками угнетала десятки подневольных народов, никто особенно не жалел. Не жалели ее даже многие политически активные турки, которые стремились к созданию национального и республиканского государства современного типа.
Дело в том, что Сайкс и Пико цинично кинули порабощенные османами народы, которые они активно пытались втянуть в войну на своей стороне.
Вы же наверняка видели раскрученный фильм про британского шпиона Лоуренса Аравийского, который бросал в атаку на турок арабскую племенную кавалерию, вооруженную в основном шашками и кинжалами?
На самом деле тайное оглашение Франции и Британии фактически разделило османские провинции за пределами Аравии (туда европейцы решили пока не соваться) на зоны британского и французского контроля
В соответствии с соглашением Сайкса-Пико Лондон
получал Израиль и Палестину, нефтяную зону южного Ирака, Иорданию, а также порты Хайфу
и Акко.
Ну а Париж
получал все то, что в основном называется в наше время Сирией.
После Первой мировой войны французы отрезали от этой территории нынешний Ливан – землю, в основном населенную маронитами – восточной греко-католической церковью, которая находится в полном общении с папой и Ватиканом.
На этой территории также проживали православные, армяне и мусульмане, но им равноценных прав не досталось – вся государственная система этой страны была сформирована таким образом, что президентом мог стать лишь маронит.
Что же касается алавитов, друзов, исмаилитов, турок, курдов-езидов и курдов-мусульман – их всех вместе, скопом, запихнули в единую Сирию, заложив предпосылки для будущих проблем и конфликтов.
Интересно упомянуть, что аналогичные проекты государства алавитов и государства друзов существовали еще в 1923 году. Но западный империализм хотел еще куда-то деть арабов-суннитов. А сделать для них отдельное суверенное и независимое государство западники по каким-то причинам не собирались.