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Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки

Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки - 23.12.2024 Украина.ру

Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки

Да, их Рождество, не наш праздник. Свой Сочельник встретим чуть позже. Но сейчас не об особенностях христианских календарей различных конфессий.

2024-12-23T03:54

2024-12-23T03:54

2024-12-23T03:54

запад

франция

париж

леонид кравчук

юрий гагарин

снг

мнения

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Лично для меня, весь этот новогодний период - знаменуется максимальным сближением духа и тела. Божественная искра, попав в плоть человека, сделала его особым существом. Люди обрели дар мечты и жажды в чудо.И вот о мечтах, надеждах, желаниях и хочется думать, говорить в этот славный момент.Мне дважды довелось провести это таинство Великого сближения плотского и духовных начал, по обеим церковным стилям, в зарубежье. Причем и в дальнем, и в ближнем. Впечатления остались сильные. Поделюсь.Давным давно, а точнее на католическое рождество девяносто первого, судьба забросила в ослепительный праздничный Париж. Хотя, вообще-то, не судьба, а абсолютная вера в западное чудо первого украинского президента Леонида Кравчука.Задание было простое и чуднОе одновременно. "Мы по населению и территории, где-то близкие страны, - говорил только что избранный президент, - Езжай и опиши их законы. Мы тоже применим подобные и месяца через три-четыре заживем примерно так же." Я и поехал…Темный, мрачный Киев сменился ослепительной столицей гламура. Немыслимая иллюминация Елисейских полей, рождественские базары, глинтвейн, шампанское…Мечты вроде сбываются!Причем, как бы сбывались не только некие абстрактные, книжные и туманные томления, но и локальные, вполне конкретные желания.Например, когда-то на БАМе, попал на станции Ургал на концерт культового "солнечного певца" Эдуарда Хиля. Мечтал хоть прикоснуться к народному артисту, другу самого Юрия Гагарина. Тогда не сложилось. Охрана не пустила. А тут он демократично играл в подтанцовке на расписных ложках в местном кабаре. В красной косовороточке такой! Даже выпили вместе по рюмочке. За Великую магистраль - мечту ушедшей эпохи!Наступавшая эпоха была противницей советской гигантомании. Запад учил купировать мечты…Короче, изучал французские законы и вдыхал в себя волшебный рождественский аромат.Но вот, постижение их законов, как-то дурно влияло на рождественские грезы. Я вдруг понял, что западная мечта - это сложный баланс между божественным проведением свыше и бюрократическими протоколами пониже. "Чем выше любовь, тем ниже поцелуи…"Спрашивал у гида в Нотр-Дам де Пари о чем тот мечтает в этот дивный праздник. Купить котика! Просто сама процедура получения муниципального разрешения на покупку банального кота у французов не проще, чем на приобретение, скажем, голубого (!) кита. Хитрые украинцы, готовясь в Европу, наверное поэтому и назвали тех одинаково.В процедуру покупки входили бесчисленные комиссии местной власти по изучению будущих бытовых условий твари. Пардон, питомца. Замеры проемов решеток на балконах и тд и тп…А тут еще приятель нагрузил меня по телефону вопросом о возможной покупке во Франции подержанного авто. Мечтал он, видите ли, о Ситроене как у Фантомаса. Но купить его здесь иностранцу выходило посложнее, чем приобрести какой-нибудь металлургический комбинат в СНГ…Правда, эта чуждость западной системы, смягчалась наличием родного и теплого "блата". Всесильный глава администрации президента Франции тогда имел одну со мной фамилию. И это волшебным образом открывало двери в недоступные кабинеты. Ну, там, где меня принимали за бедного родственника.А еще оказалось, что на Западе куда легче озвучивать мечты, чем реализовывать. Что я и сделал, опубликовав в толстом французском журнале "Геродот" свои грезы о том, чтобы русские из самой большой трагически разделенной, развалом Союза, нации, стали самой большой объединенной…Короче, когда я наконец вернулся назад, доложил президенту о том, что в чем-то страны близки: рождественские мечты, типа, исполняются. Если по блату.А для остальных, строго и нудно по рецепту и формуляру. Их "кумовской капитализм" все же далековат от нашего кумовского пост-социализма…А потом в подобную пору занесло в далекий, но такой ностальгичный, Наманган. Помните слова незабвенного советского шлягера: " В Намангане яблочки зреют ароматные…"Врезались в память мне с детства. Даже был по детски заочно влюблен в очаровательную, гибкую как лоза и лукавую исполнительницу.С местным министром энергетики мы отмечали то ли День Энергетика, то ли, почти совпадающее по дате, католическое Рождество. Мечтать я боялся. В Ферганской долине мечты воплощаются с пугающей быстротой. Не только мечты, но и мимолетные желания. Не там ли родился мой любимый джин старик Хоттабыч?Увидел, скажем, я в меню стыдливое название "бараньи лампочки". Министр расшифровал: " Это шашлычек из… Ну, вы понимаете." Я предложил назвать более звучно - "шашлык энергетический". К концу обеда фундаментальное, в кожаном переплете меню, уже поменяли с учетом правок.Упомянул визави про свою аллергию. Собеседник сказал, что проблем нет. Только чуток придется повременить: "Весной дикие козы едят цвет акации. Тогда и отстреляем с десяток. Высушим головы. Снимем налет с зубов. Смешаем с черной солью. Это и будет зелье от аллергии…"Я уже боялся высказывать хоть какие-то пожелания. Коз было жалко. Но сорвался. Вспомнил про упомянутую песенку "Наманганские яблочки". Министр сказал: "Хоп! Вечером."И вот рождественский вечер. Целый ансамбль в тюбетейках поет душевную песню детства. Правда, солистка не очень была гибка. Не козочка. Трудно быть и лозой с фигурой борца-тяжеловеса. Зато все зубки золотые!Я робко посетовал о том, что в детских мечтах все было как-то по другому. Министр строго сказал, что надо принимать взрослую жизнь такой как она есть сегодня и здесь…Хоп! На Востоке мечты сбываются почти мгновенно. Но с поправкой на местную среду…Да, Запад хорош по своему. Был таковым , по крайней мере. Там кумовской капитализм порой исполняет желания. Только не сразу и не всем. И все ваши мечты там будут обставлены нереальными условиями.Да, Восток фантастичен. Даже сейчас. Там кумовской феодализм зачастую исполняет самые заветные желания. Пусть не всем, но сразу. И все ваши мечты там будут откорректированы реальной средой…А мы? Очевидно, что не Запад. Скорее всего, и не Восток. Мы свои мечты не допускаем к сбыванию. Ну, разве, что в новогодних тостах. Поэтому смешны нам условия одних, не близка среда других.Но все же так приятно, когда дух максимально сближается с телом…С Наступающим!Что думает автор о происходящем на Ближнем Востоке - в интервью Анны Черкасовой "Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии"

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

запад, франция, париж, леонид кравчук, юрий гагарин, снг, мнения