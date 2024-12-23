https://ukraina.ru/20241223/1059858867.html

Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ

Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ - 23.12.2024 Украина.ру

Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ

Если российские военные отработали по заводу "Луч", значит есть достоверная информация, что там сосредоточено военное производство. В основном, это украинские беспилотники "Пламя" и "Паляница", которые запускают, чтобы перегрузить российское ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-12-23T03:15

2024-12-23T03:15

2024-12-23T03:15

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Российские военные в ответ на ракетный обстрел Ростовской области утром в пятницу 20 декабря нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине, в том числе по предприятию "Луч" в Киеве, заявили в Минобороны РФ.Все цели на территории Украины, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая обеспечивает военные объекты противника. Последняя атака должна была показать, что мы не относимся безразлично к терактам и диверсиям в отношении РФ, отметил эксперт.Он уточнил, что корпус "Паляницы" состоит из композитных материалов, которые поступают из-за рубежа. Цель этих двух беспилотников — перегрузить российские комплексы ПВО, добавил историк.То есть сначала идет массированная атака этими БПЛА, а после того, как дивизионные батареи ПВО истратили ракеты, уже идут ракеты Storm Shadow, Scalp или ATACMS. Не сомневаюсь, что предприятие "Луч" получило серьезные повреждения, заключил собеседник издания.Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.О комплексе мер, который позволит от защититься от налетов БПЛА — в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241222/1059852789.html

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