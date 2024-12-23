Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ - 23.12.2024 Украина.ру
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Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ
Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ - 23.12.2024 Украина.ру
Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ
Если российские военные отработали по заводу "Луч", значит есть достоверная информация, что там сосредоточено военное производство. В основном, это украинские беспилотники "Пламя" и "Паляница", которые запускают, чтобы перегрузить российское ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-12-23T03:15
2024-12-23T03:15
новости
россия
украина
юрий кнутов
бпла
завод
киев
ракеты
ракетный удар
пво
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Российские военные в ответ на ракетный обстрел Ростовской области утром в пятницу 20 декабря нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине, в том числе по предприятию "Луч" в Киеве, заявили в Минобороны РФ.Все цели на территории Украины, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая обеспечивает военные объекты противника. Последняя атака должна была показать, что мы не относимся безразлично к терактам и диверсиям в отношении РФ, отметил эксперт.Он уточнил, что корпус "Паляницы" состоит из композитных материалов, которые поступают из-за рубежа. Цель этих двух беспилотников — перегрузить российские комплексы ПВО, добавил историк.То есть сначала идет массированная атака этими БПЛА, а после того, как дивизионные батареи ПВО истратили ракеты, уже идут ракеты Storm Shadow, Scalp или ATACMS. Не сомневаюсь, что предприятие "Луч" получило серьезные повреждения, заключил собеседник издания.Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.О комплексе мер, который позволит от защититься от налетов БПЛА — в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241222/1059852789.html
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новости, россия, украина, юрий кнутов, бпла, завод, киев, ракеты, ракетный удар, пво, storm shadow , atacms, атака, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Юрий Кнутов, БПЛА, завод, Киев, ракеты, ракетный удар, ПВО, Storm Shadow , ATACMS, атака, СВО, детали, Спецоперация

Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ

03:15 23.12.2024
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : ДСНС України / Telegram
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Если российские военные отработали по заводу "Луч", значит есть достоверная информация, что там сосредоточено военное производство. В основном, это украинские беспилотники "Пламя" и "Паляница", которые запускают, чтобы перегрузить российское ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Российские военные в ответ на ракетный обстрел Ростовской области утром в пятницу 20 декабря нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине, в том числе по предприятию "Луч" в Киеве, заявили в Минобороны РФ.
Все цели на территории Украины, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая обеспечивает военные объекты противника. Последняя атака должна была показать, что мы не относимся безразлично к терактам и диверсиям в отношении РФ, отметил эксперт.

"Цели выбираются тщательно. Если мы работали по заводу "Луч", значит есть достоверная информация, что там сосредоточено военное производство. В основном, это беспилотники "Паляниця", "Пламя". На них стоят чешские двигатели, комбинированные системы наведения, американская GPS", — подчеркнул Кнутов.

Он уточнил, что корпус "Паляницы" состоит из композитных материалов, которые поступают из-за рубежа. Цель этих двух беспилотников — перегрузить российские комплексы ПВО, добавил историк.
То есть сначала идет массированная атака этими БПЛА, а после того, как дивизионные батареи ПВО истратили ракеты, уже идут ракеты Storm Shadow, Scalp или ATACMS. Не сомневаюсь, что предприятие "Луч" получило серьезные повреждения, заключил собеседник издания.
Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
О комплексе мер, который позволит от защититься от налетов БПЛА — в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
Лелека-100
Вчера, 10:02
ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛАЗа минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом утром 22 декабря сообщило Минобороны России.
 
НовостиРоссияУкраинаЮрий КнутовБПЛАзаводКиевракетыракетный ударПВОStorm ShadowATACMSатакаСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
03:15На Украине "Гэпнулы геть уси".Какая зарплата у министра обороны? Две Украины: одни гибнут, другие хохочут
03:15Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ
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