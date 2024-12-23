Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово - 23.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241223/1059850338.html
Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово
Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово - 23.12.2024 Украина.ру
Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово
Если ВС РФ выйдут к Константинополю, то вся Кураховская группировка ВСУ окажется в котле. С одной стороны, украинские военные будут зажаты водохранилищем. С другой стороны, они попадут под огневое подавление со стороны российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-12-23T06:00
2024-12-23T06:00
новости
россия
курахово
донбасс
алексей самойлов
всу
наступление
бои
вс рф
водохранилище
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052382829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff2f374eb3b3958f3a6289dbdc775f9a.jpg
Ранее поступили сообщения о серьезных тактических успехах ВС РФ на Кураховском направлении. К северу от города бойцы освободили Старые Терны и полностью овладели берегом водохранилища.К югу от города войска взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка. К западу от города ВС РФ заняли Зеленовку и двигаются на Улаклы, который находится на трассе Запорожье-Курахово.Трудно сказать, смогут ли российские войска преподнести такой новогодний подарок гражданам РФ: взять ВСУ в полноценный котел в Курахово и освободить такую большую территорию, отметил эксперт.С одной стороны, эта группировка противника будет зажата водохранилищем, которое они пытались спустить, но только ухудшили свое положение. С другой стороны, она попадет под огневое подавление со стороны ВС РФ. ВСУ придется либо сдаться, либо умереть, указал аналитик.А упорное сопротивление противника объясняется тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот участок ДНР к концу года может быть освобожден. И, конечно, потребуется время, чтобы зачистить части ВСУ, которые в этом котле оказались, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241220/1059841161.html
россия
курахово
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052382829_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_78cc5609f2ebea75d3f363b01d3b2597.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово, донбасс, алексей самойлов, всу, наступление, бои, вс рф, водохранилище, константинополь, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Донбасс, Алексей Самойлов, ВСУ, наступление, бои, ВС РФ, водохранилище, Константинополь, СВО, детали, Спецоперация

Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово

06:00 23.12.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
Если ВС РФ выйдут к Константинополю, то вся Кураховская группировка ВСУ окажется в котле. С одной стороны, украинские военные будут зажаты водохранилищем. С другой стороны, они попадут под огневое подавление со стороны российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее поступили сообщения о серьезных тактических успехах ВС РФ на Кураховском направлении. К северу от города бойцы освободили Старые Терны и полностью овладели берегом водохранилища.
К югу от города войска взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка. К западу от города ВС РФ заняли Зеленовку и двигаются на Улаклы, который находится на трассе Запорожье-Курахово.
Трудно сказать, смогут ли российские войска преподнести такой новогодний подарок гражданам РФ: взять ВСУ в полноценный котел в Курахово и освободить такую большую территорию, отметил эксперт.

"Котел скорее всего будет. Если наши войска выйдут к населенному пункту с важным для нас названием (Константинополю), вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока упорно сопротивляется, окажется в котле", — подчеркнул Леонков.

С одной стороны, эта группировка противника будет зажата водохранилищем, которое они пытались спустить, но только ухудшили свое положение. С другой стороны, она попадет под огневое подавление со стороны ВС РФ. ВСУ придется либо сдаться, либо умереть, указал аналитик.
А упорное сопротивление противника объясняется тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот участок ДНР к концу года может быть освобожден. И, конечно, потребуется время, чтобы зачистить части ВСУ, которые в этом котле оказались, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
20 декабря, 16:27
Речевое недержание Зеленского: симптом скорого слива нелегитимного президента УкраиныПосле выступления Владимира Путина на совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года, Владимир Зеленский обрушился с бранью на российского президента. Этот показательный приступ логореи произошел отнюдь не случайно
 
НовостиРоссияКураховоДонбассАлексей СамойловВСУнаступлениебоиВС РФводохранилищеКонстантинопольСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово
05:45Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска
05:30Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя
05:15На Часов Яр, Константиновку, Херсон и Запорожье: Кнутов о том, куда могут наступать ВС РФ после Покровска
05:00Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины
04:45Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе
04:30"Ну ладно, забирайте наши МиГи": Леонков раскрыл, почему падение режима Асада на руку киевскому режиму
04:17Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше
04:15Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы
04:00НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА
03:58Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали Сирию
03:54Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки
03:45"Слабо обученная масса": военный аналитик раскрыл, почему Сырский не успевает подготовить танкистов
03:37Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье
03:30Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима
03:15На Украине "Гэпнулы геть уси".Какая зарплата у министра обороны? Две Украины: одни гибнут, другие хохочут
03:15Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ
03:00После выхода в "степи Украины" ВС РФ будут широкими охватами отсекать ВСУ от крупных городов — Леонков
02:47Снималась ли в порно премьер Латвии? Как Россия "курит сигары" и унижает НАТО и Канада как новый штат США
18:04Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине
Лента новостейМолния