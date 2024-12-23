Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Если ВС РФ выйдут к Константинополю, то вся Кураховская группировка ВСУ окажется в котле. С одной стороны, украинские военные будут зажаты водохранилищем. С другой стороны, они попадут под огневое подавление со стороны российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее поступили сообщения о серьезных тактических успехах ВС РФ на Кураховском направлении. К северу от города бойцы освободили Старые Терны и полностью овладели берегом водохранилища.
К югу от города войска взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка. К западу от города ВС РФ заняли Зеленовку и двигаются на Улаклы, который находится на трассе Запорожье-Курахово.
Трудно сказать, смогут ли российские войска преподнести такой новогодний подарок гражданам РФ: взять ВСУ в полноценный котел в Курахово и освободить такую большую территорию, отметил эксперт.
"Котел скорее всего будет. Если наши войска выйдут к населенному пункту с важным для нас названием (Константинополю), вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока упорно сопротивляется, окажется в котле", — подчеркнул Леонков.
С одной стороны, эта группировка противника будет зажата водохранилищем, которое они пытались спустить, но только ухудшили свое положение. С другой стороны, она попадет под огневое подавление со стороны ВС РФ. ВСУ придется либо сдаться, либо умереть, указал аналитик.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
20 декабря, 16:27Речевое недержание Зеленского: симптом скорого слива нелегитимного президента УкраиныПосле выступления Владимира Путина на совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года, Владимир Зеленский обрушился с бранью на российского президента. Этот показательный приступ логореи произошел отнюдь не случайно