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Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово

Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово - 23.12.2024 Украина.ру

Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово

Если ВС РФ выйдут к Константинополю, то вся Кураховская группировка ВСУ окажется в котле. С одной стороны, украинские военные будут зажаты водохранилищем. С другой стороны, они попадут под огневое подавление со стороны российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-12-23T06:00

2024-12-23T06:00

2024-12-23T06:00

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вс рф

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Ранее поступили сообщения о серьезных тактических успехах ВС РФ на Кураховском направлении. К северу от города бойцы освободили Старые Терны и полностью овладели берегом водохранилища.К югу от города войска взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка. К западу от города ВС РФ заняли Зеленовку и двигаются на Улаклы, который находится на трассе Запорожье-Курахово.Трудно сказать, смогут ли российские войска преподнести такой новогодний подарок гражданам РФ: взять ВСУ в полноценный котел в Курахово и освободить такую большую территорию, отметил эксперт.С одной стороны, эта группировка противника будет зажата водохранилищем, которое они пытались спустить, но только ухудшили свое положение. С другой стороны, она попадет под огневое подавление со стороны ВС РФ. ВСУ придется либо сдаться, либо умереть, указал аналитик.А упорное сопротивление противника объясняется тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот участок ДНР к концу года может быть освобожден. И, конечно, потребуется время, чтобы зачистить части ВСУ, которые в этом котле оказались, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241220/1059841161.html

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новости, россия, курахово, донбасс, алексей самойлов, всу, наступление, бои, вс рф, водохранилище, константинополь, сво, детали, спецоперация