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Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы

Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы - 23.12.2024 Украина.ру

Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы

Войска беспилотных систем – новый вид войск, который будет создаваться по следующему принципу. Тактическая зона – это квадрокоптеры, поршневые или электрические БПЛА, оперативно-тактическая – поршневые двигатели, стратегическая – реактивные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-12-23T04:15

2024-12-23T04:15

2024-12-23T04:15

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В понедельник 16 декабря на заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что в Вооруженных силах РФ будут сформированы войска беспилотных систем. По словам аналитика, это новый вид войск, который будет создаваться по следующему принципу.Сначала это будет ротный уровень, когда в каждой роте будет создана группа операторов БПЛА различного типа (разведывательные, ударные и "камикадзе"), указал он.Тактическая зона ответственности – это квадрокоптеры, поршневые беспилотники или БПЛА на электрических двигателях, оперативно-тактическая – поршневые двигатели, стратегическая – реактивные, уточнил эксперт."Чтобы быстро получить информацию на глубину в 400 километров, тебе нужен не поршневой БПЛА, а реактивный, потому что он летает с гораздо большей скоростью (800 километров в час). Он за час привезет данные разведки, которые необходимы для осуществления стратегических операций", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О том, какое место занимает киевский завод "Луч" в системе обслуживания военных заказов для ВСУ — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.

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