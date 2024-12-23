Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы - 23.12.2024 Украина.ру
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Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы
Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы - 23.12.2024 Украина.ру
Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы
Войска беспилотных систем – новый вид войск, который будет создаваться по следующему принципу. Тактическая зона – это квадрокоптеры, поршневые или электрические БПЛА, оперативно-тактическая – поршневые двигатели, стратегическая – реактивные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-12-23T04:15
2024-12-23T04:15
новости
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вс рф
бпла
беспилотники
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войска
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В понедельник 16 декабря на заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что в Вооруженных силах РФ будут сформированы войска беспилотных систем. По словам аналитика, это новый вид войск, который будет создаваться по следующему принципу.Сначала это будет ротный уровень, когда в каждой роте будет создана группа операторов БПЛА различного типа (разведывательные, ударные и "камикадзе"), указал он.Тактическая зона ответственности – это квадрокоптеры, поршневые беспилотники или БПЛА на электрических двигателях, оперативно-тактическая – поршневые двигатели, стратегическая – реактивные, уточнил эксперт."Чтобы быстро получить информацию на глубину в 400 километров, тебе нужен не поршневой БПЛА, а реактивный, потому что он летает с гораздо большей скоростью (800 километров в час). Он за час привезет данные разведки, которые необходимы для осуществления стратегических операций", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О том, какое место занимает киевский завод "Луч" в системе обслуживания военных заказов для ВСУ — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сирия, андрей белоусов, вс рф, бпла, беспилотники, дроны, минобороны рф, войска, разведка, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Сирия, Андрей Белоусов, ВС РФ, БПЛА, беспилотники, дроны, Минобороны РФ, войска, разведка, СВО, детали, Спецоперация

Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы

04:15 23.12.2024
 
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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Войска беспилотных систем – новый вид войск, который будет создаваться по следующему принципу. Тактическая зона – это квадрокоптеры, поршневые или электрические БПЛА, оперативно-тактическая – поршневые двигатели, стратегическая – реактивные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В понедельник 16 декабря на заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что в Вооруженных силах РФ будут сформированы войска беспилотных систем. По словам аналитика, это новый вид войск, который будет создаваться по следующему принципу.
Сначала это будет ротный уровень, когда в каждой роте будет создана группа операторов БПЛА различного типа (разведывательные, ударные и "камикадзе"), указал он.
"На батальонном уровне будут БПЛА тактической зоны. На уровне полков и дивизий – оперативно-тактическая зона. На уровне армий и корпусов – стратегическая. И под каждую зону ответственности понадобятся разные беспилотники", — подчеркнул Леонков.
Тактическая зона ответственности – это квадрокоптеры, поршневые беспилотники или БПЛА на электрических двигателях, оперативно-тактическая – поршневые двигатели, стратегическая – реактивные, уточнил эксперт.
"Чтобы быстро получить информацию на глубину в 400 километров, тебе нужен не поршневой БПЛА, а реактивный, потому что он летает с гораздо большей скоростью (800 километров в час). Он за час привезет данные разведки, которые необходимы для осуществления стратегических операций", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
О том, какое место занимает киевский завод "Луч" в системе обслуживания военных заказов для ВСУ — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
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