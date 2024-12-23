Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Войска беспилотных систем – новый вид войск, который будет создаваться по следующему принципу. Тактическая зона – это квадрокоптеры, поршневые или электрические БПЛА, оперативно-тактическая – поршневые двигатели, стратегическая – реактивные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В понедельник 16 декабря на заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что в Вооруженных силах РФ будут сформированы войска беспилотных систем. По словам аналитика, это новый вид войск, который будет создаваться по следующему принципу.
Сначала это будет ротный уровень, когда в каждой роте будет создана группа операторов БПЛА различного типа (разведывательные, ударные и "камикадзе"), указал он.
"На батальонном уровне будут БПЛА тактической зоны. На уровне полков и дивизий – оперативно-тактическая зона. На уровне армий и корпусов – стратегическая. И под каждую зону ответственности понадобятся разные беспилотники", — подчеркнул Леонков.
Тактическая зона ответственности – это квадрокоптеры, поршневые беспилотники или БПЛА на электрических двигателях, оперативно-тактическая – поршневые двигатели, стратегическая – реактивные, уточнил эксперт.
"Чтобы быстро получить информацию на глубину в 400 километров, тебе нужен не поршневой БПЛА, а реактивный, потому что он летает с гораздо большей скоростью (800 километров в час). Он за час привезет данные разведки, которые необходимы для осуществления стратегических операций", — резюмировал собеседник издания.
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