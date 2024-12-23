Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя - 23.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241223/1059850675.html
Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя
Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя - 23.12.2024 Украина.ру
Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя
ВСУ не выдерживают контактного боя. Противник ежедневно теряет по 1,5 тысячи военнослужащих. При этом общая цифра потерь украинской армии давно перевалила за миллион. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-12-23T05:30
2024-12-23T05:30
новости
потери всу
дроны
артиллерия
донбасс
вс рф
всу
наступление
степь
укрепления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056714507_0:75:2500:1481_1920x0_80_0_0_e1bfa2d94918bfbd8461a4d17edabc6c.jpg
Как только российские войска зачистят все эти укрепрайоны на Донбассе, они смогут выйти в "степи Украины", где у противника нет таких рубежей обороны, которые он выстраивал на донецком кряже до и во время СВО, рассказал эксперт.Он отметил, что "каждый километр полит нашей кровью". Но противник ежедневно теряет по 1,5 тысячи боевиков. Общая цифра потерь украинской армии давно перевалила за миллион, уточнил аналитик.На СВО в основном солдаты получают минно-взрывные ранения, а не пулевые. Контактного боя ВСУ не выдерживают, отметил он."Когда они сидят в укрепе, посылают дроны и наводят артиллерию, у них все хорошо. Но как только мы прорываемся к этим укрепрайонам, они бегут, бросая оружие и боеприпасы. То есть у киевского режима профессиональных солдат все меньше и меньше", — констатировал Леонков.А когда ВС РФ выйдут на оперативный простор, то начнут чаще применять бронетехнику. Сухопутные войска начнут делать фланговые маневры, более широкие охваты и будут отрезать от снабжения очаги сопротивления ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241221/1059844201.html
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056714507_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_8e03daa2413b3035e28eb0a5d39b8b0e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, потери всу, дроны, артиллерия, донбасс, вс рф, всу, наступление, степь, укрепления, сво, ранение, детали, спецоперация
Новости, потери ВСУ, дроны, артиллерия, Донбасс, ВС РФ, ВСУ, наступление, степь, укрепления, СВО, ранение, детали, Спецоперация

Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя

05:30 23.12.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ не выдерживают контактного боя. Противник ежедневно теряет по 1,5 тысячи военнослужащих. При этом общая цифра потерь украинской армии давно перевалила за миллион. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Как только российские войска зачистят все эти укрепрайоны на Донбассе, они смогут выйти в "степи Украины", где у противника нет таких рубежей обороны, которые он выстраивал на донецком кряже до и во время СВО, рассказал эксперт.
"ВСУ было очень удобно: сидишь в укрепе, тебе подвозят снаряды, артиллерия работает, дроны летают, все хорошо. Но это "все хорошо" очень быстро заканчивается", — подчеркнул Леонков.
Он отметил, что "каждый километр полит нашей кровью". Но противник ежедневно теряет по 1,5 тысячи боевиков. Общая цифра потерь украинской армии давно перевалила за миллион, уточнил аналитик.
На СВО в основном солдаты получают минно-взрывные ранения, а не пулевые. Контактного боя ВСУ не выдерживают, отметил он.
"Когда они сидят в укрепе, посылают дроны и наводят артиллерию, у них все хорошо. Но как только мы прорываемся к этим укрепрайонам, они бегут, бросая оружие и боеприпасы. То есть у киевского режима профессиональных солдат все меньше и меньше", — констатировал Леонков.
А когда ВС РФ выйдут на оперативный простор, то начнут чаще применять бронетехнику. Сухопутные войска начнут делать фланговые маневры, более широкие охваты и будут отрезать от снабжения очаги сопротивления ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
21 декабря, 07:00
Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условииЕсли сложится ситуация, когда война продолжается из-за одного конкретного политика на Западе, и будет достаточно его ликвидировать, чтобы Запад принял мир на условиях России, мы откроем на его охоту, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
Новостипотери ВСУдроныартиллерияДонбассВС РФВСУнаступлениестепьукрепленияСВОранениедеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово
05:45Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска
05:30Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя
05:15На Часов Яр, Константиновку, Херсон и Запорожье: Кнутов о том, куда могут наступать ВС РФ после Покровска
05:00Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины
04:45Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе
04:30"Ну ладно, забирайте наши МиГи": Леонков раскрыл, почему падение режима Асада на руку киевскому режиму
04:17Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше
04:15Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы
04:00НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА
03:58Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали Сирию
03:54Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки
03:45"Слабо обученная масса": военный аналитик раскрыл, почему Сырский не успевает подготовить танкистов
03:37Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье
03:30Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима
03:15На Украине "Гэпнулы геть уси".Какая зарплата у министра обороны? Две Украины: одни гибнут, другие хохочут
03:15Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ
03:00После выхода в "степи Украины" ВС РФ будут широкими охватами отсекать ВСУ от крупных городов — Леонков
02:47Снималась ли в порно премьер Латвии? Как Россия "курит сигары" и унижает НАТО и Канада как новый штат США
18:04Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине
Лента новостейМолния