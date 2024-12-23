https://ukraina.ru/20241223/1059850675.html

Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя

Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя - 23.12.2024 Украина.ру

Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя

ВСУ не выдерживают контактного боя. Противник ежедневно теряет по 1,5 тысячи военнослужащих. При этом общая цифра потерь украинской армии давно перевалила за миллион. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-12-23T05:30

2024-12-23T05:30

2024-12-23T05:30

новости

потери всу

дроны

артиллерия

донбасс

вс рф

всу

наступление

степь

укрепления

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Как только российские войска зачистят все эти укрепрайоны на Донбассе, они смогут выйти в "степи Украины", где у противника нет таких рубежей обороны, которые он выстраивал на донецком кряже до и во время СВО, рассказал эксперт.Он отметил, что "каждый километр полит нашей кровью". Но противник ежедневно теряет по 1,5 тысячи боевиков. Общая цифра потерь украинской армии давно перевалила за миллион, уточнил аналитик.На СВО в основном солдаты получают минно-взрывные ранения, а не пулевые. Контактного боя ВСУ не выдерживают, отметил он."Когда они сидят в укрепе, посылают дроны и наводят артиллерию, у них все хорошо. Но как только мы прорываемся к этим укрепрайонам, они бегут, бросая оружие и боеприпасы. То есть у киевского режима профессиональных солдат все меньше и меньше", — констатировал Леонков.А когда ВС РФ выйдут на оперативный простор, то начнут чаще применять бронетехнику. Сухопутные войска начнут делать фланговые маневры, более широкие охваты и будут отрезать от снабжения очаги сопротивления ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241221/1059844201.html

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новости, потери всу, дроны, артиллерия, донбасс, вс рф, всу, наступление, степь, укрепления, сво, ранение, детали, спецоперация