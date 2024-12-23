https://ukraina.ru/20241223/1059860115.html

На Часов Яр, Константиновку, Херсон и Запорожье: Кнутов о том, куда могут наступать ВС РФ после Покровска

На Часов Яр, Константиновку, Херсон и Запорожье: Кнутов о том, куда могут наступать ВС РФ после Покровска - 23.12.2024 Украина.ру

На Часов Яр, Константиновку, Херсон и Запорожье: Кнутов о том, куда могут наступать ВС РФ после Покровска

От Покровска войска могут двигаться на север на Часов Яр и Константиновку. Можно двигаться на юг в сторону Великой Новоселки и далее в Херсонскую и Запорожскую области. Это пересечение дорог, которое позволит выбирать любое направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-12-23T05:15

2024-12-23T05:15

2024-12-23T05:15

новости

часов яр

россия

запорожская область

юрий кнутов

марьяна безуглая

донбасс

наступление

днепр

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/10/1043629214_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_94a9ad100cd6d9dae89e293e82600d26.jpg

До шахты в Покровске (Красноармейске), на которой добывают коксующийся уголь, осталось пройти примерно восемь километров. Если мы забираем шахту, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла, отметил эксперт.Это ударит по украинскому бюджету, или придется останавливать металлургическое производство, добавил он.Покровск — это пересечение дорог, которое позволит выбирать любое направление и продолжать наступление. Потерю этого города для Украины можно сравнить с потерей Сталинграда для немцев в 1943 году, указал историк."Депутат Рады Марьяна Безуглая писала, что есть целые участки обороны, где нет солдат ВСУ, поэтому многое будет зависеть от стремительности нашего наступления", — указал он.Российские войска идут южнее и двигаются на северо-запад, то есть они обходят Покровск с тыла, чтобы перерезать трассу М30. Если накопить достаточно сил и оттуда начать наступление, то серьезной обороны у противника там нет, заключил собеседник издания.Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241221/1059844201.html

часов яр

россия

запорожская область

донбасс

днепр

херсон

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, часов яр, россия, запорожская область, юрий кнутов, марьяна безуглая, донбасс, наступление, днепр, херсон, покровск/красноармейск, сво, детали, спецоперация