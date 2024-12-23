https://ukraina.ru/20241223/1059862379.html

На Украине "Гэпнулы геть уси".Какая зарплата у министра обороны? Две Украины: одни гибнут, другие хохочут

На Украине "Гэпнулы геть уси".Какая зарплата у министра обороны? Две Украины: одни гибнут, другие хохочут - 23.12.2024 Украина.ру

На Украине "Гэпнулы геть уси".Какая зарплата у министра обороны? Две Украины: одни гибнут, другие хохочут

На прошедшей неделе украинское общество потрясли два скандала. Хотя, собственно, их скандалами нельзя назвать, потому что это - привычная картина жизни на сопредельной территории.

2024-12-23T03:15

2024-12-23T03:15

2024-12-23T03:15

украина

сша

буковель

владимир зеленский

рустем умеров

виктор ющенко

рада

эксклюзив

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Тем не менее, получилось так, что эти случаи ошеломили ко всему уже, казалось бы, привычное украинское общество.Случай на трассеПервый скандал связан с безобразным случаем на трассе, когда ТЦК и полиция заблокировали машину, а поскольку водитель, видимо, отказался из неё выходить, его стали выкуривать.Долго пытались через окно запустить в машину газ из баллончика. А потом подожгли этот газ (к счастью, машина не загорелась). Всё это - с шутками, с хохотом.Это просто уму непостижимо. В какой еще стране мира в полиции служат такие отморозки?Среди бела дня, на трассе, при множестве свидетелей, полицейские (!) пытаются взорвать машину или отравить водителя?Цели своей они, кстати, достигли. Потом люди разместили в сетях фото этой же машины на том же месте, уже пустой. Значит, водителя увезли и уже отправили на фронт. Там не церемонятся долго.Кстати, на дорогах Украины сейчас много таких машин. Водителей вытаскивают из-за руля и волокут в армию, про машину никто вообще не думает. И даже грузовые фуры вот так стоят.Но больше всего людей поразило то, что полиция и военкомы хохотали и издевались над тем заблокированным парнем. У него наверняка есть семья, дети, родители. Да и вообще. Что это вообще такое?Это безобразная действительность сегодняшней Украины.Ещё хуже то, что весь этот беспредел происходит при хохоте властей. Зеленский, Ермак, Умеров, Шмыгаль и прочие "слуги народа" хохочут и смеются. Они не замечают никакого беспредела. Всё происходящее им даже, наоборот, нравится.Никто из них не возмутился беззаконной мобилизацией (конечно, нет, ведь они же её и организовали). Так, журят иногда за отдельные, мелкие "перегибы". И правозащитники западные почему-то молчат. И газеты.А помните, оба майдана кричали: "мы против беспредела властей!", "нас достало!" - но сегодня, когда начался действительно беспредел, все тихонько молчат. Не "достало" еще"?Да нет, просто никто не хочет в тюрьму или в армию.Сидят все, как мыши, заблокировались в своих автомобилях, и думают, что их "пронесёт".Каста неприкасаемых - на другой трассеНу а второй скандал - это как раз яркая демонстрация "хохота" касты "неприкасаемых". Да, есть такая каста на Украине, и очень многочисленная.Все силовики, все чиновники (всем им бесконечно повышает зарплаты Зеленский), все, кто так или иначе "устроился" при этой власти. Волонтёры, множество "военных".Говорят, что от трети до двух третей украинской армии - это те, кто получает выплаты и "служит" в тылу. Или вообще только на бумаге. Удобно - и зарплата идёт, и потом будут выплаты социальные. А то и награды! А кто проверит? Это же Украина, страна беспредела и кумовства.Особо привилегированные "командиры" спокойно с женами и детьми выезжают за рубеж, демонстрируют в соцсетях дорогущие часы и украшения жен, машины и квартиры. Пиарятся в "престижных локациях".В стране тотальной коррупции, какой является Украина, только так и могло произойти.И вот вся эта беспрерывно обогащающаяся на войне масса ринулась на отдых. Трассы в Буковеле (популярный лыжный курорт на западной Украине) переполнены. Подъёмники не успевают поднимать наверх толпы желающих.Эти видео произвели эффект разорвавшейся бомбы. Бывает так, что какая-то последняя капля особенно вдруг поражает.Эти сытые, довольные, хохочущие лица. Этот "праздник жизни" для одних и поджигание машины и "пинками на фронт" - для других.Впереди - "тихий бунт""Другая Украина" смотрит на эти жирные рожи и хохочущих их подруг, обсуждает, ненавидит.Но поскольку мозги сейчас у народа заняты только тем, как выжить, эта другая, "бедная Украина", будет пока что молчать и выживать.Но как только отменят военное положение, вся ненависть обратится против этих "слуг народа".Нет, вряд ли это будет бунт, для полноценного бунта (майдана) нужна политическая партия, большие деньги и приказ из посольства США.Но на единственно доступной форме "бунта" - на выборах - украинцы проголосуют - тоже, как обычно в этой стране - за кого угодно, только не за Зеленского.Вспомним хотя бы Ющенко, триумфально "победившего в третьем туре", и с позором проигравшего на следующих выборах. Набрал 5 процентов, и то на западной Украине.В 2010 за Ющенко в Харькове, например, проголосовали 0,09 процентов. В Николаеве и Херсоне 0,04 процента. В Киеве 0,12 процентов избирателей.А какой был триумф в 2005-ом! Так что ситуация для Украины более чем типичная, и Зеленский это знает, конечно. И вся каста "жиреющих" при нем знает.Поэтому: живи сейчас, греби, что можешь нагрести, а потом быстрее уноси ноги. Таков их жизненный девиз.И ни в коем случае не проводи выборы! А то будешь, как Ющенко.100 миллионов УмероваВ сети на Украине обсуждают, что министр обороны Украины, Рустем Умеров, имеет зарплату 100 миллионов гривен в год.Почти 2,5 миллиона долларов?И это ведь только официальные доходы. А сколько неофициальных? И сколько таких "умеровых" на Украине.Чтобы Умерова утвердили в должности, кстати, в Киев приезжал лично Блинкен, госсекретарь США. Проследить, так сказать, чтобы миллионы кому надо пошли.Круговорот американской "помощи" выглядит очень просто: посылают деньги налогоплательщиков на Украину, там они идут в карманы чиновникам и коррупционерам, и частично (но очень существенной частью), возвращаются в США.Поэтому никто "на вершине пищевой цепочки" не заинтересован в отмене этих отлаженных цепочек воровства и наживы и в прекращении военных действий.Начиная от Байдена с Блинкеном и заканчивая условной "женой работника ТЦК", которая недавно купила себе очередные дорогие часы и отправилась с ними в Буковель.Британия удовлетворит потребностиА британская газета "Зе Телеграф" сообщает о новой инициативе.Министр обороны Британии обещает послать инструкторов на Украину. Будут не только учить сражаться. "Помогут в мобилизации".Вот как это описывает министр обороны Хили:Надо "помочь им мотивировать и мобилизовать больше новобранцев. Будем искать любые возможности, чтобы удовлетворить потребности украинцев".Удовлетворить потребности в мобилизации! Хитро придумано. Это же базовая потребность украинцев.Думают, переживают британцы, не знают, как уже эту потребность удовлетворить.Придется посылать британских морпехов, отлавливать население. Мало им ТЦК и военкомов (100 тысяч человек на Украине).А в стране сейчас начнётся вообще тотальный беспредел, и с мобилизацией, и без.Реестры "Гэпнулы гэть уси"Именно так выразился украинский политолог Руслан Бортник. Он теперь даёт интервью только на украинском. Готовится, наверное, к новому электральному циклу. Хочет понравиться "другой части электората"Интересно, что при этом другие политологи и даже бывший депутат Рады, яростный националист Мосийчук Игорь теперь говорят исключительно на русском. Как и "украинский националист" (он сам себя так называет) политолог Михаил Чаплыга.Это интересное явление, которое требует отдельного изучения.А по реестрам - вот такой итог: "гэпнулы" абсолютно все.То есть теперь на Украине нет ни одного государственного реестра. Невозможно купить или продать машину, или квартиру. Невозможно подтвердить право собственности. Самое страшное - невозможно подтвердить бронь от армии.Стефанишина, зам премьера Украины, конечно же, обвинила "российских хакеров", и сказала, что починка реестров займёт не менее 2 недель.Руслан Бортник намекает на то, что "гэпнуть" могли свои же. В преддверии американского аудита. Или же в преддверии выборов и очередного передела ресурсов?Дело в том, что частично серверы и так называемый "бэкап" находятся не на Украине, а в другой стране в другом, хорошо защищённом от киберугроз месте.Поэтому взломали систему, скорее всего, свои. Что абсолютно не удивительно, если речь идёт об Украине.Да они "гэпнулы" уже всю страну. Что там какие-то реестры?О массовом исходе украинцев из страны - в статье "Госпогранслужба Украины констатирует рекорд пересечений госграницы"

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Елена Мурзина

украина, сша, буковель, владимир зеленский, рустем умеров, виктор ющенко, рада, эксклюзив