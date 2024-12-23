После выхода в "степи Украины" ВС РФ будут широкими охватами отсекать ВСУ от крупных городов — Леонков - 23.12.2024 Украина.ру
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После выхода в "степи Украины" ВС РФ будут широкими охватами отсекать ВСУ от крупных городов — Леонков
После выхода в "степи Украины" ВС РФ будут широкими охватами отсекать ВСУ от крупных городов — Леонков - 23.12.2024 Украина.ру
После выхода в "степи Украины" ВС РФ будут широкими охватами отсекать ВСУ от крупных городов — Леонков
Когда ВС РФ выйдут на оперативный простор, то, в первую очередь, будут отсекать ВСУ от крупных городов, чтобы противник не превратил их в фортеци. Войска начнут делать фланговые маневры и более широкие охваты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-12-23T03:00
2024-12-23T03:00
новости
россия
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всу
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разведка
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Когда ВС РФ выйдут на оперативный простор, то начнут чаще применять бронетехнику. Сухопутные войска начнут делать фланговые маневры, более широкие охваты и отрезать от снабжения очаги сопротивления ВСУ, сообщил аналитик.Он отметил, что в первую очередь войска будут отсекать ВСУ от крупных городов, чтобы противник не превратил их в фортеци (крепости. — Ред.) и не задержался там на длительное время.Все происходит по определенному замыслу. Нельзя сказать, что это все запланировано. Российские военные подстраиваются под ситуацию на фронте, которая меняется ежечасно, указал эксперт."Конечно, Украине до сих пор оказывает помощь воздушная и космическая разведка НАТО. Она видит, где находятся наши части. Поэтому нам приходится идти на хитрость. Искусственный интеллект, на который уповают западные планировщики, иногда их подводит. Курская область – только один тому пример", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О том, как тренируют и готовят штурмовиков к будущим боям — в статье Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, захар виноградов, харьков, нато, всу, степь, киев, разведка, плацдарм, наступление, донбасс, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Курская область, Захар Виноградов, Харьков, НАТО, ВСУ, степь, Киев, разведка, плацдарм, наступление, Донбасс, СВО, Спецоперация, детали

После выхода в "степи Украины" ВС РФ будут широкими охватами отсекать ВСУ от крупных городов — Леонков

03:00 23.12.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Когда ВС РФ выйдут на оперативный простор, то, в первую очередь, будут отсекать ВСУ от крупных городов, чтобы противник не превратил их в фортеци. Войска начнут делать фланговые маневры и более широкие охваты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Когда ВС РФ выйдут на оперативный простор, то начнут чаще применять бронетехнику. Сухопутные войска начнут делать фланговые маневры, более широкие охваты и отрезать от снабжения очаги сопротивления ВСУ, сообщил аналитик.
Он отметил, что в первую очередь войска будут отсекать ВСУ от крупных городов, чтобы противник не превратил их в фортеци (крепости. — Ред.) и не задержался там на длительное время.
"Пока мы сковываем силы противника по линии соприкосновения. Скажем, от ЛБС до Харькова порядка 60 километров. В Курской области мы тоже методично уничтожаем ВСУ с прицелом на то, чтобы создавать некий плацдарм в Сумской области, откуда до Киева рукой подать", — подчеркнул Леонков.
Все происходит по определенному замыслу. Нельзя сказать, что это все запланировано. Российские военные подстраиваются под ситуацию на фронте, которая меняется ежечасно, указал эксперт.
"Конечно, Украине до сих пор оказывает помощь воздушная и космическая разведка НАТО. Она видит, где находятся наши части. Поэтому нам приходится идти на хитрость. Искусственный интеллект, на который уповают западные планировщики, иногда их подводит. Курская область – только один тому пример", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
О том, как тренируют и готовят штурмовиков к будущим боям — в статье Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
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