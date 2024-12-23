Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе - 23.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241223/1059850515.html
Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе
Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе - 23.12.2024 Украина.ру
Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе
Вся территория, которую занимают российские войска, тщательно зачищается. Населенные пункты проверяются на предмет схронов и затаившихся боевиков. Только после этого Минобороны РФ официально сообщает об их освобождении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-12-23T04:45
2024-12-23T04:45
новости
россия
донбасс
курахово
алексей самойлов
всу
наступление
окружение
вс рф
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059271389_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_227bf20f514d7819e11473e4386ac7ab.jpg
Котел в Курахово скорее всего будет сформирован. Если войска выйдут к населенному пункту с важным для России названием Константинополь, то вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока упорно сопротивляется, окажется в котле, сообщил аналитик.Он подчеркнул, что территория, которую занимают российские войска, тщательно зачищается. Населенные пункты проверяются на предмет схронов и затаившихся боевиков. Только после этого Минобороны официально сообщает об их освобождении, подчеркнул эксперт.На недавней коллегии Минобороны говорилось, что ВС РФ в 2024 году освободили 189 населенных пунктов. А после освобождении Старых Терн и Трудового их стало еще больше. Можно надеяться, что к концу года эти цифра дорастет до 200, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241220/1059844481.html
россия
донбасс
курахово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059271389_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_67ac7f4f58db62021a1be1b97d2cdd49.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, курахово, алексей самойлов, всу, наступление, окружение, вс рф, минобороны, освобождение, снабжение, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Курахово, Алексей Самойлов, ВСУ, наступление, окружение, ВС РФ, Минобороны, освобождение, снабжение, СВО, детали, Спецоперация

Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе

04:45 23.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вся территория, которую занимают российские войска, тщательно зачищается. Населенные пункты проверяются на предмет схронов и затаившихся боевиков. Только после этого Минобороны РФ официально сообщает об их освобождении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Котел в Курахово скорее всего будет сформирован. Если войска выйдут к населенному пункту с важным для России названием Константинополь, то вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока упорно сопротивляется, окажется в котле, сообщил аналитик.
"Мы ничего не боимся. Мы же делаем все аккуратно. Когда мы наступаем, мы подтягиваем тылы. Мы же понимаем, что наши передовые части не должны испытать трудности ни в снабжении, ни с тем, что ВСУ будут пытаться отчаянно контратаковать", — отметил Леонков.
Он подчеркнул, что территория, которую занимают российские войска, тщательно зачищается. Населенные пункты проверяются на предмет схронов и затаившихся боевиков. Только после этого Минобороны официально сообщает об их освобождении, подчеркнул эксперт.
На недавней коллегии Минобороны говорилось, что ВС РФ в 2024 году освободили 189 населенных пунктов. А после освобождении Старых Терн и Трудового их стало еще больше. Можно надеяться, что к концу года эти цифра дорастет до 200, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов интервью
20 декабря, 19:04
Юрий Кнутов: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городовВсе цели, которые выбирает Минобороны для ответных ударов по Украине, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Последняя атака должна была показать, что мы безразлично не относимся к терактам и диверсиям в отношении нашей страны.
 
НовостиРоссияДонбассКураховоАлексей СамойловВСУнаступлениеокружениеВС РФМинобороныосвобождениеснабжениеСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово
05:45Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска
05:30Общая цифра потерь перевалила за миллион: Леонков о том, почему ВСУ не выдерживают контактного боя
05:15На Часов Яр, Константиновку, Херсон и Запорожье: Кнутов о том, куда могут наступать ВС РФ после Покровска
05:00Высокоточным оружием по "Лучу": Кнутов раскрыл, как ВС РФ бьют по подземным цехам и заводам Украины
04:45Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе
04:30"Ну ладно, забирайте наши МиГи": Леонков раскрыл, почему падение режима Асада на руку киевскому режиму
04:17Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше
04:15Войска беспилотных систем: аналитик объяснил, как и по какому принципу они будут сформированы
04:00НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА
03:58Курды, турки, арабы, алавиты. Как и зачем создавали Сирию
03:54Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметки
03:45"Слабо обученная масса": военный аналитик раскрыл, почему Сырский не успевает подготовить танкистов
03:37Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье
03:30Потеряли свыше 40 тысяч: аналитик рассказал, как курская авантюра обернулась агонией киевского режима
03:15На Украине "Гэпнулы геть уси".Какая зарплата у министра обороны? Две Украины: одни гибнут, другие хохочут
03:15Цели выбираются тщательно: Кнутов раскрыл, что производят на заводе "Луч", по которому ударили ВС РФ
03:00После выхода в "степи Украины" ВС РФ будут широкими охватами отсекать ВСУ от крупных городов — Леонков
02:47Снималась ли в порно премьер Латвии? Как Россия "курит сигары" и унижает НАТО и Канада как новый штат США
18:04Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине
Лента новостейМолния