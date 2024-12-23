Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Вся территория, которую занимают российские войска, тщательно зачищается. Населенные пункты проверяются на предмет схронов и затаившихся боевиков. Только после этого Минобороны РФ официально сообщает об их освобождении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Котел в Курахово скорее всего будет сформирован. Если войска выйдут к населенному пункту с важным для России названием Константинополь, то вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока упорно сопротивляется, окажется в котле, сообщил аналитик.
"Мы ничего не боимся. Мы же делаем все аккуратно. Когда мы наступаем, мы подтягиваем тылы. Мы же понимаем, что наши передовые части не должны испытать трудности ни в снабжении, ни с тем, что ВСУ будут пытаться отчаянно контратаковать", — отметил Леонков.
Он подчеркнул, что территория, которую занимают российские войска, тщательно зачищается. Населенные пункты проверяются на предмет схронов и затаившихся боевиков. Только после этого Минобороны официально сообщает об их освобождении, подчеркнул эксперт.
На недавней коллегии Минобороны говорилось, что ВС РФ в 2024 году освободили 189 населенных пунктов. А после освобождении Старых Терн и Трудового их стало еще больше. Можно надеяться, что к концу года эти цифра дорастет до 200, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
20 декабря, 19:04Юрий Кнутов: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городовВсе цели, которые выбирает Минобороны для ответных ударов по Украине, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Последняя атака должна была показать, что мы безразлично не относимся к терактам и диверсиям в отношении нашей страны.