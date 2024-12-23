https://ukraina.ru/20241223/1059850515.html

Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе

Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе - 23.12.2024 Украина.ру

Мы ничего не боимся: эксперт рассказал, как ВС РФ идут вперед и освобождают новые города на Донбассе

Вся территория, которую занимают российские войска, тщательно зачищается. Населенные пункты проверяются на предмет схронов и затаившихся боевиков. Только после этого Минобороны РФ официально сообщает об их освобождении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-12-23T04:45

2024-12-23T04:45

2024-12-23T04:45

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наступление

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вс рф

минобороны

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Котел в Курахово скорее всего будет сформирован. Если войска выйдут к населенному пункту с важным для России названием Константинополь, то вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока упорно сопротивляется, окажется в котле, сообщил аналитик.Он подчеркнул, что территория, которую занимают российские войска, тщательно зачищается. Населенные пункты проверяются на предмет схронов и затаившихся боевиков. Только после этого Минобороны официально сообщает об их освобождении, подчеркнул эксперт.На недавней коллегии Минобороны говорилось, что ВС РФ в 2024 году освободили 189 населенных пунктов. А после освобождении Старых Терн и Трудового их стало еще больше. Можно надеяться, что к концу года эти цифра дорастет до 200, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241220/1059844481.html

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новости, россия, донбасс, курахово, алексей самойлов, всу, наступление, окружение, вс рф, минобороны, освобождение, снабжение, сво, детали, спецоперация