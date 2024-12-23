Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска - 23.12.2024 Украина.ру
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Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска
Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска - 23.12.2024 Украина.ру
Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска
До шахты в Покровске (Красноармейке), на которой добывают коксующийся уголь, осталось пройти восемь километров. Если ВС РФ возьмут эту шахту, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-12-23T05:45
2024-12-23T05:45
новости
россия
украина
часов яр
юрий кнутов
покровск/красноармейск
донбасс
уголь
шахта
сво
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Покровск (Красноармейск) — это город, который имеет стратегическое значение. С юга до окраин города войскам осталось пройти около двух километров, хотя туда уже заходили российские ДРГ, отметил эксперт.До шахты, на которой добывают коксующийся уголь, осталось пройти примерно восемь километров. Там производится 6,2 миллиона тонн кокса, добавил историк.Но самое главное, что от Покровска можно двигаться на север на Часов Яр и Константиновку. Можно двигаться на юг в сторону Великой Новоселки и далее в херсонскую и Запорожскую области, уточнил он.И от Покровска можно двигаться на Днепр, это пересечение дорог, которое позволит выбирать любое направление и продолжать наступление. Поэтому Покровск это ключевой пункт, туда стягиваются резервы ВСУ с Харьковской и даже из Курской областей, заключил собеседник издания.Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241221/1059844201.html
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украина
часов яр
покровск/красноармейск
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новости, россия, украина, часов яр, юрий кнутов, покровск/красноармейск, донбасс, уголь, шахта, сво, детали, спецоперация, вс рф, наступление
Новости, Россия, Украина, Часов Яр, Юрий Кнутов, Покровск/Красноармейск, Донбасс, уголь, шахта, СВО, детали, Спецоперация, ВС РФ, наступление

Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска

05:45 23.12.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШахта "Мащинская" в Луганской области
Шахта Мащинская в Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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До шахты в Покровске (Красноармейке), на которой добывают коксующийся уголь, осталось пройти восемь километров. Если ВС РФ возьмут эту шахту, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Покровск (Красноармейск) — это город, который имеет стратегическое значение. С юга до окраин города войскам осталось пройти около двух километров, хотя туда уже заходили российские ДРГ, отметил эксперт.
До шахты, на которой добывают коксующийся уголь, осталось пройти примерно восемь километров. Там производится 6,2 миллиона тонн кокса, добавил историк.
"Если мы забираем шахту, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла. Это ударит по украинскому бюджету, или придется останавливать металлургическое производство", — подчеркнул Кнутов.
Но самое главное, что от Покровска можно двигаться на север на Часов Яр и Константиновку. Можно двигаться на юг в сторону Великой Новоселки и далее в херсонскую и Запорожскую области, уточнил он.
И от Покровска можно двигаться на Днепр, это пересечение дорог, которое позволит выбирать любое направление и продолжать наступление. Поэтому Покровск это ключевой пункт, туда стягиваются резервы ВСУ с Харьковской и даже из Курской областей, заключил собеседник издания.
Полный текст Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
21 декабря, 07:00
Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условииЕсли сложится ситуация, когда война продолжается из-за одного конкретного политика на Западе, и будет достаточно его ликвидировать, чтобы Запад принял мир на условиях России, мы откроем на его охоту, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиРоссияУкраинаЧасов ЯрЮрий КнутовПокровск/КрасноармейскДонбассугольшахтаСВОдеталиСпецоперацияВС РФнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Им придется сдаться или умереть: Леонков раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в большой котел в Курахово
05:45Миллионы тонн кокса: военный эксперт рассказал о важном стратегическом значении Покровска
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