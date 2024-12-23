НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА - 23.12.2024 Украина.ру
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НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА
НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА - 23.12.2024 Украина.ру
НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА
Беспилотники – это новшество, которое стало массово применяться только во время СВО. Когда противник планирует крупный налет, он проводит предварительную разведку. И после этого применяет много средств воздушного нападения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-12-23T04:00
2024-12-23T04:00
новости
россия
ростовская область
бпла
беспилотники
ракеты
ракетный удар
пво
сво
детали
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В ночь на 19 декабря противник совершил массированную атаку на Ростовскую область с применением трех десятков БПЛА и трех ракет. В результате произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Понятно, что средства ПВО не гарантируют стопроцентную безопасность, отметил аналитик. Когда противник планирует крупный налет, он проводит предварительную разведку. И после этого применяет много средств воздушного нападения, указал эксперт.Сначала противник перегружает систему ПВО, потом идут средства, направленные на уничтожение самих средств ПВО, затем идут группы, которые должны прорваться в тыл и атаковать стратегические объекты, уточнил он.Для этого необходимо создать централизованное управление системами ПВО и объединить силы войсковой ПВО и ПВО ВКС. Также нужно создать централизованную ПВО населенных пунктов и важных объектов и сформировать сплошное сенсорное поле для обнаружения БПЛА и крылатых ракет противника, указал он."Еще нам нужен стратегический резерв комплексов ПВО на случай более масштабных боевых действий. НАТО всерьез готовится к войне с нами. И СВО – это лишь малая часть того, что может произойти в будущем", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О том, какое место занимает киевский завод "Луч" в системе обслуживания военных заказов для ВСУ — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ростовская область, бпла, беспилотники, ракеты, ракетный удар, пво, сво, детали, спецоперация, всу, украина, защита
Новости, Россия, Ростовская область, БПЛА, беспилотники, ракеты, ракетный удар, ПВО, СВО, детали, Спецоперация, ВСУ, Украина, защита

НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА

04:00 23.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Беспилотники – это новшество, которое стало массово применяться только во время СВО. Когда противник планирует крупный налет, он проводит предварительную разведку. И после этого применяет много средств воздушного нападения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В ночь на 19 декабря противник совершил массированную атаку на Ростовскую область с применением трех десятков БПЛА и трех ракет. В результате произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Понятно, что средства ПВО не гарантируют стопроцентную безопасность, отметил аналитик. Когда противник планирует крупный налет, он проводит предварительную разведку. И после этого применяет много средств воздушного нападения, указал эксперт.
Сначала противник перегружает систему ПВО, потом идут средства, направленные на уничтожение самих средств ПВО, затем идут группы, которые должны прорваться в тыл и атаковать стратегические объекты, уточнил он.
"Честно говоря, к такому виду боевых действий мы не готовились. Беспилотники – это новшество, которое стало массово применяться только во время СВО. И я на днях написал большую статью о комплексе мер, который позволит от них защититься", — рассказал Леонков.
Для этого необходимо создать централизованное управление системами ПВО и объединить силы войсковой ПВО и ПВО ВКС. Также нужно создать централизованную ПВО населенных пунктов и важных объектов и сформировать сплошное сенсорное поле для обнаружения БПЛА и крылатых ракет противника, указал он.
"Еще нам нужен стратегический резерв комплексов ПВО на случай более масштабных боевых действий. НАТО всерьез готовится к войне с нами. И СВО – это лишь малая часть того, что может произойти в будущем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
О том, какое место занимает киевский завод "Луч" в системе обслуживания военных заказов для ВСУ — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов интервью
20 декабря, 19:04
Юрий Кнутов: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городовВсе цели, которые выбирает Минобороны для ответных ударов по Украине, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Последняя атака должна была показать, что мы безразлично не относимся к терактам и диверсиям в отношении нашей страны.
 
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