НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Беспилотники – это новшество, которое стало массово применяться только во время СВО. Когда противник планирует крупный налет, он проводит предварительную разведку. И после этого применяет много средств воздушного нападения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В ночь на 19 декабря противник совершил массированную атаку на Ростовскую область с применением трех десятков БПЛА и трех ракет. В результате произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Понятно, что средства ПВО не гарантируют стопроцентную безопасность, отметил аналитик. Когда противник планирует крупный налет, он проводит предварительную разведку. И после этого применяет много средств воздушного нападения, указал эксперт.
Сначала противник перегружает систему ПВО, потом идут средства, направленные на уничтожение самих средств ПВО, затем идут группы, которые должны прорваться в тыл и атаковать стратегические объекты, уточнил он.
"Честно говоря, к такому виду боевых действий мы не готовились. Беспилотники – это новшество, которое стало массово применяться только во время СВО. И я на днях написал большую статью о комплексе мер, который позволит от них защититься", — рассказал Леонков.
Для этого необходимо создать централизованное управление системами ПВО и объединить силы войсковой ПВО и ПВО ВКС. Также нужно создать централизованную ПВО населенных пунктов и важных объектов и сформировать сплошное сенсорное поле для обнаружения БПЛА и крылатых ракет противника, указал он.
"Еще нам нужен стратегический резерв комплексов ПВО на случай более масштабных боевых действий. НАТО всерьез готовится к войне с нами. И СВО – это лишь малая часть того, что может произойти в будущем", — подытожил собеседник издания.
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