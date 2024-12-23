https://ukraina.ru/20241223/1059856619.html

НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА

НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА - 23.12.2024 Украина.ру

НАТО всерьез готовится к войне: Леонков рассказал о комплексе мер, необходимых для защиты от БПЛА

Беспилотники – это новшество, которое стало массово применяться только во время СВО. Когда противник планирует крупный налет, он проводит предварительную разведку. И после этого применяет много средств воздушного нападения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-12-23T04:00

2024-12-23T04:00

2024-12-23T04:00

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В ночь на 19 декабря противник совершил массированную атаку на Ростовскую область с применением трех десятков БПЛА и трех ракет. В результате произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Понятно, что средства ПВО не гарантируют стопроцентную безопасность, отметил аналитик. Когда противник планирует крупный налет, он проводит предварительную разведку. И после этого применяет много средств воздушного нападения, указал эксперт.Сначала противник перегружает систему ПВО, потом идут средства, направленные на уничтожение самих средств ПВО, затем идут группы, которые должны прорваться в тыл и атаковать стратегические объекты, уточнил он.Для этого необходимо создать централизованное управление системами ПВО и объединить силы войсковой ПВО и ПВО ВКС. Также нужно создать централизованную ПВО населенных пунктов и важных объектов и сформировать сплошное сенсорное поле для обнаружения БПЛА и крылатых ракет противника, указал он."Еще нам нужен стратегический резерв комплексов ПВО на случай более масштабных боевых действий. НАТО всерьез готовится к войне с нами. И СВО – это лишь малая часть того, что может произойти в будущем", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О том, какое место занимает киевский завод "Луч" в системе обслуживания военных заказов для ВСУ — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241220/1059844481.html

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новости, россия, ростовская область, бпла, беспилотники, ракеты, ракетный удар, пво, сво, детали, спецоперация, всу, украина, защита