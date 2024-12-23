"Ну ладно, забирайте наши МиГи": Леонков раскрыл, почему падение режима Асада на руку киевскому режиму - 23.12.2024 Украина.ру
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"Ну ладно, забирайте наши МиГи": Леонков раскрыл, почему падение режима Асада на руку киевскому режиму
"Ну ладно, забирайте наши МиГи": Леонков раскрыл, почему падение режима Асада на руку киевскому режиму - 23.12.2024 Украина.ру
"Ну ладно, забирайте наши МиГи": Леонков раскрыл, почему падение режима Асада на руку киевскому режиму
Падение режима Башара Асада на руку киевскому режиму, потому что в Сирии скопилось много советского вооружения. Например, там много танков Т-72 и есть даже самолеты МиГ-29СМТ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-12-23T04:30
2024-12-23T04:30
новости
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башар асад
т-72 "урал"
f-16
захар виноградов
минобороны
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Во время коллегии Минобороны РФ звучала цифра, что за весь период СВО Украина получила более 6 тысяч танков. Это огромное количество бронетехники, которое сейчас утилизируют ВС РФ, но Киев рассчитывает на новые поставки, сообщил эксперт.Он отметил, что падение режима Башара Асада на руку киевскому режиму, потому что на территории Сирии скопилось много советского вооружения.При этом американцы не спешат запускать в зоне спецоперации истребители F-16. Им нужны самолеты, которые не жалко утилизировать и на которых еще можно обучить украинских курсантов, уточнил аналитик.СВО показала, что украинские летчики не способны выполнять сложные задачи, поэтому противник использует их для поддержки ПВО на западной Украине, где у них сосредоточены основные логистические узлы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.О том, как тренируют и готовят штурмовиков к будущим боям — в статье Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.
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новости, сирия, украина, россия, башар асад, т-72 "урал", f-16, захар виноградов, минобороны, всу, миг-29, самолет, летчики, сво, детали, спецоперация
Новости, Сирия, Украина, Россия, Башар Асад, Т-72 "Урал", F-16, Захар Виноградов, Минобороны, ВСУ, МиГ-29, самолет, летчики, СВО, детали, Спецоперация

"Ну ладно, забирайте наши МиГи": Леонков раскрыл, почему падение режима Асада на руку киевскому режиму

04:30 23.12.2024
 
© Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ / Перейти в фотобанкСовместное воздушное патрулирование военными летчиками России и Сирии
Совместное воздушное патрулирование военными летчиками России и Сирии
© Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Падение режима Башара Асада на руку киевскому режиму, потому что в Сирии скопилось много советского вооружения. Например, там много танков Т-72 и есть даже самолеты МиГ-29СМТ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Во время коллегии Минобороны РФ звучала цифра, что за весь период СВО Украина получила более 6 тысяч танков. Это огромное количество бронетехники, которое сейчас утилизируют ВС РФ, но Киев рассчитывает на новые поставки, сообщил эксперт.
Он отметил, что падение режима Башара Асада на руку киевскому режиму, потому что на территории Сирии скопилось много советского вооружения.
"Например, там много танков Т-72 и есть даже самолеты МиГ-29СМТ. Я не удивлюсь, если Польша скажет: "Ну ладно, забирайте наши МиГи". Хотя мы знаем, что у Варшавы этих МиГов раз два и обчелся", — подчеркнул Леонков.
При этом американцы не спешат запускать в зоне спецоперации истребители F-16. Им нужны самолеты, которые не жалко утилизировать и на которых еще можно обучить украинских курсантов, уточнил аналитик.
СВО показала, что украинские летчики не способны выполнять сложные задачи, поэтому противник использует их для поддержки ПВО на западной Украине, где у них сосредоточены основные логистические узлы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии на сайте Украина.ру.
О том, как тренируют и готовят штурмовиков к будущим боям — в статье Захара Виноградова "Время штурмовиков. Полигон нашей Победы" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
14 декабря, 07:00
Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем ВостокеРоссия вступать в конфликт с Израилем ради цивилизованных бармалеев не будет. До сих пор в России они признаются террористами. Хоть с ними уже ведутся консультации, очевидно, скоро они уже террористами не будут. И какие будут наши взаимоотношения с ними, мы пока не знаем.
 
НовостиСирияУкраинаРоссияБашар АсадТ-72 "Урал"F-16Захар ВиноградовМинобороныВСУМиГ-29самолетлетчикиСВОдеталиСпецоперация
 
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