Главные переговорщики США поедут в Москву к Путину - 11.11.2026 Украина.ру
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Главные переговорщики США поедут в Москву к Путину
Главные переговорщики США поедут в Москву к Путину - 11.11.2026 Украина.ру
Главные переговорщики США поедут в Москву к Путину
Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Об этом 11 ноября сообщил сам Кушнер по итогам трёхсторонних переговоров в Абу-Даби
2026-11-11T14:58
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"Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности", — цитирует Кушнера РИА Новости.Трёхсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Как сообщал ранее источник РИА Новости в переговорной группе, они были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии. И вот теперь, после двух дней консультаций, главные переговорщики Вашингтона едут в Москву — то есть основные решения будут приниматься не в Абу-Даби, а в Кремле.О переговорах в Абу-Даби – в материале "Украина разорена, НАТО – расколото": эксперты о переговорах
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новости, россия, сша, украина, нато
Новости, Россия, США, Украина, НАТО

Главные переговорщики США поедут в Москву к Путину

14:58 11.11.2026 (обновлено: 15:03 11.11.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанк
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Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Об этом 11 ноября сообщил сам Кушнер по итогам трёхсторонних переговоров в Абу-Даби
"Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности", — цитирует Кушнера РИА Новости.
Трёхсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Как сообщал ранее источник РИА Новости в переговорной группе, они были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности.
По его словам, украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии. И вот теперь, после двух дней консультаций, главные переговорщики Вашингтона едут в Москву — то есть основные решения будут приниматься не в Абу-Даби, а в Кремле.
О переговорах в Абу-Даби – в материале "Украина разорена, НАТО – расколото": эксперты о переговорах
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