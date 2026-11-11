https://ukraina.ru/20261111/chuvstvo-strakha-deformirovano-zhena-budanova-rasskazala-o-svom-otravlenii-1084418032.html

Чувство страха деформировано: жена Буданова* рассказала о своём отравлении

Чувство страха деформировано: жена Буданова* рассказала о своём отравлении - 11.11.2026 Украина.ру

Чувство страха деформировано: жена Буданова* рассказала о своём отравлении

Жена главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова* Марианна рассказала о последствиях отравления

2026-11-11T13:49

2026-11-11T13:49

2026-11-11T13:49

украина

тилигульский лиман

гур моу

офис президента

сбу

новости

кирилл буданов*

жена

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Свой комментарий она дала журналистке передачи "Тур по звёздам"."Так как мы семья офицеров, я вам хочу сказать, что чувство страха деформировано. На самом деле не надо брать с нас пример. Это уникальные, так сказать эмоции, я не желаю пережить никому", – отметила она.По её словам, последствия отравления она ощущает до сих пор."Я не хочу прибегать к подробностям, но до сих пор нюансы есть. Слава Богу, именно украинские врачи, наши специалисты выходили меня и поставили на ноги. И я им безгранично благодарна. И до сих пор мы с ними идём по этой жизни", – указала Буданова.На вопрос о наказании причастных к отравлению, жена главы ОП отвечать прямо отказалась."Этот вопрос я обойду, потому что [им] занимаются специальные компетентные органы. Непосредственно я не могу раскрывать эту тайну, но информация, которая мне известна: да, лица уже установлены и в отношении их уже в правовом поле осуществляются действия", – подытожила жена главы ОП, экс-главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.Об отравлении Марианны Будановой стало известно в ноябре 2023 года, когда её муж занимал должность главы ГУР. Первым об отравлении сообщило украинское издание "Бабель", сославшееся на источники в военной разведке. Те рассказали, что Буданову "отравили тяжёлыми металлами"."Сейчас заканчивается курс лечения, дальше — контроль врачей", – рассказал источник издания в ГУР.При этом он сообщил, что эти вещества никоим образом не используются в быту и в военном деле. Их наличие, как указали в разведке, может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.Позднее онлайн-издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники "в силовом блоке" подтвердило эту информацию, уточнив, что жену главы ГУР "скорее всего отравили через еду".В СМИ тогда возникло несколько версий происходящего. Так, первая версия касалась того, что на самом деле целью отравления был Буданов, а его жена пострадала, т.к. легче его: т.е. отравители не рассчитали дозу яда. При этом версии, кто мог отравить чету Будановых разнились: от привычной для украинских СМИ "руки Кремля" до СБУ – спецслужбы, у которой с ГУР и лично с её главой были крайне натянутые отношения.Были и нетривиальные версии. Согласно им, Буданова могла отравиться устрицами – моллюсками, которые легко накапливают высокие концентрации меди и цинка, чего требует их физиология. Устричные фермы на Украине находятся на берегу Тилигульского лимана: именно там, по одной из версий, испытывались украинские морские беспилотники. Буданова могла сопровождать мужа в командировке и по пути заехать на одну из популярных устричных ферм.Как бы то ни было, официально виновных в отравлении жены главного военного разведчика не называли.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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украина, тилигульский лиман, гур моу, офис президента, сбу, новости, кирилл буданов*, жена