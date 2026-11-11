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Мединский анонсировал масштабный обмен пленными
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными - 11.11.2026 Украина.ру
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными
Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными по итогам второго раунда переговоров в Абу-Даби. Об этом 11 ноября заявил помощник президента РФ Владимир Мединский
2026-11-11T15:01
2026-11-11T15:01
2026-11-11T15:01
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сша
владимир мединский
генштаб
леонид зорин
джаред кушнер
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"Договорились о масштабном обмене пленными. Конкретные параметры гуманитарной миссии будут обговорены позже", — рассказал Мединский.Как сообщил первый замначальника управления информации Генштаба РФ Зорин, обмен может состояться в ближайшие 2–3 недели. Это будет один из самых масштабных обменов. Напомним, последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными в конце октября: тогда украинской стороне передали 270 военнослужащих, а российской вернули столько же человек. Всего в этом году стороны провели 18 аналогичных обменов.Переговоры в Абу-Даби стали вторым раундом трёхсторонних консультаций с участием России, США и Украины. Как сообщал источник РИА Новости в переговорной группе, они были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности, а украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии. По итогам встречи спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправились в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, владимир мединский, генштаб, леонид зорин, джаред кушнер
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Мединский, Генштаб, Леонид Зорин, Джаред Кушнер
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными
Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными по итогам второго раунда переговоров в Абу-Даби. Об этом 11 ноября заявил помощник президента РФ Владимир Мединский
"Договорились о масштабном обмене пленными. Конкретные параметры гуманитарной миссии будут обговорены позже", — рассказал Мединский.
Как сообщил первый замначальника управления информации Генштаба РФ Зорин, обмен может состояться в ближайшие 2–3 недели. Это будет один из самых масштабных обменов.
Напомним, последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными в конце октября: тогда украинской стороне передали 270 военнослужащих, а российской вернули столько же человек. Всего в этом году стороны провели 18 аналогичных обменов.
Переговоры в Абу-Даби стали вторым раундом трёхсторонних консультаций с участием России, США и Украины. Как сообщал источник РИА Новости в переговорной группе, они были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности, а украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии.