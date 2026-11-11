https://ukraina.ru/20261111/medinskiy-anonsiroval-masshtabnyy-obmen-plennymi-1084423633.html

Мединский анонсировал масштабный обмен пленными

Мединский анонсировал масштабный обмен пленными - 11.11.2026 Украина.ру

Мединский анонсировал масштабный обмен пленными

Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными по итогам второго раунда переговоров в Абу-Даби. Об этом 11 ноября заявил помощник президента РФ Владимир Мединский

2026-11-11T15:01

2026-11-11T15:01

2026-11-11T15:01

новости

россия

украина

сша

владимир мединский

генштаб

леонид зорин

джаред кушнер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0b/1084423498_0:119:2048:1271_1920x0_80_0_0_228573642892f3ecca46c9175e05dfaf.jpg

"Договорились о масштабном обмене пленными. Конкретные параметры гуманитарной миссии будут обговорены позже", — рассказал Мединский.Как сообщил первый замначальника управления информации Генштаба РФ Зорин, обмен может состояться в ближайшие 2–3 недели. Это будет один из самых масштабных обменов. Напомним, последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными в конце октября: тогда украинской стороне передали 270 военнослужащих, а российской вернули столько же человек. Всего в этом году стороны провели 18 аналогичных обменов.Переговоры в Абу-Даби стали вторым раундом трёхсторонних консультаций с участием России, США и Украины. Как сообщал источник РИА Новости в переговорной группе, они были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности, а украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии. По итогам встречи спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправились в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, владимир мединский, генштаб, леонид зорин, джаред кушнер