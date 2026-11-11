Ядерные испытания или космо-ВСУ? Украинцев напугали мощные подземные толчки - 11.11.2026 Украина.ру
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Ядерные испытания или космо-ВСУ? Украинцев напугали мощные подземные толчки
Ядерные испытания или космо-ВСУ? Украинцев напугали мощные подземные толчки - 11.11.2026 Украина.ру
Ядерные испытания или космо-ВСУ? Украинцев напугали мощные подземные толчки
После сообщений о том, что на Украине из-за мощных взрывов начались подземные толчки, военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Киев мог провести тайные испытания ядерного оружия
2026-11-11T15:16
2026-11-11T15:16
новости
киев
украина
днепропетровская область
юрий кнутов
служба внешней разведки
верховная рада
вооруженные силы украины
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В ночь на 10 ноября жители сразу нескольких украинских областей проснулись от странной вибрации. В домах раскачивались люстры, двигалась мебель, дрожали кровати, писали тогда украинские СМИ со ссылкой на слова очевидцев. Что важно, землетрясений на Украине зафиксировано не было, однако местные жители отчетливо запомнили похожие на них подземные толчки.Тогда же координатор Николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев вышел на связь со СМИ, сообщив, что основной пласт сообщений был зарегистрирован в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях. Очевидцы рассказывали, что от гула и тряски просыпались даже дети.Юрий Кнутов в разговоре с изданием "МК" предположил, что Киев мог испытать "небольшую атомную бомбу". Он сравнил случившееся на Украине с подземными ядерными испытаниями времен СССР. Единственное различие Кнутов отыскал в мощности взрывов. Это привело его к мысли, что на этот раз речь могла идти о заряде в несколько килотонн.Свои подозрения Кнутов связал с прежними заявлениями российской Службы внешней разведки. Ведомство сообщало, что Великобритания и Франция намерены передать Киеву технологии и оборудование для создания ядерного оружия. Эксперт считает, что помощь могла поступить тайно, а украинские специалисты занялись разработкой атомного заряда одновременно с баллистическими ракетами.Помимо прямого нарушения законодательства Украина рискует также и местными жителями. При подземном ядерном взрыве радиоактивные вещества способны попасть в грунтовые воды, что впоследствии грозит отравлением населения целых областей.Кнутов назвал и другую возможную причину толчков. Под Киевом могло находиться военное предприятие, где после российского ракетного удара сдетонировали боеприпасы. Не исключил эксперт и обычную аварию на подобном объекте. По его словам, гранитные породы позволяют строить в этом районе хорошо защищенные подземные сооружения.Но был и ещё более необычный вариант: Кнутов напомнил, что незадолго до первых сообщений о подземных толчках Верховная Рада поддержала создание космических сил ВСУ. Некоторые наблюдатели связали "землетрясение" с возможными испытаниями нового вооружения.Несмотря на популярность версии в украинских СМИ, Кнутов такой вариант не рассматривает. По его мнению, подобные эксперименты быстро обнаружили бы российские или американские спутники. Между тем Москва неоднократно предупреждала о подобном развитии событий: Киев не первый год изо всех сил пытается найти, откуда бы ему взять радиоактивное оружие. Так, например, еще в 2022 году Минобороны РФ предупреждало о возможном создании на Украине "грязной бомбы". Под этим термином подразумевалось устройство, которое разбрасывает радиоактивные вещества при помощи обычной взрывчатки.Позднее об этой угрозе говорили представители СВР и заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев. Украинские власти обвинения, конечно же, отвергали.
https://ukraina.ru/20261003/esli-by-to-chto-karlson-rassuzhdaet-o-nalichii-yadernogo-oruzhiya-u-kieva-1083583412.html
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новости, киев, украина, днепропетровская область, юрий кнутов, служба внешней разведки , верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Днепропетровская область, Юрий Кнутов, Служба внешней разведки , Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Ядерные испытания или космо-ВСУ? Украинцев напугали мощные подземные толчки

15:16 11.11.2026
 
© Фото : Атомная энергияЯдерное испытание в Алжире
Ядерное испытание в Алжире - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Фото : Атомная энергия
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После сообщений о том, что на Украине из-за мощных взрывов начались подземные толчки, военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Киев мог провести тайные испытания ядерного оружия
В ночь на 10 ноября жители сразу нескольких украинских областей проснулись от странной вибрации. В домах раскачивались люстры, двигалась мебель, дрожали кровати, писали тогда украинские СМИ со ссылкой на слова очевидцев. Что важно, землетрясений на Украине зафиксировано не было, однако местные жители отчетливо запомнили похожие на них подземные толчки.
Тогда же координатор Николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев вышел на связь со СМИ, сообщив, что основной пласт сообщений был зарегистрирован в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях. Очевидцы рассказывали, что от гула и тряски просыпались даже дети.
Юрий Кнутов в разговоре с изданием "МК" предположил, что Киев мог испытать "небольшую атомную бомбу". Он сравнил случившееся на Украине с подземными ядерными испытаниями времен СССР. Единственное различие Кнутов отыскал в мощности взрывов. Это привело его к мысли, что на этот раз речь могла идти о заряде в несколько килотонн.
Свои подозрения Кнутов связал с прежними заявлениями российской Службы внешней разведки. Ведомство сообщало, что Великобритания и Франция намерены передать Киеву технологии и оборудование для создания ядерного оружия. Эксперт считает, что помощь могла поступить тайно, а украинские специалисты занялись разработкой атомного заряда одновременно с баллистическими ракетами.
Помимо прямого нарушения законодательства Украина рискует также и местными жителями. При подземном ядерном взрыве радиоактивные вещества способны попасть в грунтовые воды, что впоследствии грозит отравлением населения целых областей.
Кнутов назвал и другую возможную причину толчков. Под Киевом могло находиться военное предприятие, где после российского ракетного удара сдетонировали боеприпасы. Не исключил эксперт и обычную аварию на подобном объекте. По его словам, гранитные породы позволяют строить в этом районе хорошо защищенные подземные сооружения.
Такер Карлсон против - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
3 октября, 11:43
Если бы, то что? Карлсон рассуждает о наличии ядерного оружия у КиеваАмериканский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Украина, будучи самой коррумпированной страной Европы, давно продала бы ядерное оружие, если бы оно у нее осталось. Об этом он 3 октября заявил на своем Ютуб-канале.
Но был и ещё более необычный вариант: Кнутов напомнил, что незадолго до первых сообщений о подземных толчках Верховная Рада поддержала создание космических сил ВСУ. Некоторые наблюдатели связали "землетрясение" с возможными испытаниями нового вооружения.
Несмотря на популярность версии в украинских СМИ, Кнутов такой вариант не рассматривает. По его мнению, подобные эксперименты быстро обнаружили бы российские или американские спутники.
Между тем Москва неоднократно предупреждала о подобном развитии событий: Киев не первый год изо всех сил пытается найти, откуда бы ему взять радиоактивное оружие. Так, например, еще в 2022 году Минобороны РФ предупреждало о возможном создании на Украине "грязной бомбы". Под этим термином подразумевалось устройство, которое разбрасывает радиоактивные вещества при помощи обычной взрывчатки.
Позднее об этой угрозе говорили представители СВР и заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев. Украинские власти обвинения, конечно же, отвергали.
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НовостиКиевУкраинаДнепропетровская областьЮрий КнутовСлужба внешней разведкиВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
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