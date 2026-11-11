https://ukraina.ru/20261111/datchane-v-yarosti-zelenskomu-v-kopengagene-pozvolyat-to-chto-zapreschali-cherchillyu-1084413227.html

Датчане в ярости: Зеленскому в Копенгагене позволят то, что запрещали Черчиллю

Датчане в ярости: Зеленскому в Копенгагене позволят то, что запрещали Черчиллю - 11.11.2026 Украина.ру

Датчане в ярости: Зеленскому в Копенгагене позволят то, что запрещали Черчиллю

Датские депутаты не желают видеть Владимира Зеленского на парламентской трибуне, потому намерены найти ему другое место для выступления

2026-11-11T11:39

2026-11-11T11:39

2026-11-11T12:11

новости

дания

владимир зеленский

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0b/1084415155_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_1b3901e78e5d9ed9f83a07e40a6312fc.jpg

Как сообщает датская телерадиокомпания DR, выступление Зеленского с главной трибуны Фолькетинга забраковали независимый депутат Якоб Харрис и председатель Датской народной партии Мортен Мессершмидт. Оба политика считают, что парламент является местом работы избранных представителей страны, а не площадкой для выступлений кого попало, даже если Дания называет их "важными гостями".Во время беседы с изданием Ekstra Bladet Харрис подчеркнул, что право обращаться к парламенту с его главной трибуны должно принадлежать тем, кому соответствующие полномочия предоставили сами датчане на выборах. Мессершмидт в качестве альтернативы предложил Зеленскому бывший зал ландстинга, ведь это помещение главе киевского режима уже знакомо: именно там прошло его выступление в 2023 году.Дабы подкрепить свою позицию аргументами Мессершмидт обратился к истории. Он напомнил, что даже британский премьер Уинстон Черчилль и фельдмаршал Бернард Монтгомери, сыгравшие важную роль во Второй мировой войне, не выступали с главной парламентской трибуны Дании. По логике политика, если исключений не делали для столь значимых исторических фигур, то ради Зеленского уж точно не нужно идти на уступки. Кроме того, именно глава киевского режима может стать отправной точкой в будущем, отметил депутат. Стоит однажды отступить от парламентских традиций ради иностранного гостя, и впоследствии придется объяснить другим зарубежным политикам, почему им отказали в аналогичной возможности.Однако аргументы датских депутатов, по-видимому не убедили большинство членов президиума парламента, так как те поддержали выступление Зеленского. Оно запланировано на среду, 11 ноября. Визит Зеленского в Копенгаген связан с обсуждениями дальнейшей поддержки Украины. В датской столице глава киевского режима должен провести переговоры с премьер-министром страны Метте Фредериксен и руководителями североевропейских государств. Конечно же, главным вопросом, который Зеленский намерен поднять во время своего визита в Данию, является продолжение военной помощи Киеву. Умолять о ней, похоже, глава киевского режима все-таки будет с парламентской трибуны. Важно и то, что Дания уже анонсировала новый пакет поддержки Украины примерно на 720 миллионов долларов.

https://ukraina.ru/20261111/evropa-zakhotela-kontrolirovat-raketno-yadernoe-oruzhie-rossii-khronika-sobytiy-na-utro-10-noyabrya-1084409176.html

дания

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дания, владимир зеленский, украина, киев