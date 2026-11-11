Италия устала от Украины – поставки оружия Киеву под вопросом - 11.11.2026 Украина.ру
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Италия устала от Украины – поставки оружия Киеву под вопросом
Италия устала от Украины – поставки оружия Киеву под вопросом - 11.11.2026 Украина.ру
Италия устала от Украины – поставки оружия Киеву под вопросом
Рим в ближайшее время может прекратить военные поставки Украине. Причина — необходимость обеспечить собственную безопасность и не опустошать арсеналы, которые военная промышленность не успевает восполнять. Об этом 11 ноября сообщило агентство ANSA
2026-11-11T11:12
2026-11-11T11:12
новости
украина
италия
киев
владимир зеленский
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Министр обороны Гуидо Крозетто уже заявлял: в условиях растущих угроз у Италии нет возможности удовлетворить запросы Киева по системам ПВО. Во вторник он представил на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности Copasir очередной, 13-й пакет помощи. Его содержимое засекречено, но, по данным ANSA, туда вошли в основном материалы гражданского назначения и компоненты для систем Samp-T, которые поставлялись ранее. При этом арсеналы ракет Aster значительно ограничены.Но есть и политическая причина: одна из правящих партий — "Лига" — выступает против военных поставок. Её представитель в Copasir Клаудио Борги объяснил, что пакет одобрен лишь потому, что действует декрет о помощи Украине до конца года. Однако на 2027 год партия не намерена поддерживать соответствующий документ.Италия оказывает Украине военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку с февраля 2022 года. К концу 2025 года общий объём выделенной военной помощи превысил 3 миллиарда евро, а в ноябре 2026 года власти страны начали подготовку к утверждению 13-го пакета.Однако, чем сильнее Киев требует оружия, тем очевиднее — платить за чужую войну больше никто не хочет. Об этом – в материале Война войной, а деньги и оружие Украине – по расписанию. Почему Зеленский лжет о поставках вооружений
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, италия, киев, владимир зеленский
Новости, Украина, Италия, Киев, Владимир Зеленский

Италия устала от Украины – поставки оружия Киеву под вопросом

11:12 11.11.2026
 
© REUTERS / mjb/IVE / Перейти в фотобанкИТалия, коронавирус, флаг
ИТалия, коронавирус, флаг - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© REUTERS / mjb/IVE
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Рим в ближайшее время может прекратить военные поставки Украине. Причина — необходимость обеспечить собственную безопасность и не опустошать арсеналы, которые военная промышленность не успевает восполнять. Об этом 11 ноября сообщило агентство ANSA
Министр обороны Гуидо Крозетто уже заявлял: в условиях растущих угроз у Италии нет возможности удовлетворить запросы Киева по системам ПВО.
Во вторник он представил на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности Copasir очередной, 13-й пакет помощи. Его содержимое засекречено, но, по данным ANSA, туда вошли в основном материалы гражданского назначения и компоненты для систем Samp-T, которые поставлялись ранее. При этом арсеналы ракет Aster значительно ограничены.
Но есть и политическая причина: одна из правящих партий — "Лига" — выступает против военных поставок. Её представитель в Copasir Клаудио Борги объяснил, что пакет одобрен лишь потому, что действует декрет о помощи Украине до конца года. Однако на 2027 год партия не намерена поддерживать соответствующий документ.
Италия оказывает Украине военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку с февраля 2022 года. К концу 2025 года общий объём выделенной военной помощи превысил 3 миллиарда евро, а в ноябре 2026 года власти страны начали подготовку к утверждению 13-го пакета.
Однако, чем сильнее Киев требует оружия, тем очевиднее — платить за чужую войну больше никто не хочет. Об этом – в материале Война войной, а деньги и оружие Украине – по расписанию. Почему Зеленский лжет о поставках вооружений
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