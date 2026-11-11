https://ukraina.ru/20261111/italiya-ustala-ot-ukrainy--postavki-oruzhiya-kievu-pod-voprosom-1084413405.html
Италия устала от Украины – поставки оружия Киеву под вопросом
Италия устала от Украины – поставки оружия Киеву под вопросом - 11.11.2026 Украина.ру
Италия устала от Украины – поставки оружия Киеву под вопросом
Рим в ближайшее время может прекратить военные поставки Украине. Причина — необходимость обеспечить собственную безопасность и не опустошать арсеналы, которые военная промышленность не успевает восполнять. Об этом 11 ноября сообщило агентство ANSA
2026-11-11T11:12
2026-11-11T11:12
2026-11-11T11:12
новости
украина
италия
киев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102722/15/1027221570_0:256:5214:3189_1920x0_80_0_0_22d6ebdabaed8b97efa955c924ceda45.jpg
Министр обороны Гуидо Крозетто уже заявлял: в условиях растущих угроз у Италии нет возможности удовлетворить запросы Киева по системам ПВО. Во вторник он представил на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности Copasir очередной, 13-й пакет помощи. Его содержимое засекречено, но, по данным ANSA, туда вошли в основном материалы гражданского назначения и компоненты для систем Samp-T, которые поставлялись ранее. При этом арсеналы ракет Aster значительно ограничены.Но есть и политическая причина: одна из правящих партий — "Лига" — выступает против военных поставок. Её представитель в Copasir Клаудио Борги объяснил, что пакет одобрен лишь потому, что действует декрет о помощи Украине до конца года. Однако на 2027 год партия не намерена поддерживать соответствующий документ.Италия оказывает Украине военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку с февраля 2022 года. К концу 2025 года общий объём выделенной военной помощи превысил 3 миллиарда евро, а в ноябре 2026 года власти страны начали подготовку к утверждению 13-го пакета.Однако, чем сильнее Киев требует оружия, тем очевиднее — платить за чужую войну больше никто не хочет. Об этом – в материале Война войной, а деньги и оружие Украине – по расписанию. Почему Зеленский лжет о поставках вооружений
украина
италия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/102722/15/1027221570_312:0:4903:3443_1920x0_80_0_0_ecebc65bd05dedbd597a0c8323f00f42.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, италия, киев, владимир зеленский
Новости, Украина, Италия, Киев, Владимир Зеленский
Италия устала от Украины – поставки оружия Киеву под вопросом
Рим в ближайшее время может прекратить военные поставки Украине. Причина — необходимость обеспечить собственную безопасность и не опустошать арсеналы, которые военная промышленность не успевает восполнять. Об этом 11 ноября сообщило агентство ANSA
Министр обороны Гуидо Крозетто уже заявлял: в условиях растущих угроз у Италии нет возможности удовлетворить запросы Киева по системам ПВО.
Во вторник он представил на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности Copasir очередной, 13-й пакет помощи. Его содержимое засекречено, но, по данным ANSA, туда вошли в основном материалы гражданского назначения и компоненты для систем Samp-T, которые поставлялись ранее. При этом арсеналы ракет Aster значительно ограничены.
Но есть и политическая причина: одна из правящих партий — "Лига" — выступает против военных поставок. Её представитель в Copasir Клаудио Борги объяснил, что пакет одобрен лишь потому, что действует декрет о помощи Украине до конца года. Однако на 2027 год партия не намерена поддерживать соответствующий документ.
Италия оказывает Украине военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку с февраля 2022 года. К концу 2025 года общий объём выделенной военной помощи превысил 3 миллиарда евро, а в ноябре 2026 года власти страны начали подготовку к утверждению 13-го пакета.
Однако, чем сильнее Киев требует оружия, тем очевиднее — платить за чужую войну больше никто не хочет. Об этом – в материале Война войной, а деньги и оружие Украине – по расписанию. Почему Зеленский лжет о поставках вооружений