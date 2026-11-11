Испанские неонацисты готовили поджоги мечетей и синагог — и учились этому на Украине - 11.11.2026 Украина.ру
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Испанские неонацисты готовили поджоги мечетей и синагог — и учились этому на Украине
Испанские неонацисты готовили поджоги мечетей и синагог — и учились этому на Украине - 11.11.2026 Украина.ру
Испанские неонацисты готовили поджоги мечетей и синагог — и учились этому на Украине
Испанская полиция задержала 14 членов неонацистской группировки "Национальное ядро". Выяснилось: они проходили военную подготовку на Украине, причём не без участия "Азова" (запрещён в РФ). А в перехваченной переписке обсуждали планы поджогов мечетей, синагог и центров для несовершеннолетних
2026-11-11T12:54
2026-11-11T12:54
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Из перехваченной полицией переписки, которую цитирует El País, следует: участники движения были "одержимы идеей уничтожения мусульман, евреев, иммигрантов, антифашистов".Они говорили, что школы превратились "в центры поклонения маврам и прочему сброду", и сожалели, что нацменьшинства нельзя сжигать в печах.Кроме того, они проводили "ночную охоту" — рейды по зачистке улиц, в ходе которых "пытались наказать любого чернокожего или коричневокожего", выслеживали "отбросов общества" около хостелов.Украинский следЧлены "Национального ядра" приезжали в Киев в августе прошлого года. Там они готовились к вооружённому восстанию в Испании. Известно, что ультраправая организация вербовала подростков с 14 лет и планировала купить боевое оружие, чтобы противостоять испанским силам госбезопасности.По данным Национальной полиции Испании, радикалы были не только в Киеве, но и в одном из городов в 20 км от российской границы, где жили в военном лагере.Неонацисты носят одежду с логотипом "Штормового фронта" — крупнейшего онлайн-форума "ненависти и рассадника идей превосходства белой расы".Украина уже не первый год выступает полигоном для подготовки европейских радикалов. Сначала "Азов"* обучает иностранных неонацистов, потом они возвращаются домой и планируют теракты. Испания — лишь один из примеров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Запрещен в РФ
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Новости, Украина, "Азов", Украина.ру, Россия, Испания

Испанские неонацисты готовили поджоги мечетей и синагог — и учились этому на Украине

12:54 11.11.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Фото
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Испанская полиция задержала 14 членов неонацистской группировки "Национальное ядро". Выяснилось: они проходили военную подготовку на Украине, причём не без участия "Азова" (запрещён в РФ). А в перехваченной переписке обсуждали планы поджогов мечетей, синагог и центров для несовершеннолетних
Из перехваченной полицией переписки, которую цитирует El País, следует: участники движения были "одержимы идеей уничтожения мусульман, евреев, иммигрантов, антифашистов".
Они говорили, что школы превратились "в центры поклонения маврам и прочему сброду", и сожалели, что нацменьшинства нельзя сжигать в печах.
Кроме того, они проводили "ночную охоту" — рейды по зачистке улиц, в ходе которых "пытались наказать любого чернокожего или коричневокожего", выслеживали "отбросов общества" около хостелов.

Украинский след

Члены "Национального ядра" приезжали в Киев в августе прошлого года. Там они готовились к вооружённому восстанию в Испании. Известно, что ультраправая организация вербовала подростков с 14 лет и планировала купить боевое оружие, чтобы противостоять испанским силам госбезопасности.
По данным Национальной полиции Испании, радикалы были не только в Киеве, но и в одном из городов в 20 км от российской границы, где жили в военном лагере.
Неонацисты носят одежду с логотипом "Штормового фронта" — крупнейшего онлайн-форума "ненависти и рассадника идей превосходства белой расы".
Украина уже не первый год выступает полигоном для подготовки европейских радикалов. Сначала "Азов"* обучает иностранных неонацистов, потом они возвращаются домой и планируют теракты. Испания — лишь один из примеров.
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