https://ukraina.ru/20261111/ispanskie-neonatsisty-gotovili-podzhogi-mechetey-i-sinagog--i-uchilis-etomu-na-ukraine-1084416710.html

Испанские неонацисты готовили поджоги мечетей и синагог — и учились этому на Украине

Испанские неонацисты готовили поджоги мечетей и синагог — и учились этому на Украине - 11.11.2026 Украина.ру

Испанские неонацисты готовили поджоги мечетей и синагог — и учились этому на Украине

Испанская полиция задержала 14 членов неонацистской группировки "Национальное ядро". Выяснилось: они проходили военную подготовку на Украине, причём не без участия "Азова" (запрещён в РФ). А в перехваченной переписке обсуждали планы поджогов мечетей, синагог и центров для несовершеннолетних

2026-11-11T12:54

2026-11-11T12:54

2026-11-11T12:54

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Из перехваченной полицией переписки, которую цитирует El País, следует: участники движения были "одержимы идеей уничтожения мусульман, евреев, иммигрантов, антифашистов".Они говорили, что школы превратились "в центры поклонения маврам и прочему сброду", и сожалели, что нацменьшинства нельзя сжигать в печах.Кроме того, они проводили "ночную охоту" — рейды по зачистке улиц, в ходе которых "пытались наказать любого чернокожего или коричневокожего", выслеживали "отбросов общества" около хостелов.Украинский следЧлены "Национального ядра" приезжали в Киев в августе прошлого года. Там они готовились к вооружённому восстанию в Испании. Известно, что ультраправая организация вербовала подростков с 14 лет и планировала купить боевое оружие, чтобы противостоять испанским силам госбезопасности.По данным Национальной полиции Испании, радикалы были не только в Киеве, но и в одном из городов в 20 км от российской границы, где жили в военном лагере.Неонацисты носят одежду с логотипом "Штормового фронта" — крупнейшего онлайн-форума "ненависти и рассадника идей превосходства белой расы".Украина уже не первый год выступает полигоном для подготовки европейских радикалов. Сначала "Азов"* обучает иностранных неонацистов, потом они возвращаются домой и планируют теракты. Испания — лишь один из примеров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Запрещен в РФ

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