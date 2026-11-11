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Мошенники под видом ТЦК развели мужчину почти на 10 млн грн
Мошенники под видом ТЦК развели мужчину почти на 10 млн грн - 11.11.2026 Украина.ру
Мошенники под видом ТЦК развели мужчину почти на 10 млн грн
В Киеве двое мошенников инсценировали "бусификацию" 58-летнего мужчины, а затем убедили его переписать на них недвижимость почти на 10 млн гривен, угрожая конфискацией из-за якобы "розыска" ТЦК. Об этом 11 ноября сообщила прокуратура
2026-11-11T14:49
2026-11-11T14:49
2026-11-11T14:49
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По данным ведомства, один из злоумышленников разыграл перед киевлянином сцену задержания сотрудниками ТЦК, а второй якобы "договорился" о его освобождении. Под предлогом того, что имущество вот-вот изымут из-за "розыска", мужчину уговорили переписать на мошенников земельный участок и дом в Петропавловской Борщаговке, а также квартиру в Киеве."Они угрожали мужчине конфискацией имущества из-за "розыска" ТЦК и уговорили его переписать на них земельный участок и дом в Петропавловской Борщаговке, а также квартиру в Киеве", — говорится в сообщении прокуратуры.О беспределе ТЦКншиков на Украине – в материале "Земобилизовали" без суда и следствия: в Ивано-Франковске ТЦК ворвалось на частную территорию
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тцк, киев, новости, украина, ивано-франковск
ТЦК, Киев, Новости, Украина, Ивано-Франковск
Мошенники под видом ТЦК развели мужчину почти на 10 млн грн
В Киеве двое мошенников инсценировали "бусификацию" 58-летнего мужчины, а затем убедили его переписать на них недвижимость почти на 10 млн гривен, угрожая конфискацией из-за якобы "розыска" ТЦК. Об этом 11 ноября сообщила прокуратура
По данным ведомства, один из злоумышленников разыграл перед киевлянином сцену задержания сотрудниками ТЦК, а второй якобы "договорился" о его освобождении.
Под предлогом того, что имущество вот-вот изымут из-за "розыска", мужчину уговорили переписать на мошенников земельный участок и дом в Петропавловской Борщаговке, а также квартиру в Киеве.
"Они угрожали мужчине конфискацией имущества из-за "розыска" ТЦК и уговорили его переписать на них земельный участок и дом в Петропавловской Борщаговке, а также квартиру в Киеве", — говорится в сообщении прокуратуры.