Париж опасается ядерной войны с РФ из-за действий Германии - FT - 11.11.2026 Украина.ру
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Париж опасается ядерной войны с РФ из-за действий Германии - FT
Париж опасается ядерной войны с РФ из-за действий Германии - FT - 11.11.2026 Украина.ру
Париж опасается ядерной войны с РФ из-за действий Германии - FT
Французские власти выражают серьезную обеспокоенность тем, что закупка Германией новых дальнобойных ракет может спровоцировать ядерный конфликт с Россией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники
2026-11-11T12:05
2026-11-11T12:05
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По сведениям издания, Париж оказывает дипломатическое давление на Берлин. Франция требует от немецкого руководства четко определить правила и сценарии использования разрабатываемого и закупаемого дальнобойного оружия в случае потенциального столкновения с Москвой. Речь идет о масштабной программе Германии, Великобритании, Польши, а также стран Балтии и Северной Европы по приобретению неядерных ракет наземного базирования с радиусом действия около 2000 километров, способных достигать объектов в глубоком тылу РФ.Главные опасения французской стороны связаны с риском неверной интерпретации ударов. Собеседники газеты указывают, что применение обычного неядерного вооружения по российским объектам может спровоцировать незамедлительный ядерный ответ со стороны Москвы. Как подчеркнул один из источников, при ошибочном истолковании сигналов европейские государства рискуют оказаться на пороге полноценной ядерной войны, даже не осознавая этого.Ситуация осложняется тем, что Париж сейчас ведет закрытые консультации с рядом партнеров по ЕС о возможном размещении на их территориях собственного ядерного арсенала. Из-за этого французские официальные лица стремятся синхронизировать будущую военную доктрину Берлина со своей стратегией ядерного сдерживания. В Париже опасаются, что в рамках макроновской концепции "передового сдерживания" Москва возложит на Францию прямую ответственность за любые ракетные атаки, совершенные ее европейскими союзниками.Еще об оружии - в материале "Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, париж, россия, германия, ес, нато
Новости, Париж, Россия, Германия, ЕС, НАТО

Париж опасается ядерной войны с РФ из-за действий Германии - FT

12:05 11.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Французские власти выражают серьезную обеспокоенность тем, что закупка Германией новых дальнобойных ракет может спровоцировать ядерный конфликт с Россией, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники
По сведениям издания, Париж оказывает дипломатическое давление на Берлин. Франция требует от немецкого руководства четко определить правила и сценарии использования разрабатываемого и закупаемого дальнобойного оружия в случае потенциального столкновения с Москвой.
Речь идет о масштабной программе Германии, Великобритании, Польши, а также стран Балтии и Северной Европы по приобретению неядерных ракет наземного базирования с радиусом действия около 2000 километров, способных достигать объектов в глубоком тылу РФ.
Главные опасения французской стороны связаны с риском неверной интерпретации ударов. Собеседники газеты указывают, что применение обычного неядерного вооружения по российским объектам может спровоцировать незамедлительный ядерный ответ со стороны Москвы.
Как подчеркнул один из источников, при ошибочном истолковании сигналов европейские государства рискуют оказаться на пороге полноценной ядерной войны, даже не осознавая этого.
Ситуация осложняется тем, что Париж сейчас ведет закрытые консультации с рядом партнеров по ЕС о возможном размещении на их территориях собственного ядерного арсенала. Из-за этого французские официальные лица стремятся синхронизировать будущую военную доктрину Берлина со своей стратегией ядерного сдерживания.
В Париже опасаются, что в рамках макроновской концепции "передового сдерживания" Москва возложит на Францию прямую ответственность за любые ракетные атаки, совершенные ее европейскими союзниками.
Еще об оружии - в материале "Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО на сайте Украина.ру.
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