Во Львове поставят памятник в виде аксессуара Вакарчука - 11.11.2026 Украина.ру
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Во Львове поставят памятник в виде аксессуара Вакарчука
Во Львове поставят памятник в виде аксессуара Вакарчука - 11.11.2026 Украина.ру
Во Львове поставят памятник в виде аксессуара Вакарчука
Отцу знаменитого украинского певца Святослава Вакарчука физику Ивану Вакарчуку поставят памятник во Львове
2026-11-11T13:18
2026-11-11T13:18
новости
львов
украина
ссср
андрей садовый
святослав вакарчук
океан эльзы
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Как сообщил мэр города Андрей Садовой, в городе появится памятник физику, бывшему депутату Верховного Совета СССР, ректору Львовского университета и одному из министров образования Украины Ивану Вакарчуку."Большие очки станут центральным элементом пространства памяти Ивана Вакарчука во Львове. Именно такой проект победил на архитектурном конкурсе. Мне нравится, что память о нём будет иметь именно такую форму. Его узнаваемые очки будут напоминать о человеке, который умел видеть дальше и помогал другим познавать мир", — написал Садовой в соцсетях.Львовский градоначальник указал и место расположения памятника."Пространство обустроим в парке Ивана Франко, рядом с университетом. Уверен, сюда будут приходить студенты и преподаватели, чтобы встретиться, почитать, поговорить или отдохнуть", — поделился своими ожиданиями Садовой.Он отметил, что "благодаря архитектурным конкурсам во Львове появляется всё больше мест, где хочется побывать".Иван Вакарчук — советский и украинский физик, бывший депутат Верховного Совета СССР, многолетний ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики. С 2007 по 2010 годы возглавлял министерство образования и науки Украины. На эту должность был назначен по квоте ющенковской "Нашей Украины — Народной Самообороны".Вакарчук был сторонником болонской системы образования. Также он выступал против вступительных экзаменов и за замену их тестированием.У физика было двое сыновей: Святослав и Олег. Первый стал знаменитым певцом, лидером группы "Океан Эльзы".Святослав Вакарчук уже прокомментировал монумент отцу."Иван Вакарчук был человеком глубокого смысла и простой формы. И эти очки с ним ассоциируются. Это — символ познания: видеть дальше и сосредотачиваться на важном. Я уверен, что папе бы понравился этот проект авторского коллектива Ольги Криворучко, Валентины Шароватой и Ирины Рыхтык", — указал певец.Он заявил, что надеется: для Львова этот памятник "станет одним из тех объектах, о которых не нужно долго объяснять, что это и почему". Певец пожелал, чтобы этот арт-объект напоминал о важном "и сегодня, и через сто лет".При этом во Львове ходит устойчивый слух, что карьерой певца Святослав обязан в т.ч. и отцу: благодаря тому, что тот – ректор, лидер "Океана Эльзы" мог спокойно репетировать, не опасаясь, что его отчислят за прогулы. Вакарчук-младший учился на физическом факультете, и отец мог помогать ему и с научной работой. Несмотря на активный гастрольный график Вакарчук-младший также поступил в аспирантуру на кафедру теоретической физики (профессором этой кафедры его отец был с 1984 года). Позднее певец защитил кандидатскую диссертацию на тему "Суперсимметрия электронов в магнитном поле". Слово "Суперсимметрия" он позднее использовал для названия одного из альбомов.При этом как физик-теоретик Вакарчук не прославился. У него нет значимых научных публикаций по этому вопросу. Таким образом, история получения им высшего образования и учёной степени является классическим примером непотизма.Сегодня Вакарчука-младшего также критикуют за отношение к воинской службе: как заявила в 2024 году менеджер его группу Виктория Хоменко, певец продолжает служить в ВСУ, занимая должность офицера морально-психологического обеспечения.Позднее она сообщила, что Вакарчук не имеет статуса участника боевых действий и даже не планирует этого делать.Сам же Вакарчук 10 ноября на своей странице в соцсетях анонсировал декабрьскую премьеру фильма: "Слава: стреляя музыкой", который посвящён его группе и её гастролям по миру во время СВО. По словам Вакарчука, начало работы над фильмом было положено в 2023 году в Королевском Альберт-Холле в Лондоне во время концерта группы.Украинских военных с боевым опытом подобные картины, как правило, раздражают. Бойцы выступают против понятий "культурный фронт", "экономический фронт" (так от службы открещиваются те, кто говорят, что будут полезнее на "гражданке", т.к. жертвуют армии деньги), отмечая, что фронт один: это – передовая.
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новости, львов, украина, ссср, андрей садовый, святослав вакарчук, океан эльзы
Новости, Львов, Украина, СССР, Андрей Садовый, Святослав Вакарчук, Океан Эльзы

Во Львове поставят памятник в виде аксессуара Вакарчука

13:18 11.11.2026
 
© Фото : Андрій Садовий / Telegramпамятник Ивану Вакарчуку
памятник Ивану Вакарчуку - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Фото : Андрій Садовий / Telegram
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Отцу знаменитого украинского певца Святослава Вакарчука физику Ивану Вакарчуку поставят памятник во Львове
Как сообщил мэр города Андрей Садовой, в городе появится памятник физику, бывшему депутату Верховного Совета СССР, ректору Львовского университета и одному из министров образования Украины Ивану Вакарчуку.
"Большие очки станут центральным элементом пространства памяти Ивана Вакарчука во Львове. Именно такой проект победил на архитектурном конкурсе. Мне нравится, что память о нём будет иметь именно такую форму. Его узнаваемые очки будут напоминать о человеке, который умел видеть дальше и помогал другим познавать мир", — написал Садовой в соцсетях.
Львовский градоначальник указал и место расположения памятника.
"Пространство обустроим в парке Ивана Франко, рядом с университетом. Уверен, сюда будут приходить студенты и преподаватели, чтобы встретиться, почитать, поговорить или отдохнуть", — поделился своими ожиданиями Садовой.
Он отметил, что "благодаря архитектурным конкурсам во Львове появляется всё больше мест, где хочется побывать".
Иван Вакарчук — советский и украинский физик, бывший депутат Верховного Совета СССР, многолетний ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики. С 2007 по 2010 годы возглавлял министерство образования и науки Украины. На эту должность был назначен по квоте ющенковской "Нашей Украины — Народной Самообороны".
Вакарчук был сторонником болонской системы образования. Также он выступал против вступительных экзаменов и за замену их тестированием.
У физика было двое сыновей: Святослав и Олег. Первый стал знаменитым певцом, лидером группы "Океан Эльзы".
Святослав Вакарчук уже прокомментировал монумент отцу.
"Иван Вакарчук был человеком глубокого смысла и простой формы. И эти очки с ним ассоциируются. Это — символ познания: видеть дальше и сосредотачиваться на важном. Я уверен, что папе бы понравился этот проект авторского коллектива Ольги Криворучко, Валентины Шароватой и Ирины Рыхтык", — указал певец.
Он заявил, что надеется: для Львова этот памятник "станет одним из тех объектах, о которых не нужно долго объяснять, что это и почему". Певец пожелал, чтобы этот арт-объект напоминал о важном "и сегодня, и через сто лет".
При этом во Львове ходит устойчивый слух, что карьерой певца Святослав обязан в т.ч. и отцу: благодаря тому, что тот – ректор, лидер "Океана Эльзы" мог спокойно репетировать, не опасаясь, что его отчислят за прогулы.
Вакарчук-младший учился на физическом факультете, и отец мог помогать ему и с научной работой. Несмотря на активный гастрольный график Вакарчук-младший также поступил в аспирантуру на кафедру теоретической физики (профессором этой кафедры его отец был с 1984 года). Позднее певец защитил кандидатскую диссертацию на тему "Суперсимметрия электронов в магнитном поле". Слово "Суперсимметрия" он позднее использовал для названия одного из альбомов.
При этом как физик-теоретик Вакарчук не прославился. У него нет значимых научных публикаций по этому вопросу. Таким образом, история получения им высшего образования и учёной степени является классическим примером непотизма.
Сегодня Вакарчука-младшего также критикуют за отношение к воинской службе: как заявила в 2024 году менеджер его группу Виктория Хоменко, певец продолжает служить в ВСУ, занимая должность офицера морально-психологического обеспечения.
Позднее она сообщила, что Вакарчук не имеет статуса участника боевых действий и даже не планирует этого делать.
Сам же Вакарчук 10 ноября на своей странице в соцсетях анонсировал декабрьскую премьеру фильма: "Слава: стреляя музыкой", который посвящён его группе и её гастролям по миру во время СВО. По словам Вакарчука, начало работы над фильмом было положено в 2023 году в Королевском Альберт-Холле в Лондоне во время концерта группы.
Украинских военных с боевым опытом подобные картины, как правило, раздражают. Бойцы выступают против понятий "культурный фронт", "экономический фронт" (так от службы открещиваются те, кто говорят, что будут полезнее на "гражданке", т.к. жертвуют армии деньги), отмечая, что фронт один: это – передовая.
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