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Делегации съезжаются к месту встречи в Абу-Даби для обсуждения территорий

Делегации съезжаются к месту встречи в Абу-Даби для обсуждения территорий - 11.11.2026 Украина.ру

Делегации съезжаются к месту встречи в Абу-Даби для обсуждения территорий

Переговорные группы России, Соединенных Штатов и Украины прибывают к месту проведения трехсторонней встречи в Абу-Даби, сообщает 11 ноября корреспондент РИА Новости

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Автомобильные кортежи с членами иностранных делегаций начали подъезжать к зданию, где организованы закрытые дипломатические контакты, в 11:45 по местному времени (10:45 мск). Ожидается, что вскоре стороны приступят ко второму дню консультаций, который, по информации американской газеты Politico со ссылкой на источники, будет целиком посвящен обсуждению территориального вопроса.Накануне состоялся первый раунд закрытых дискуссий, продолжавшийся в общей сложности около четырех часов. В первый день представители государств сфокусировались на согласовании взаимных гарантий безопасности, а также подробно затронули тему потенциального обмена удерживаемыми лицами и военнопленными.Нынешний двухдневный дипломатический раунд в Объединенных Арабских Эмиратах завершается в среду. Подробнее - в материале "Не решить за 24 часа": появились первые итоги переговоров в Абу-Даби на сайте Украина.ру.

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