https://ukraina.ru/20261111/delegatsii-sezzhayutsya-k-mestu-vstrechi-v-abu-dabi-dlya-obsuzhdeniya-territoriy---politico-1084413520.html
Делегации съезжаются к месту встречи в Абу-Даби для обсуждения территорий
Делегации съезжаются к месту встречи в Абу-Даби для обсуждения территорий - 11.11.2026 Украина.ру
Делегации съезжаются к месту встречи в Абу-Даби для обсуждения территорий
Переговорные группы России, Соединенных Штатов и Украины прибывают к месту проведения трехсторонней встречи в Абу-Даби, сообщает 11 ноября корреспондент РИА Новости
2026-11-11T11:12
2026-11-11T11:12
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Автомобильные кортежи с членами иностранных делегаций начали подъезжать к зданию, где организованы закрытые дипломатические контакты, в 11:45 по местному времени (10:45 мск). Ожидается, что вскоре стороны приступят ко второму дню консультаций, который, по информации американской газеты Politico со ссылкой на источники, будет целиком посвящен обсуждению территориального вопроса.Накануне состоялся первый раунд закрытых дискуссий, продолжавшийся в общей сложности около четырех часов. В первый день представители государств сфокусировались на согласовании взаимных гарантий безопасности, а также подробно затронули тему потенциального обмена удерживаемыми лицами и военнопленными.Нынешний двухдневный дипломатический раунд в Объединенных Арабских Эмиратах завершается в среду. Подробнее - в материале "Не решить за 24 часа": появились первые итоги переговоров в Абу-Даби на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, украина.ру, переговоры
Новости, Россия, Украина, Украина.ру, переговоры
Делегации съезжаются к месту встречи в Абу-Даби для обсуждения территорий
11:12 11.11.2026 (обновлено: 11:13 11.11.2026)
Переговорные группы России, Соединенных Штатов и Украины прибывают к месту проведения трехсторонней встречи в Абу-Даби, сообщает 11 ноября корреспондент РИА Новости
Автомобильные кортежи с членами иностранных делегаций начали подъезжать к зданию, где организованы закрытые дипломатические контакты, в 11:45 по местному времени (10:45 мск).
Ожидается, что вскоре стороны приступят ко второму дню консультаций, который, по информации американской газеты Politico со ссылкой на источники, будет целиком посвящен обсуждению территориального вопроса.
Накануне состоялся первый раунд закрытых дискуссий, продолжавшийся в общей сложности около четырех часов. В первый день представители государств сфокусировались на согласовании взаимных гарантий безопасности, а также подробно затронули тему потенциального обмена удерживаемыми лицами и военнопленными.
Нынешний двухдневный дипломатический раунд в Объединенных Арабских Эмиратах завершается в среду.