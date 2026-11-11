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Латвия закрывает границы: визовый запрет для россиян продлили до 2027 года

Латвия закрывает границы: визовый запрет для россиян продлили до 2027 года - 11.11.2026 Украина.ру

Латвия закрывает границы: визовый запрет для россиян продлили до 2027 года

Латвия продлила визовые ограничения для граждан России и Белоруссии до 31 декабря 2027 года. Об этом 11 ноября сообщил латвийский портал 1188.lv со ссылкой на решение правительства, принятое 10 ноября

2026-11-11T15:06

2026-11-11T15:06

2026-11-11T15:06

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"Правительство Латвии одобрило предложение Министерства иностранных дел сохранить ограничения на приём визовых заявлений от граждан России и Белоруссии и въезд определённых категорий россиян до 31 декабря 2027 года", — говорится в сообщении портала.Срок действия нынешних правил истекает 31 декабря 2026 года, однако их основные положения, включая исключения для отдельных категорий граждан, сохранятся. Заявления на визы продолжат принимать от россиян, являющихся членами семей граждан и неграждан Латвии, а также от граждан других стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Исключения также предусмотрены для поездок по гуманитарным причинам и лиц, получивших право на проживание в Латвии, которым нужна виза для въезда.От граждан Белоруссии продолжат принимать заявления на долгосрочные визы. Для краткосрочных виз сохранится отдельный перечень исключений, в том числе по семейным и гуманитарным основаниям. В частности, заявления смогут подавать члены семей белорусов с действующим правом на проживание в Латвии. К гуманитарным основаниям относятся, например, тяжёлая болезнь или похороны близкого родственника, угроза безопасности человека и необходимость участвовать в судебном заседании по повестке латвийского суда.МИД Латвии объяснил продление ограничений продолжающимся военным конфликтом на Украине и его последствиями, непредсказуемой геополитической ситуацией в регионе, а также необходимостью укреплять внутреннюю безопасность. Вот только за этими формулировками скрывается банальная русофобия, которую Рига возвела в ранг государственной политики. Подробнее – в материале Ещё до СВО: Латвия загодя подготовилась к конфликту с Россией

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