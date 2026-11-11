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Умеров анонсировал переговоры с ЕС в Абу-Даби
Умеров анонсировал переговоры с ЕС в Абу-Даби - 11.11.2026 Украина.ру
Умеров анонсировал переговоры с ЕС в Абу-Даби
Украинская делегация во второй день трехсторонних консультаций в ОАЭ планирует организовать отдельный раунд переговоров с представителями европейских стран, сообщил в своем телеграм-канале руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров
2026-11-11T13:05
2026-11-11T13:05
2026-11-11T13:05
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Он уточнил, что рабочий день начнется с переговоров в трехстороннем формате при участии России и США. Сразу после завершения этой части дискуссии украинская сторона рассчитывает провести обособленную встречу с европейскими партнерами.Текущий раунд консультаций с участием Москвы, Вашингтона и Киева проходит в Абу-Даби с 10 по 11 ноября. Ранее СМИ проинформировали о начале второго дня закрытых встреч на территории Объединенных Арабских Эмиратов.Комментируя формат мероприятия, помощник президента России Юрий Ушаков ранее подчеркивал, что возможное появление европейских представителей в Абу-Даби не будет расцениваться Москвой как их прямое участие в переговорном процессе. Дипломат отмечал, что если европейские политики прибудут к месту проведения консультаций, они смогут получать информацию от американской или украинской сторон, однако полноценной частью официальных переговоров это считаться не будет.Подробнее - в материале "Не решить за 24 часа": появились первые итоги переговоров в Абу-Даби на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, москва, оаэ, рустем умеров, юрий ушаков, служба внешней разведки , украина.ру
Новости, Россия, Москва, ОАЭ, Рустем Умеров, Юрий Ушаков, Служба внешней разведки , Украина.ру
Умеров анонсировал переговоры с ЕС в Абу-Даби
Украинская делегация во второй день трехсторонних консультаций в ОАЭ планирует организовать отдельный раунд переговоров с представителями европейских стран, сообщил в своем телеграм-канале руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров
Он уточнил, что рабочий день начнется с переговоров в трехстороннем формате при участии России и США.
Сразу после завершения этой части дискуссии украинская сторона рассчитывает провести обособленную встречу с европейскими партнерами.
Текущий раунд консультаций с участием Москвы, Вашингтона и Киева проходит в Абу-Даби с 10 по 11 ноября. Ранее СМИ проинформировали о начале второго дня закрытых встреч на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Комментируя формат мероприятия, помощник президента России Юрий Ушаков ранее подчеркивал, что возможное появление европейских представителей в Абу-Даби не будет расцениваться Москвой как их прямое участие в переговорном процессе. Дипломат отмечал, что если европейские политики прибудут к месту проведения консультаций, они смогут получать информацию от американской или украинской сторон, однако полноценной частью официальных переговоров это считаться не будет.