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Зеленский понадеялся, что США найдут альтернативу давлению на Киев
Зеленский понадеялся, что США найдут альтернативу давлению на Киев - 11.11.2026 Украина.ру
Зеленский понадеялся, что США найдут альтернативу давлению на Киев
Давление на Киев с целью вывода войск из Донбасса является для США самым простым путем к завершению конфликта, однако Украина не пойдет на подобные уступки, заявил Владимир Зеленский
2026-11-11T12:26
2026-11-11T12:26
2026-11-11T12:26
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Он подчеркнул, что принудить украинскую сторону к уходу с этих территорий ради заключения соглашения с Россией действительно проще всего. При этом Зеленский отметил, что Киев категорически не готов к договору на таких условиях, и выразил надежду, что Вашингтон совместно с европейскими партнерами сможет найти альтернативный вариант урегулирования.Ранее, в ходе своего визита в Данию, Зеленский также публично подтвердил отказ от территориальных уступок в Донбассе.Подробнее о территориальных спорах - в материале Зеленский раскрыл, что США предлагали сделать с Донбассом и ЗАЭС на сайте Украина.ру.
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новости, донбасс, киев, сша, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Донбасс, Киев, США, Владимир Зеленский, Украина.ру
Зеленский понадеялся, что США найдут альтернативу давлению на Киев
Давление на Киев с целью вывода войск из Донбасса является для США самым простым путем к завершению конфликта, однако Украина не пойдет на подобные уступки, заявил Владимир Зеленский
Он подчеркнул, что принудить украинскую сторону к уходу с этих территорий ради заключения соглашения с Россией действительно проще всего.
При этом Зеленский отметил, что Киев категорически не готов к договору на таких условиях, и выразил надежду, что Вашингтон совместно с европейскими партнерами сможет найти альтернативный вариант урегулирования.
Ранее, в ходе своего визита в Данию, Зеленский также публично подтвердил отказ от территориальных уступок в Донбассе.
Подробнее о территориальных спорах - в материале Зеленский раскрыл, что США предлагали сделать с Донбассом и ЗАЭС
на сайте Украина.ру.