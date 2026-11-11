https://ukraina.ru/20261111/zelenskiy-ponadeyalsya-chto-ssha-naydut-alternativu-davleniyu-na-kiev-1084415760.html

Зеленский понадеялся, что США найдут альтернативу давлению на Киев

Зеленский понадеялся, что США найдут альтернативу давлению на Киев - 11.11.2026 Украина.ру

Зеленский понадеялся, что США найдут альтернативу давлению на Киев

Давление на Киев с целью вывода войск из Донбасса является для США самым простым путем к завершению конфликта, однако Украина не пойдет на подобные уступки, заявил Владимир Зеленский

2026-11-11T12:26

2026-11-11T12:26

2026-11-11T12:26

новости

донбасс

киев

сша

владимир зеленский

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084225193_0:46:2801:1622_1920x0_80_0_0_99633c46cf8f603fd86470b747131853.jpg

Он подчеркнул, что принудить украинскую сторону к уходу с этих территорий ради заключения соглашения с Россией действительно проще всего. При этом Зеленский отметил, что Киев категорически не готов к договору на таких условиях, и выразил надежду, что Вашингтон совместно с европейскими партнерами сможет найти альтернативный вариант урегулирования.Ранее, в ходе своего визита в Данию, Зеленский также публично подтвердил отказ от территориальных уступок в Донбассе.Подробнее о территориальных спорах - в материале Зеленский раскрыл, что США предлагали сделать с Донбассом и ЗАЭС на сайте Украина.ру.

донбасс

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, киев, сша, владимир зеленский, украина.ру