https://ukraina.ru/20261111/ukrainskoe-dose-svet-v-kontse-ukrainskogo-tonnelya-stanet-li-noyabr-mesyatsem-mirnogo-proryva-1084417851.html
Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва? - 11.11.2026 Украина.ру
Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Спецпроект "Украинское досье", который состоится 13 ноября в 13:00 в Дальнем зале международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня"
2026-11-11T13:30
2026-11-11T13:30
2026-11-11T13:30
украинское досье
россия
родион мирошник
дмитрий евстафьев
богдан безпалько
украина.ру
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https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0b/1084417733_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b8174b36eb6c89f216ec9e4de1a344a.jpg
Участники:- посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион МИРОШНИК;- политолог, кандидат политических наук Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украинское досье, россия, родион мирошник, дмитрий евстафьев, богдан безпалько, украина.ру
Украинское Досье, Россия, Родион Мирошник, Дмитрий Евстафьев, Богдан Безпалько, Украина.ру
Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Спецпроект "Украинское досье", который состоится 13 ноября в 13:00 в Дальнем зале международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня"
- посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион МИРОШНИК;
- политолог, кандидат политических наук Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".