https://ukraina.ru/20261111/ukrainskoe-dose-svet-v-kontse-ukrainskogo-tonnelya-stanet-li-noyabr-mesyatsem-mirnogo-proryva-1084417851.html

Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?

Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва? - 11.11.2026 Украина.ру

Украинское досье: Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?

Спецпроект "Украинское досье", который состоится 13 ноября в 13:00 в Дальнем зале международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня"

2026-11-11T13:30

2026-11-11T13:30

2026-11-11T13:30

украинское досье

россия

родион мирошник

дмитрий евстафьев

богдан безпалько

украина.ру

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Участники:- посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион МИРОШНИК;- политолог, кандидат политических наук Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украинское досье, россия, родион мирошник, дмитрий евстафьев, богдан безпалько, украина.ру